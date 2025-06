Petro se despachó con Olmedo López por escándalo de la Ungrd: “Un bandido que casi se lleva hasta al nido de la perra”

El presidente Gustavo Petro habló sobre el escándalo de la Ungrd (Crédito: Carlos Ortega/EFE/ Ungrd)

El 14 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la presentación del documental “Chiribiquete” que se llevó a cabo en San José del Guaviare, Guaviare. Durante su intervención, habló sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y los ecosistemas del país, en particular, la Amazonia, que está en riesgo por el calentamiento global y la deforestación.

“Chiribiquete nos enseña a través de la cultura que tenemos que respetar la selva y porque si no se acaba la sociedad colombiana. La selva amazónica es el tercer pilar del planeta”, senaló el mandatario.

Y agregó: “La selva amazónica se puede quemar, el agua de Bogotá se va a acabar y proponen soluciones inútiles como otro Chingaza que no nos sirve porque no hay agua. Debemos recuperar la naturaleza. La Fuerza Pública debe tomar nota porque si la selva se quema, no hay agua. Otro mensaje de Chiribiquete, si había gente viviendo hace 20 mil años, porque se creen los europeos originarios. Aquí se nos trata con respeto y ellos no pueden comprobar que estaban hace 20 mil años”.

Así mismo, el primer mandatario habló sobre la importancia de la reforma agraria y su intento de reubicar a los campesinos en territorios fértiles por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sin embargo, admitió que por mala elección de los líderes de la institución no fue posible cumplir dicha tarea.

Petro estalló contra Olmedo López por escándalo de corrupción - crédito presidencia

De hecho, hizo referencia a Olmedo López, que está colaborando con la justicia luego de confesar un desfalco millonario a la entidad, a quien tildó de bandido, y que debía pagar los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación.

“Mi gobierno, que empezó a manejar a una persona que sabía mucho de esto, pero que le dio miedo lo que vio allá adentro y no contó. Me tocó cambiarla y puse un bandido que casi se lleva hasta el nido de la perra. Debe estar castigado”, aseguró el jefe de Estado.

Olmedo López era cercano al presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

Según sus consideraciones, a la inacción de la Ungrd producto del escándalo de corrupción en el que hay varios exfuncionarios de su administración implicados, se suma que los gobernadores y alcaldes y en general la sociedad no han trabajado para mejorar el cuidado de la naturaleza.

“Pero entonces no se ha trabajado en la adaptación. Ni los alcaldes ni en general la sociedad. Y cada vez estamos viendo cada vez más cómo la naturaleza actúa con violencia porque la estamos hiriendo, nos responde. Y aquí, entonces, la selva amazónica es el tercer pilar climático del mundo. Si se cae ese pilar, no hay reversa. Nos extinguimos”, concluyó.

Petro envió mensaje de apoyo a la familia de Miguel Uribe Turbay<b> </b>

Petro habló sobre Miguel Uribe Turbay - crédito Presidencia de la República

Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro aseguró que hubo personas que lo responsabilizaron del intento de asesinato al congresista del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, posibilidad que negó categóricamente. Sin embargo, sorprendió a los asistentes al confundir el nombre de Miguel con Mario.

“Cuando salieron por ahí los primeros psicópatas a decir que yo había asesinado al asesinado, dijeron al senador Mario Uribe Turbay, Miguel, perdón, Miguel Uribe Turbay (sic)”.

Después de su error, sostuvo que espera que se recupere para que pueda volver a reunirse con su familia y sus hijos. “Entonces lo primero se está recuperando. Hasta ahora no podemos hacer nada porque es y yo quiero que se recupere y vuelva a abrazar a sus hijos. No quiero más gente muerta aquí en Colombia”.

A su vez, destacó que pese a las diferencias políticas, respeta el trabajo que realizaron su padre y su madre para conseguir la paz en Colombia gracias a su activismo político a finales de la década de los 70.

“Nunca hemos sido amigos ni nada por el estilo. Lejanos, más bien, de oposición que ahora es bastante dura. Él tomó su decisión y es libre de tomarla. Nadie lo ha presionado para que no la tome, pero sí recuerdo que su padre, un gran rival nuestro en época lejana, en 1978, por allá en la época del Estatuto de Seguridad, pues él empezó a construir la paz al final de su gobierno y su hija fue una gran defensora del diálogo y de la paz”, destacó.