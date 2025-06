Maren García contó el momento en que se enteró de la muerte de Omar Geles: “No estaba siendo yo”

La viuda del cantautor vallenato compartió detalles sobre el duelo tras la repentina muerte de Omar Geles - crédito @conexioncesar - @primiciadigital/Instagram

El 21 de mayo de 2024 marcó un antes y un después en la vida de Maren García, que enfrentó la pérdida de su esposo, el cantante, compositor y acordeonero Omar Geles, tras un ataque cardíaco mientras jugaba tenis en un club de Valledupar.

En una reciente entrevista con Víctor Sánchez, García compartió detalles sobre cómo ha lidiado con el duelo y los momentos más difíciles que vivió tras recibir la noticia de su fallecimiento.

Maren contó que no tiene memoria de los tres días que siguieron al fallecimiento de Geles. Explicó que sus amigas le contaron cómo reaccionó en la clínica y durante el velorio, ya que ella no recuerda esos momentos: “A mí me cuentan mis amigas lo que yo viví. O sea, yo no sé cómo salí de la clínica”.

La esposa del cantautor vallenato relató que no tiene recuerdos claros de las primeras horas tras la muerte del artista, ocurrida el 21 de mayo de 2024- crédito @maren.garcia/Instagram

La viuda del autor de Los caminos de la vida mencionó que incluso desconocía detalles como la ubicación de la funeraria: “Hasta hace dos semanas hablé, me estaban preguntando dónde era la funeraria, ni yo sabía dónde era porque es que no recuerdo. Tengo tres días que no recuerdo que fueron el día que me dijeron que murió, el segundo día... En la tarde sí recuerdo, pero en la mañana no recuerdo absolutamente nada, el día del velorio”.

En un video del velorio, se la ve junto a sus hijos, que lloraban destrozados, pero ella no los consolaba. Sobre esto, expresó: “Yo no los tengo abrazados, yo también estoy súper mal (...)Yo no sería capaz de ver llorar a mi hijo y no abrazarlo. No estaba siendo yo ahí”.

En la entrevista, García también recordó el momento en que se enteró de la muerte de Geles. Relató que llegó a la clínica con angustia y buscó a su esposo en las cabinas, aunque no tenía permitido entrar. Logró verlo mientras intentaban reanimarlo, una escena que quedó grabada en su memoria.

“Me desmayé”: la reacción de Maren García tras confirmarse la muerte de Omar Geles - crédito @maren.garcia/Instagram

“Yo alcanzo a entrar y veo que lo están reanimando. Esa es la única escena que tengo de la clínica, yo me desespero y me digan qué está pasando (…) A mí me dicen: le dio un paro. Yo me arrodillo y me voy a otro cuarto a orar. Llegó Omar Yesid, el otro hijo de él y le digo: vamos a colocarnos a orar”, explicó en la entrevista citada.

Pese a su fe en que el artista se recuperaría, la situación tomó un giro trágico. García comentó que, tras recibir la noticia, se desmayó debido al impacto emocional: “Yo confiaba y tenía fe de que Omar se iba a levantar. Nunca me imaginé que no iba a pasar de eso, después que pasa eso creo que me desmayé y estaba super mal”.

Maren destacó que, aunque sabía que su esposo era una figura pública querida, no dimensionó el alcance de su popularidad hasta después de su muerte. “Omar se fue sabiendo lo grande que era. Claro, yo no dimensionaba tanto, yo, pero él sí”, afirmó. Además, mencionó que el patrimonio más valioso que dejó a sus hijos son las canciones que compuso, las cuales continúan generando regalías.

La viuda del compositor reveló que su memoria se bloqueó por completo durante los tres días posteriores a su muerte -crédito @maren.garcia/Instagram

En medio del duelo, García recibió una llamada del cantante Silvestre Dangond, que le informó que había grabado una canción escrita por Geles titulada Volvamos a ser novios. Este tema, incluido en el álbum El último baile de Dangond y Juancho de la Espriella, se ha convertido en una de las canciones más virales de la producción.

Según Maren García, la canción nació durante una crisis matrimonial que atravesó con Geles. “Cuando pasábamos por esas crisis, él me volvía a enamorar. Así tal cual, y creo que eso le falta al mundo”, comentó, recordando la pasión que el artista ponía tanto en su música como en su vida personal.