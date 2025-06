Mateo Carvajal habló en el Día del Padre de las críticas que recibe por la crianza del hijo Salvador: “Es una chimba”

Mateo Carvajal se refirió a los comentarios negativos que recibe cuando sube contenido con su hijo a redes sociales - crédito @mateoc17/Instagram

El compromiso y amor de Mateo Carvajal hacia su hijo Salvador se ha destacado como una de las facetas más admirables de la vida del influencer y participante de El Desafío. En medio de su separación con Melina Ramírez, presentadora de Yo me llamo, ambos han demostrado mantener una relación cordial, enfocándose en el bienestar de su hijo.

Esta actitud ha jugado un papel esencial en el desarrollo emocional y social del niño, mostrando que más allá de sus carreras profesionales, ambos priorizan el entorno familiar del pequeño atleta que desde ya sigue los pasos de su padre en el deporte.

Desde participar en su primera carrera de 5 kilómetros en la vibrante ciudad de Miami hasta compartir momentos íntimos en reuniones familiares, Mateo y Salvador han construido una relación inolvidable. Los entrenamientos deportivos forjaron un lazo sólido entre ambos, mientras esos instantes de triunfo personal, como la carrera de Salvador, se convirtieron en recuerdos imborrables en su historia compartida.

Mateo Carvajal junto a su hijo Salvador tras recibir la medalla y trofeo en la 5K de Miami - crédito @mateoc17/Instagram

A propósito del Día del Padre, el también exparticipante del Survivor: la isla de los famosos Colombia y empresario habló de las fechas más importantes que pasa sin falta al lado de su hijo y los valores que le inculca aparte del amor por el deporte.

“El día del padre, mi cumpleaños y el cumpleaños de Salvador son las fechas más chéveres para yo disfrutarlas en el año. Me siento muy orgulloso de mi hijo, de la persona que me he convertido desde que estoy con él, estoy muy feliz con ese niño, es que es una chimba", dijo Carvajal en entrevista con la revista Vea.

Así mismo, Mateo aprovechó el espacio para referirse a las críticas con las que lo atacan constantemente por el contenido que publica en redes sociales junto a Salvador, agradeciendo la interacciones de sus detractores e invitando a que no deje de hacer, puesto que aseguró divertirse leyendo los comentarios.

Mateo Carvajal se divirtió con su hijo Salvador tatuándolo como él - crédito @mateoc17/Instagram

“A las señoras que me critican, yo las amo, ellas me hacen muy feliz, hacen reír a la gente y que sigan ahí que yo las quiero mucho”.

Publicar reacciones en redes sociales se ha vuelto una constante para él, especialmente cuando los comentarios contienen insultos. Esta actitud despreocupada, enfocada en el humor y el positivismo, ha sido su respuesta habitual frente a una comunidad digital que, por un lado, lo respalda en su rol de padre, pero por otro, no deja de cuestionar sus métodos de crianza.

Las críticas, que emanan sobre todo de mujeres mayores, representan una presión constante. Sin embargo, en lugar de sucumbir a las mismas, él prefiere responder con optimismo y una sonrisa, evitando que el peso de los comentarios negativos afecte su vida personal y familiar. De este modo, desarrolla una estrategia de comunicación donde lo positivo siempre prevalece sobre cualquier crítica destructiva.

Por otra parte, también dio detalles de lo que es su relación con el hijo que tuvo con la presentadora Melina Ramírez y lo llenó de elogios pese a la corta edad: “él es súper inteligente, es bonito, es como el papá”, añadió entre risas.

Mateo Carvajal comparte todos sus planes con su hijo Salvador - crédito @mateoc17/Instagram

Por esta razón Melina Ramírez se separó de Mateo Carvajal, padre de su hijo Salvador

La reconocida presentadora Ramírez, a pesar de su discreción habitual, ha compartido momentos marcantes de su vida privada mediante diversas entrevistas. Recientemente, en el pódcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, abordó su pasado sentimental y familiar, poniendo especial énfasis en su ruptura con el también conocido Mateo Carvajal.

A pesar de ser una persona discreta en cuanto a su intimidad, Ramírez comparte en distintas ocasiones vivencias personales que han marcado su vida - Crédito Vos Podés / YouTube

Durante el diálogo, Ramírez, quien además es empresaria, reflexionó sobre las complejidades emocionales de enfrentar una separación. Mencionó que, al atravesar este cambio significativo, conservaba fuertes ideales sobre las relaciones, aunque la realidad que vivía distaba de ser ideal. Mientras observaba hogares estables a su alrededor, se veía sumida en una experiencia distinta: “Fue complicado ver a todos en un entorno estable mientras yo afrontaba la separación y la maternidad en solitario. Para mí, esos hogares fueron una inspiración... aunque la experiencia fue dura”, confesó.

En un acto de autoconservación, la conductora de Yo me llamo decidió tomar distancia de las redes sociales, priorizando su salud emocional. Necesitaba un respiro lejos del ojo público, evitando explicar detalles privados. Aunque agradecía los mensajes positivos de su audiencia online, llegó a la conclusión de que esas interacciones no debían definir su identidad ni influir en su bienestar emocional.

Con franqueza, Ramírez comentó sobre este proceso: “No podía más. Me muestro auténtica en mis redes y, al estar tan afectada personalmente, decidí alejarme. Al volver, compartí mi historia y comprendí que no es necesario dar explicaciones. Me doy cuenta de que lo que opinan no me define, yo tengo claro quién soy”, explicando su determinación de ser fiel a sí misma, independientemente de las percepciones externas.