Mamá de Natalia París reveló cómo la afectó que el público y la prensa tildaran a su hija de “bruta”: “Yo conociéndola”

Lucía Gaviria Jaramillo, madre de Natalia París se refirió a los señalamientos que hace el público y la prensa de su hijo donde la tildan de "tonta" - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Lucía Gaviria Jaramillo, mamá de la top model colombiana, abrió su corazón y se refirió a episodio del pasado en el que sufrió por lo que leía acerca de su hija, a la que el público y la prensa señaló de “bruta”.

No obstante, la también DJ paisa reveló que aprendió a vivir con esos comentarios negativos, gracias a los cuales ganó popularidad y logró convertirlos a su favor. Además, ayudó a que su madre aprendiera a pasarlos por alto: “Ella antes se reía de todo lo que decían”.

“Lo utilicé a mi favor. O sea, aprendí rápido a convivir con eso y y a sacarle jugo y a y a hacer negocios de eso”, mencionó Natalia París acerca del motor que impulsó su faceta emprendedora, no osbtante, la modelo debió lidiar con la forma en la que esto afectaba a su familia.

Lucía Gaviria Jaramillo, madre de Natalia París reveló la rabia que sufría por cuenta de los malos comentarios que se hacían públicamente sobre la modelo paisa - crédito @buendiacolombia/Instagram

Según reveló la mamá de la artista, Natalia la preparó para que nada de lo que leyera sobre ella le quitara la tranquilidad.

“Me daba rabia. me molestaba, es obvio. Yo conociéndola, yo conociendo a Natalia, que quedé bruta. ¿No tiene un pelo, cierto? Entonces Natalia un día me dijo Bueno, mami, no te vas a molestar por eso no me molesta a mí. ¿Por qué te tiene que molestar? Además. Mami, eso es free press“, contó Lucía Gaviria Jaramillo en entrevista con Buen Día Colombia y su espacio llamado En la vida de donde se recordaron los inicios de Natalia en la industria del entretenimiento.

Contrario a lo que generaban las declaraciones polémicas que Natalia París hacía acerca de la actualidad, la también empresaria demostró que de bruta no tenía nada, ya que, sacó provecho de la exposición mediática para impulsar sus productos.

Natalia París y su hija Mariana Correa revelaron el pensamiento que comparten acerca de las relaciones sentimentales - crédito @mariana_correa14/Instagram

“Haberme he tenido que acostumbrar a que la gente dijera bruta, Bruta, Bruta, tonta. Yo ya había procesado eso. Yo ya tenía como un callito para, para que no me importara, para sacarle jugo y provecho a cualquier cosa”, agregó la modelo que enseño a su mamá a que igual que ella se divirtiera con lo que decían los demás.

“De eso se trata la vida. De tu mirarte y tu ver. Bueno, soy una víctima o soy un ganador de la vida, de las circunstancias. Y pues a mí me ha encantado ser ganadora. Hay gente que elige ser víctima y le gusta. A mí me gusta sentirme que soy una ganadora”, concluyó la DJ paisa.

Por un trata de su mamá, Natalia París terminó prestando servicio militar

La modelo y actriz rememoró cómo creció en un ambiente solidario, dado que su madre la acostumbraba a recolectar juguetes que ya no utilizaba para llevarlos a un barrio humilde: “Yo regalaba mis juguetes y jugaba con todos los niños descalza”.

Natalia París aseguró que ha tenido malas experiencias con seres de otros mundos que han buscado "chupar" su energía - crédito @nataliaparisartist/IG

Esta vivencia forjó en ella una consciencia social que, según afirmó, sigue presente en su manera de ver el mundo.

Otro aspecto particular de su niñez fue la influencia de su madre, que mantenía una estrecha relación con un fotógrafo. “Todas las fotos de esa época mía son así todas que parecen de revista desde chiquita”, confesó, a la vez que destacó la belleza de los retratos que conservan esos momentos familiares.

Uno de los pasajes más insólitos de su vida, y quizá el más comentado tras la entrevista, fue la anécdota sobre su hermano y el servicio militar.

Natalia París relató cómo su madre logró, de manera insólita, “canjearla” para que su hermano no tuviera que prestar servicio.

“A mi hermanito lo metieron al ejército, entonces mi mamá llamó al general y le dijo: ‘Vea, le intercambio a mi hijo por mi hija, que es Natalia París’. Y el general le dijo: ‘Listo’, un año me tocó casi prestar servicio militar, visitar pueblitos, todo”.

Al respecto, la modelo aclaró que tuvo que hacer varios recorridos y asistir a eventos, como si se tratara de cumplir con un servicio social alternativo.