Carlos Caicedo lanza advertencia sobre reforma laboral: “Lo que tramita el Congreso es una cortina de humo”

Carlos Caicedo - exgobernador Magdalena | crédito Colprensa

Durante una entrevista concedida este 13 de junio, el dirigente político Carlos Caicedo se refirió a temas clave del panorama nacional, incluyendo el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la reforma laboral que avanza en el Congreso y su situación personal actual.

En su intervención, compartió reflexiones sobre el clima electoral, los desafíos de la seguridad y la necesidad de ajustes en la política de paz del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El líder del movimiento Fuerza Ciudadana expresó su solidaridad con el congresista Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado tras el ataque ocurrido en Bogotá.

“Lamentamos profundamente el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y expresamos toda nuestra solidaridad con él y su familia. Esperamos sinceramente su pronta recuperación”, afirmó Caicedo, señalando además que este hecho refleja un momento crítico en el contexto electoral colombiano.

Atribuyó el clima de tensión a alianzas entre sectores conservadores y élites económicas que, en su opinión, intentan consolidar un ambiente de desconfianza ciudadana.

En ese marco, manifestó preocupación por lo que considera estrategias que buscan frenar transformaciones sociales: “Lo hemos advertido: sectores de la extrema derecha, aliados con élites económicas están promoviendo un ambiente de miedo, zozobra e ingobernabilidad”.

Al abordar la baja asistencia de partidos políticos a la reciente convocatoria presidencial para participar en la mesa de garantías electorales, Carlos Caicedo lamentó la falta de compromiso de algunos sectores con los mecanismos institucionales.

“La mesa de garantías electorales no es un favor del Gobierno, es un escenario democrático fundamental para asegurar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral”, indicó. Desde su perspectiva, la ausencia de líderes políticos en estos espacios refleja una postura que se aleja de la institucionalidad.

En ese mismo sentido, se refirió al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en términos directos y con críticas fuertes por su postura frente al actual momento político. “No sea caradura, que manda huevo hacerse la víctima cuando ha sido parte del poder toda la vida”, declaró Caicedo, y añadió: “Aquí lo que se necesita no es más lamento, sino pantalones pa’ sentarse a garantizar que las elecciones se hagan bien”.

Otro de los temas abordados fue el avance legislativo de la reforma laboral, que está próximo a cumplir su cuarto debate en el Senado. Según Caicedo, la iniciativa no responde a los problemas estructurales del trabajo en el país. “Lo que tramita el Congreso es una cortina de humo para disuadir la discusión y no permitir que haya una verdadera reforma laboral”, opinó, al tiempo que reiteró que el reconocimiento de derechos laborales no debe ser postergado.

En cuanto a la política de paz total, el exgobernador del Magdalena señaló que aunque nació con una intención clara de reducir la violencia, ha enfrentado dificultades por la falta de respuesta de los grupos armados. “La política de paz total nació con una buena intención: la de abrir caminos hacia la reconciliación y reducir la violencia”, dijo. Subrayó que para seguir avanzando, este enfoque requiere una revisión cuidadosa y firmeza institucional: “La paz no puede ser ingenua, tiene que ser firme, coherente y con resultados concretos para la gente”.

Respecto a su futuro político, Caicedo no descartó una posible candidatura para los comicios de 2026. Aunque no oficializó su participación, reconoció que se está preparando para un escenario de alta exigencia. “La campaña exige el alma, el cuerpo y el corazón. Pero afortunadamente, el corazón está más fuerte que nunca”, comentó entre risas.

En el plano personal, reveló que atraviesa un proceso de divorcio tras el fin de una etapa significativa en su vida. “Se agotó el amor y con él también se fue el soporte emocional que una relación necesita”, expresó. Indicó que, pese a las dificultades propias de una separación, se encuentra en un momento de estabilidad emocional, enfocado en sus prioridades.

Sobre el desarrollo del proceso legal con su expareja, explicó: “Fue una etapa importante, de la que me queda la dicha de nuestro hijo, a quien amo con todo mi corazón y siempre tendrá en mí un apoyo incondicional”.

Además, reconoció que la división de un patrimonio construido con esfuerzo es compleja, pero confía en la intervención adecuada de los profesionales encargados.

En cuanto al aprendizaje que le deja esta experiencia, sostuvo: “Cerrar ciclos no es fracasar, sino crecer. Hoy me siento más fuerte, más centrado, con más claridad sobre lo que quiero a nivel personal”. Y concluyó: “El amor propio se construye tomando decisiones difíciles, pero necesarias”.