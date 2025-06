Resaltos parabólicos en Bogotá generan controversia por riesgos viales: “Esto es una trampa mortal disfrazada de política pública”

Julián Forero calificó los resaltos parabólicos de Bogotá como "una trampa mortal disfrazada de política pública", tras un accidente en la avenida Boyacá - crédito Julián Forero

A través de sus redes sociales y la página oficial del Concejo de Bogotá, el cabildante Julián Forero, también conocido como Fuchi, denunció lo que considera una implementación deficiente y peligrosa de los resaltos parabólicos –conocidos como policías acostados– en varias vías principales de Bogotá, una medida adoptada por la Secretaría Distrital de Movilidad para controlar la velocidad vehicular.

De acuerdo con lo mencionado por el funcionario distrital, dichos dispositivos, lejos de cumplir con su propósito de mejorar la seguridad vial, han generado un aumento en los accidentes y representan un riesgo significativo, especialmente para los motociclistas. “Esto es una trampa mortal disfrazada de política pública”, afirmó Forero tras presenciar un accidente en uno de los tramos intervenidos.

Según datos oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, citados por Fuchi, los resaltos parabólicos permiten a los vehículos transitar a la velocidad límite sin afectar el flujo vehicular ni generar ruido o vibraciones. Sin embargo, Forero y varios conductores señalaron que la realidad es distinta.

Durante un recorrido por la avenida Boyacá, una de las zonas intervenida por la dependencia distrital en 2025, el concejal observó que muchos de estos reductores carecen de señalización adecuada, presentan medidas irregulares y son especialmente peligrosos en condiciones de lluvia o durante la noche. “Mientras grababa la chambonada de esos reductores, presencié un accidente en vivo. Un motociclista cayó por culpa de uno de estos resaltos mal diseñados”, denunció.

El concejal Julián Forero denunció riesgos para motociclistas y señalización deficiente en los resaltos parabólicos de Bogotá, mientras exige estándares técnicos claros - crédito Julián Forero

Hasta el momento, la Secretaría Distrital de Movilidad instaló cerca de 30 resaltos parabólicos en la ciudad y planea alcanzar un total de 150. Entre las vías intervenidas se encuentran la avenida Villavicencio, la avenida Circunvalar, la avenida Guayacanes y la avenida Boyacá.

Según los datos entregados por la administración, en la avenida Guayacanes, donde se realizó el piloto del proyecto, las lesiones por siniestros viales se han reducido en un 82% y no se han registrado fatalidades. No obstante, Forero cuestionó la validez de estas cifras, argumentando que no justifican la falta de planeación y señalización. “¿Cuál es el costo de esta estrategia? ¿Qué estándares técnicos se están usando? ¿Por qué no hay señalización adecuada?”, preguntó el concejal.

Dónde están ubicados los resaltos parabólicos en Bogotá

En el caso de la avenida Villavicencio, los resaltos se fueron instalados entre las carreras 38 y 48, con el objetivo de reducir la siniestralidad y proteger a los usuarios más vulnerables, como peatones y motociclistas. En la avenida Circunvalar, los dispositivos se encuentran en puntos críticos como la carrera primera con calles 23a y 23b, así como en las calles 26a y 26b, cerca de la sede de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Según las autoridades, estas ubicaciones fueron seleccionadas debido al alto riesgo asociado con el exceso de velocidad en dichas zonas.

La avenida Circunvalar fue intervenida cerca de la Universidad Distrital con resaltos en cuatro puntos críticos identificados por las autoridades - crédito Google Maps

En la avenida Boyacá, estos elementos fueron instalados entre la carrera 24 y la calle 8. La Secretaría de Movilidad anunció además que aparte de la instalación de los resaltos parabólicos, en esta zona se implementará medidas complementarias para mejorar la seguridad con nueva señalización, cierre de intercambiadores para reducir conflictos entre vehículos y optimización semafórica.

No obstante, el concejal Forero fue especialmente crítico con la falta de estándares técnicos y la aparente improvisación en la implementación de esta estrategia. “Bogotá no puede seguir siendo un laboratorio de pruebas con la vida de quienes transitan en moto, trabajan en moto, llevan a sus hijos en moto”, expresó.

Igualmente, anunció que llevará a cabo una acción de control político para investigar los contratos, costos y responsables detrás de esta medida, con el fin de determinar si realmente se está priorizando la seguridad vial o si, por el contrario, se está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.

La avenida Villavicencio recibió seis resaltos parabólicos para reducir accidentes y proteger a peatones y motociclistas - crédito Secretaría de Movilidad

Finalmente, la Secretaría de Movilidad informó a finales de abril del 2025, que la idea proyectada por la dependencia y por la administración de Carlos Fernando Galán es la de implementar 150 resaltos parabólicos en lo que resta del año, que permita mitigar el exceso de velocidad en las vías arteriales más críticas de la ciudad. Es decir, donde se concentran el 20% de los siniestros viales.