Viuda de Ómar Geles habló del “amor tóxico” que tuvo con el cantante y afirmó que sufrió bastante: “Terminamos varias veces”

Maren García afirmó que Ómar Geles siempre la reconquistó con canciones que le dedicó - crédito @maren.garcia/Instagram

Maren García, viuda de Ómar Geles, ‘encendió’ las redes sociales con nueva revelación que hizo acerca de lo que fue su verdadera historia de amor, pues afirmó que su relación con el artista que cumplió un año de fallecido llegó a ser a “tóxica”.

La gestora cultural de Valledupar también afirmó que ella y el compositor del clásico Los caminos de la vida, cortaron varias veces por terceras personas y la monotonía; sin embargo, el cantante se valía de su talento para reconquistarla.

“Podríamos decir que yo era su musa de inspiración, no sé cómo hacía, pero yo volvía, me dedicó muchas canciones”, relató.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Maren García sorprendió con confesión acerca de su relación sentimental con Ómar Geles - crédito @televallenato/Instagram

“¿Alguna vez pensaste en dejarlo?”, con esta pregunta inició el periodista vallenato Víctor Sánchez al que Marcen García concedió entrevista para su pódcast. “Sí, nosotros nos dejamos muchas veces”, respondió tajante Maren dejando un silencio en el estudio.

“Volvíamos porque nos amábamos. alguna vez llegué a pensar que nuestra relación alguna vez la bastante tóxica, mucho. Y sí habían personas ahí. Cuando no estaban mis hijos sufrí muchísimo por terceras personas. Yo pasé por muchas etapas, la paz en mi hogar. Pero siempre ganaba el amor. Que yo eso es lo que yo destaco siempre en los hogares. “Si en realidad hay amor, se puede luchar”. Porque eso lo es todo. Porque estás enamorada de esa persona y tú quieres estar con esa persona y tú te sientes plena con esa persona", aseguró Maren.

Maren García, viuda de Ómar Geles reveló qué pasará con los temas musicales del fallecido artista que no salieron al público

“El dolor se le pasó rapidito, ahora se escuda andando con la familia de Omar para andar en todo“, ”que barbaridad ya quiere ir por su dinero las mujeres están hoy en día bochornosas miren como se confunden en lo que dice”, “así es mija todos los matrimonios son así no se sorprendan“, ”que iba a amar a ese señor , si no tuviera plata, ni se hubiera fijado en el“, ”so no era amor, era comodidad para ambos“, estas hicieron parte de las reacciones de los cibernautas al fragmento de la entrevista en la que Maren García habló sin filtros.

Así fue como Maren García se enteró de la muerte de Omar Geles

El fallecimiento de Omar Geles, el talentoso cantante y acordeonero, sacudió profundamente la vida de Maren García. Fue el 21 de mayo de 2024 cuando la tragedia ocurrió, mientras Geles jugaba al tenis en un club de Valledupar. En una emotiva entrevista con Víctor Sánchez, García compartió cómo ha enfrentado su dolorosa pérdida.

Maren García confesó detalles personales sobre su relación con Ómar Geles y su proceso de duelo - crédito @maren.garcia/Instagram

Describiendo su experiencia, Maren admitió que los días posteriores al fallecimiento de su esposo son un vacío en su memoria. Depende del relato de sus amigas para conocer lo acontecido en esos momentos cruciales: “No sé cómo salí de la clínica”, confesó. Ni siquiera recordaba detalles como la localización de la funeraria, revelando la profunda desorientación que sufrió.

La madre de los hijos de Geles se encontró incapaz de consolar a sus pequeños durante el velorio, como mostró un video del evento. Reflexionando sobre ello, García dijo: “No era yo misma en ese momento”.

Uno de los recuerdos que se mantiene vívido en su mente es su arribo a la clínica. Sin poder entrar, presenció los intentos de reanimación de su esposo, una imagen imborrable en su memoria. A partir de ese día, su vida cambió por completo.

“Yo alcanzo a entrar y veo que lo están reanimando. Esa es la única escena que tengo de la clínica, yo me desespero y me digan qué está pasando (…) A mí me dicen: le dio un paro. Yo me arrodillo y me voy a otro cuarto a orar. Llegó Omar Yesid, el otro hijo de él y le digo: vamos a colocarnos a orar”, explicó en la entrevista citada.

Ómar Geles tuvo tres hijos con Maren García - crédito @maren.garcia/Instagram

Pese a su fe en que el artista se recuperaría, la situación tomó un giro trágico. García comentó que, tras recibir la noticia, se desmayó debido al impacto emocional: “Yo confiaba y tenía fe de que Omar se iba a levantar. Nunca me imaginé que no iba a pasar de eso, después que pasa eso creo que me desmayé y estaba super mal”.

Maren destacó que, aunque sabía que su esposo era una figura pública querida, no dimensionó el alcance de su popularidad hasta después de su muerte. “Omar se fue sabiendo lo grande que era. Claro, yo no dimensionaba tanto, yo, pero él sí”, afirmó. Además, mencionó que el patrimonio más valioso que dejó a sus hijos son las canciones que compuso, las cuales continúan generando regalías.