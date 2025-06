Alkilados presenta su nuevo álbum ‘KOA’: “La idea es que haya intercambio musical, de ideas, de públicos”

Con el lanzamiento de 'KOA', Alkilados prepara una gira que incluirá presentaciones en Colombia, Perú y Ecuador durante el segundo semestre de 2025 - crédito cortesía Agencia Jaque

La palabra KOA, originaria del hawaiano y que significa “guerrero”, “valiente” o “audaz”, se convirtió en el emblema de una nueva aventura musical para Alkilados. Inspirado en un sueño que tuvo su cantante Juan “Juanito” Gálvez en el que dicha palabra se repetía, terminó por ser una con la que el grupo formado en Pereira se sintió identificado.

“Koa” también es la denominación de un árbol típico de Hawái con el que se fabrican tradicionalmente los ukuleles, justamente el instrumento que sirve como base en muchos de los temas de Alkilados.

Compuesto de 13 canciones, este trabajo del grupo pereirano incluye participaciones destacadas de artistas como Zaider, Jhay P, Luister La Voz y Beepohlar, figuras en ascenso en el panorama musical nacional, y que sirvieron como una oportunidad de incursionar en el afrobeat, el reguetón, el bolero o la bachata, siempre desde esa conciencia del pop latino que les permitió labrarse un nombre en Latinoamérica.

Con motivo de su lanzamiento, Infobae Colombia habló con “Juanito” Gálvez y el teclista Luis Torres sobre el origen de KOA, la forma en que cambió su concepto del amor con el paso de los años, y de lo que significó para ellos colaborar con talentos emergentes.

Infobae Colombia: ¿Qué representa KOA en este momento de la carrera de Alkilados?

Juan Gálvez: Como una toma de aire, como oxígeno. La dinámica de los sencillos pues sí, es como la lógica más propia y más acorde al momento en que está la industria. Tiende a hacer de la música algo más efímero. Entonces, el álbum te da la posibilidad de reposarte más en la hechura, de pensar como colectivo, de pensar cómo interactúan las canciones.

Los sencillos pueden ser totalmente diversos y nosotros hemos hecho una carrera de muchos sencillos. Pero, en ese sentido, es un refresh en la medida de tomarnos el tiempo, de hacer un álbum, de hacer todas las canciones, pensar como interactúan, pensar un entorno visual, y un concepto. Es un aire que yo creo que a veces uno necesita también, porque justamente es en oposición a la velocidad y a lo efímera que está la música. Nosotros apostamos a la lentitud de un álbum.

Tomando en cuenta el simbolismo detrás del nombre KOA, ¿sienten que su música también tiene ese componente orgánico y resistente? O mejor, ¿siempre lo tuvo y ahora es más evidente?

Luis Torres: Yo estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que nuestra música ha sido fuerte y una muestra es que permanezca que todavía, 11 o 12 años después. Las canciones siguen sonando en las discotecas, en la radio y en las playlists de la gente. Que sea la banda sonora de muchas parejas, de cientos de parejas en el mundo.

Yo creo que ha sido muy resistente, y se trata de eso también. Por eso el nombre del álbum también hace tanto honor a lo que ha pasado con Alkilados. A veces, pegar unas canciones puede ser fácil, o no tan complejo como sostener una carrera de 20 años. Llevamos 14 como Alkilados, ya llevábamos otros seis antes. Así que poder estar juntos y poder estar haciendo música, renovándonos, sacando un nuevo álbum… Eso es más resistente que todo.

KOA fusiona géneros tan diversos como el reggae que les caracteriza, pero también aspectos de bolero, bachata, afrobeat, y reguetón. Son géneros con los que han trabajado más de una vez en sus carreras, pero ¿cómo define Alkilados una identidad musical en medio de tantos estilos que los atraen y plasman en cada disco, y particularmente en KOA?

Juan: Alkilados es un cóctel playero. En ese orden de ideas, caben muchas cosas. Digamos que en este disco nos dimos la licencia de explorar otros rincones de la playa, un poquito más distantes al reggae. Terminamos volviendo al reggae inevitablemente, porque es como nuestra esencia.

