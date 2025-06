Yina Calderón y Andrea Valdiri se irán a los puños en la vida real y con público en vivo: “Me estoy saboreando”

Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizan el Stream Fighters 4 - crédito @stream_fighters/Instagram

Yina Calderón y Andrea Valdiri encabezan el cartel de la cuarta versión del Stream Fighters, evento de boxeo organizado por el streamer paisa Westcol y que enfrenta en el ring de boxeo a reconocidos creadores de contenido, especialmente aquellos que tienen rifirrafes pendientes en redes sociales.

La empresaria de fajas y la bailarina barranquillera aceptaron el desafío de irse a los puños en la vida real y delante del público que mediante boletería podrá asistir al tan esperado combate en el que las influenciadoras llevarán su riña del mundo digital a la vida real.

“Las más virales. Las más odiadas. Las más vistas. Ellas no necesitan presentación… solo espacio para pelear": así fueron presentadas las influenciadoras y rivales en rueda de prensa realizada la noche del 15 de junio en la ciudad de Medellín. El evento contó con la presencia de ambas creadoras de contenido que prometieron “darla toda en el ring”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri llegarán al ring de boxeo para ajustar cuentas de sus rifirrafes en redes sociales - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El misterio sobre el nuevo proyecto de Yina Calderón después de La casa de los famosos Colombia 2025 terminó. La empresaria de fajas no se fue del país como se pensó luego de la expectativa que creó en redes sociales acerca del viaje que haría para firmar un contrato.

Resultó que la influencer viajó a la Ciudad de la Eterna Primavera, a donde también llegó Andrea Valdiri, pues las dos creadoras de contenido hicieron parte del lanzamiento del regreso del show de boxeo que le pone los guantes a las figuras digitales más destacadas del momento.

Tanto Yina como Valdiri dijeron sí a la propuesta de irse a los golpes para saldar sus deudas pendientes en redes sociales donde se lanzan dardos constantemente.

El 18 de octubre Bogotá será testigo del combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Me estoy saboreando, llegó la hora de darle de un poco de su medicina pero en la vida real. Gracias por apoyarme machi”, escribió Andrea en su cuenta oficial de Instagram en donde compartió imágenes de la rueda de prensa en la que desafió a Yina.

Por parte, la también Dj opita que se recupera de la extracción de biopolímeros y la reconstrucción de su cola, prometió estar en forma para el encuentro y advirtió que no está acostumbrada a perder. “Voy a darla toda. Recuerden que los perfumes y los venenos vienen en tarro pequeño. Entrena mucho porque soy chiquita pero peligrosa. No me subestimes que te voy acabar”, respondió Calderón a la bailarina.

De inmediato las redes sociales estallaron reaccionando al evento que promete dar mucho contenido, pero esta vez, en vivo y en directo:

“¡Machi, tienes que ganar esa pelea! Como me decía mi mamá: como te dejes golpear y no ganes yo misma voy y de casco a ti", “nunca pensé que iba a decir esto pero le voy a Yina Calderón”, “acaba con Yina en nombre de toda Colombia por favor”, “esa otra no está es reciente operada y ya buscando un mal tapazo tuyo ¡Dios mío!“, ”toda Colombia unida por una causa", “Yina mami entrene por favor, prepárese 💪🏼 a darla todaaaaa", “voy 5 palos q la valdiri le da duro a Fiona Calderón”, “parece que nadie le dijo a Yina que la Valdiri entrena boxeo desde hace cinco años”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri se desafiaron en la presentación del Stream Fighters 4 en el que ellas serán las luchadoras principales - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Cuándo será la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri y cómo asistir

Bogotá se prepara para ser escenario de un enfrentamiento más que emocionante: el enfrentamiento entre la dj opita y la influencer barranquillera. Aunque el formato busca una experiencia deportiva profesional, ambas han sugerido luchar sin usar casco para intensificar la competencia. Sin embargo, este deseo de un encuentro más limpio no eclipsa la intención principal: ofrecer un evento donde prime el deporte sobre las diferencias personales.

Regresó el Stream Fighters a Bogotá y en esta cuarta versión tendrá a dos exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @stream_fighters/Instagram

El combate, planificado para el 18 de octubre en el destacado Coliseo MedPlus, será transmitido en vivo a través de múltiples plataformas de streaming, asegurando que una audiencia global pueda seguir cada golpe desde sus hogares.

Las dos participantes ya han asegurado su presencia para el evento, que promete estar cargado de adrenalina y sorpresas, convirtiéndose en un atractivo destacado del año. Esta es una muestra más de cómo las peleas entre influencers han capturado la imaginación del público, combinando un espectáculo de producción de alto nivel con rivalidades que se construyen en el ámbito digital. La ciudad espera con ansias el desenlace de este nuevo acto en la creciente tendencia del boxeo en línea, mientras las redes sociales se llenan de anticipación y especulaciones sobre quién dominará el ring cuando llegue el día.