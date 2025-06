Briceño arremetió contra Fecode: “Vandalismo es que los profesores saquen parte de su salario para mantener una élite sindical que no trabaja”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño le respondió al expresidente de Fecode Nelson Alarcón, por algunos señalamientos en las redes sociales - crédito @danielbricen/X - Colprensa

Una publicación en redes sociales de Nelson Alarcón, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), desató la furia del concejal de Bogotá y veedor ciudadano Daniel Briceño, que en sus redes sociales respondió con dureza a lo dicho por el dirigente sindical. Lo hizo el lunes 16 de junio de 2025, en una interacción que trascendió en las redes sociales, en medio de una jornada en la que se convocaron a manifestaciones en la Plaza de Bolívar.

En su post en la red social X, el llamado “profe” compartió un mensaje en el que se plasma una comparación con la que estaría de acuerdo, referente a qué era un acto vandálico en Colombia. Y que, como era de esperarse, causó fuertes reacciones de los que están en contra de la organización de maestros más grande del país, afín al Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Vandalismo es que un universitario tenga que pagar por 20 años lo que un congresista gana en dos meses”, fue el mensaje que replicó Alarcón en su perfil, que siguen más de 9.000 usuarios en la plataforma digital, al que le agregó un apunte de su cosecha. “Desafortunadamente, esa es la realidad”, indicó el exdirectivo de Fecode, en una crítica a las funciones del órgano legislativo, que recientemente se vio beneficiado por el aumento anual de salario.

La dura respuesta de Daniel Briceño a directivo de Fecode

Al respecto, Briceño, con un mensaje en su perfil de X arremetió contra el maestro sindicalista, reprochándole por los aportes que hizo la agremiación a la campaña del hoy jefe de Estado, por el orden de los $500 millones, además de las múltiples jornadas de protesta que han convocado en favor de su Gobierno; entre ellas, las que cada vez tienen menos convocatoria y de las que el jefe de Estado se ha desligado en sus pronunciamientos.

“Vandalismo es que los profesores saquen parte de su salario para mantener una élite sindical que no trabaja y que usa esos recursos para financiar campañas políticas y que además guardan silencio cuando deben defender la salud de esos mismos profesores”, dijo Briceño, que se ha destacado por su férrea oposición a las movilizaciones del Estado, en las que, según sus denuncias, se han invertido millonarios recursos en transporte y refrigerios.

A su vez, en otro de sus mensajes, Briceño insistió en que no caerá en la trampa del Gobierno nacional, en relación con el llamado que se ha hecho para bajarle el tono a la discusión nacional. Sobre todo, cuando el jefe de Estado ha insistido en que, si bien le han hecho la insistencia de moderar su lenguaje, no puede arrodillarse ante sus detractores. Con esto dejó en claro que no bajará la guardia en su trabajo de control político, para denunciar las anomalías del Ejecutivo.

“Yo no caigo en la trampa de Petro en la que nos pide ‘desescalar el lenguaje y abrazarnos’ pues mientras pedía eso decretaba la consulta popular, hablaban de asamblea constituyente, rompían la regla fiscal y anunciaban reforma tributaria. La oposición debe seguir sin tregua”, afirmó el cabildante distrital en su perfil de X, en lo concerniente a la posición de seguir denunciando los escándalos del Gobierno, como lo ha hecho él en sus redes sociales.

De hecho, en sus publicaciones replicó las imágenes de la marcha convocada por los sectores afines al Gobierno, y la poca convocatoria que hubo en la Plaza de Bolívar; en contraste con la denominada Marcha del Silencio, a la que solo en Bogotá salieron 80.000 personas. E hizo énfasis en la poca presencia de manifestantes en uno de los centros icónicos de la política nacional, que sirve de termómetro para medir el impacto de las movilizaciones.