Pero sí, nosotros somos un coctel playero, si no que simplemente le metimos más y le metimos triple seco (risas). Por ejemplo, le metimos bolero, y el que hacemos ahí es uno que suena a costa, que suena a playa. La bachata, pues es es increíblemente caribeña... Alkilados sigue su esencia, pura playa, si no que ya no se llama “pura playa”, sino KOA.

Hay colaboraciones con artistas en ascenso en el país como Zaider, Jhay P, Luister La Voz y Beepohlar, tan variadas como el álbum mismo. Aquí caben dos preguntas: ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista de Alkilados en una colaboración? Y, ¿qué aporta colaborar con un artista en ascenso a la carrera de Alkilados que no lo haga un artista de alto perfil?

Juan: Al momento de colaborar, nosotros pensamos muchas cosas. A veces es un tema de afinidad personal, a veces es un tema de afinidad musical, a veces un tema de simplemente admiración.

Más allá de si hay afinidad o no, yo creo que todos estos son artistas que tienen identidades muy constituidas y aportan en ese sentido un aire muy distinto. Hay fusión, y si somos tan parecidos, se pueden empezar a diluir las voces, se pueden empezar a diluir los estilos, entonces no hay intercambio. La idea es que haya intercambio musical, de ideas, de públicos, porque son muy distantes a los nuestros, que es finalmente uno de los objetivos.

Luis: Yo creo que hemos estado en los dos lados, en colaborar, como decías, con artistas muy grandes y también hemos colaborado con artistas que están en ascenso o que están empezando.

Y en ambos escenarios, nos sentimos bien porque también lo han hecho con nosotros cuando estábamos en ascenso. Dálmata se fijó en nosotros como un producto diferente que podía funcionar, y nos llevó a cambiar el sonido, a cambiarnos la vida. También nos hemos juntado con artistas que están empezando, pero en este caso en particular, lo que queríamos era juntarnos con la sangre nueva, mirar qué era lo que estaba pasando, ver cómo estaban viendo ellos el negocio, la industria, cómo están componiendo, cómo están produciendo, que tienen en la mente y cómo eso se podía fusionar con Alkilados.

Y fue un experimento que salió muy bien, del que salieron un montón de canciones. De hecho, son muchísimas. Hay 13 en el álbum, pero tuvimos que dejar varias por fuera. Pero fue un experimento muy bonito del que estamos muy contentos, muy satisfechos y también que era una cosa sin pretensiones. O sea, desde ahí arrancamos, porque no teníamos una pretensión más allá de lo que fue dando el camino de hacer primero una y después dijimos “puede salir un álbum, hagamos más canciones con esos muchachos y sacar un álbum”. Pero no hay otra razón ajena a eso.

Alkilados es una banda romántica, por encima de todo. ¿Cómo ha cambiado su visión del amor con los años?

Juan: Ha madurado, sin duda. En una reseña del álbum leí eso y me pareció muy linda esa apreciación. Y se siente, porque así las letras sean sencillas, porque nos gusta la sencillez y aportamos y apostamos por la sencillez; si son letras de amor, es de mayor profundidad. Por ejemplo, hay un tema que es Recordarte Bonito que es simplemente una despedida muy amable

De pronto hemos desidealizado un poco el amor en todo el buen sentido de la palabra. Es decir, lo hemos vuelto un poco más real, y entendemos que en el amor hay que trabajar. Hay un texto de Estanislao Zuleta que se llama Elogio de la dificultad, que critica mucho que todos queremos, como el mar de mermelada sagrada, ¿no?. Queremos relaciones inmutables, que no sean reto, que sean fáciles y que todo fluya lindo... pienso que con los años hemos aprendido que está esa tarea de que las relaciones tengan ese trabajo, y eso inevitablemente termina metiéndose en las letras.

Ahora que lanzaron KOA, ¿cuáles son sus planes para el segundo semestre de 2025? ¿Por dónde pasará la gira?

Luis: Bueno, hay muchos conciertos dentro y fuera. Ahora justo este mes tenemos un par de cosas en Colombia.

Juan: A Bogotá venimos 2 de agosto.

Luis: Venimos 2 de agosto. Vamos a estar en Perú, también en gira en Ecuador... Bueno, vienen muchos compromisos.