Shakira recordó el “no” rotundo que recibió de Maná cuando los invitó a colaborar en ‘La Tortura’: “Fue un acierto”

A pesar de las cancelaciones, tanto en San Antonio, como San Francisco, Estados Unidos, Shakira no se deja opacar y continúa con éxito su gira Las mujeres ya no lloran. De hecho, sacó tiempo en su agenda para dar una rueda de prensa en la que recordó anécdotas que han marcado su carrera artística.

En esta oportunidad, “la Loba”, a propósito de los 20 años que cumplió su clásico La Tortura, recordó que esta colaboración inicialmente la tuvo pensada para la agrupación mexicana Maná, pero la banda se negó a cantar reguetón con ella, además de que no les sonó la idea de hacer un tema a dúo con la estrella colombiana, puesto que los featuring musicales no eran tan comunes en aquella época.

Fue gracias a este rechazo que Shakira consiguió conquistar el mercado español, el cual le abrió las puertas al público europeo, ya que, si bien la artista barranquillera aclaró que esta no era la intención inicial, el junte con Alejandro Sanz la ayudó a posicionarse en el país del papá de sus hijos Gerard Piqué.

“Su respuesta fue: ‘Oh, no, no, no, no, no y no’. Los artistas iban en solitario. Y me acuerdo de que, cuando invité a Alejandro Sanz a hacer La tortura, había invitado a Maná. Me dijeron: ‘Oh, qué… ¡wow! ¿De verdad?’. Me dijeron que no. Después, ya me invitaron ellos a hacer… bueno, a hacer las canciones que hicimos después, muchas. Mi verdad, sí”, comenzó contando “la Loba”.

Todo parece indicar que para el 2005 los integrantes de Maná no estaban preparados para la propuesta de Shakira, que no solo cruzaba fronteras, sino que también rompía barreras y esquemas debido a la estrella colombiana se atrevió a incursionar en un género que para entonces era muy nuevo y, se aventuró a unir voces.

“En ese momento, cuando invito a Alejandro —que además fue un aciertazo—, no había colaboraciones. No era muy común en la música, menos en la escena latina. Era una cosa que estaba muy segregada a Puerto Rico. E hicimos La tortura, que me acuerdo que tuvo mucho éxito en España. Pero en España todavía no sonaba el reguetón, había ciertos prejuicios con el reguetón. No fue por eso, no fue para entrar a España, pero sirvió”, añadió Shakira.

No obstante, una década después, en 2015, fue la misma banda Maná la que invitó a Shakira a colaborar en un tema más romántico, Mi verdad, un sencillo que llevó la esencia del rock latino.

‘Bésame’, el regreso más esperado de Shakira junto a Alejandro Sanz

En una cálida noche en Charlotte, EE. UU., el público fue testigo de un inesperado espectáculo cuando Shakira y Alejandro Sanz unieron sus voces en un concierto que hizo vibrar a los asistentes. Este emocionante evento marcó el preludio de un anuncio esperado: la nueva colaboración de estos icónicos artistas en Bésame, una balada que es parte del reciente álbum de Sanz, titulado “¿Y ahora qué?”. Con guitarras suaves y una producción que destaca por su minimalismo, Bésame busca capturar la esencia más pura y emotiva de los intérpretes.

La selección del momento para este lanzamiento no fue azarosa. La sorpresa del dúo en un lugar tan concurrido como Miami reafirmó el poder y la conexión que ambos han compartido desde aquel lejano 2005. Esta relación artística, que comenzó de manera inesperada tras un rechazo de Maná, se ha consolidado no solo en un repertorio de canciones compartidas, sino en una química que supera géneros musicales y generaciones.

Dos décadas después de su primer encuentro musical, Shakira y Alejandro no solo reviven antiguas chispas, sino que continúan forjando nuevos caminos en el mundo del pop latino. Una colaboración que, de haberse concretado de otra manera, podría haber tenido un destino muy diferente.