Karol G revela las canciones de ‘Tropicoqueta’ con vallas publicitarias en diferentes países: ya se conocen el nombre de varios temas

La cantante está utilizando vallas publicitarias en el mundo para promocionar los títulos de las canciones que estarán en 'Tropicoqueta' - crédito Karolg / Instagram

Karol G sorprendió a sus seguidores al empezar a revelar los nombres de las canciones de su nuevo álbum Tropicoqueta, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el 19 de junio.

La artista, conocida como “la Bichota”, utilizó vallas publicitarias instaladas en diferentes ciudades del mundo para anunciar el esperado tracklist, generando expectación en redes sociales y entre sus fanáticos.

Hasta el momento ya se conocen los nombres de siete canciones del nuevo trabajo discográfico de Karol G, quien ha compartido fragmentos e imágenes de los anuncios a través de sus plataformas oficiales. La estrategia ha causado revuelo y ha convertido el lanzamiento de Tropicoqueta en uno de los acontecimientos musicales más comentados del mes.

Sus fanáticos al rededor del mundo se han encargado de compartir las fotografías en redes sociales donde se leen varios nombres que estarán dentro de este nuevo proyecto.

Según se pudo ver en la plataforma de Spotify, el álbum ya puede ser “preguardado”, espacio en donde se detalla que este nuevo álbum tendrá 20 canciones, donde se puede ver que dos de ellas, ya conocidas, son: Latina Foreva y Si antes te hubiera conocido.

Las calles de varias ciudades del mundo lucen anuncios con las canciones que formarán parte del nuevo álbum de Karol G - crédito redes sociales

Lo que permitió que sus seguidores completaran el resto de espacios en el tracklist con las fotos que se han conocido en diferentes ciudades de los países. Una de las primeras vallas en aparecer fue en Argentina con en donde se lee: “06. Cuando me muera, te olvido”.

En México apareció una valla con el título: “11. Ese hombre es malo”, lo que despertó rumores de una colaboración con un talento de este país. En República Dominicana apareció un nuevo cartel con en el que dice: “09. Amiga mía”.

Y en las últimas horas se conoció de una valla en Panamá que decía: “06. Dile luna”, títulos de canciones que hasta ahora suman 8, pero que se espera que durante el fin de semana del 14 de junio aumente como parte de la promoción del álbum.

Las canciones que ya se conocen de ‘Tropicoqueta’

Dile Luna

Papasito

Latina Foreva

Cuando me muera, te olvido

Amiga mía

Ese hombre es malo

Viajando por el mundo

Si antes te hubiera conocido

Tropicoqueta, el esperado álbum de Karol G, saldrá el 20 de junio

La imagen oficial del nuevo álbum de Karol G ya circula en redes sociales, acompañada de un mensaje en el que la artista destaca el proceso personal y creativo que la llevó a este lanzamiento.

La cantante paisa anunció la fecha de estreno y la portada de su quinto álbum de estudio, Tropicoqueta, que estará disponible el 20 de junio en todas las plataformas digitales.

La revelación se realizó la mañana del 10 de junio a través de la cuenta de Instagram de Karol G, donde la intérprete de 34 años compartió una fotografía en la que posa con un vestido de baño naranja, recostada sobre tres congas, en una imagen que mantiene la estética cálida y tropical que ha predominado en sus redes sociales.

La cantante presentó la portada oficial de su quinto álbum de estudio - crédito @karolg / Instagram

La publicación estuvo acompañada de un extenso mensaje en el que la artista expresó el significado especial de este proyecto tanto para ella como para su equipo y seguidores, y detalló que el trabajo en el álbum comenzó en agosto de 2023.

La promoción de Tropicoqueta arrancó tras el lanzamiento del sencillo Latina Foreva y Si antes te hubiera conocido, tema que forma parte del nuevo disco y que ha generado expectativas entre los fanáticos por las posibles sorpresas que incluirá el álbum.

En su mensaje, Karol G escribió: “Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité… Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad”.

Karol cambió su foto de perfil para celebrar la llegada de su nuevo proyecto musical - crédito @karolg / Instagram

La artista también reflexionó sobre el rumbo musical que marca este trabajo, señalando que tras el éxito de su álbum anterior y una gira internacional, decidió enfrentar nuevos retos artísticos y personales. “Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, dijo.