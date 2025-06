Admiten acción popular que pide intervención “urgente” a la loma San José, famosa por el “sube o no sube”, en Antioquia

Esta zona es reconocida por la dificultad para subir a la loma de San José, lo que ha generado múltiples accidentes - crédito Luz Marina Restrepo/Facebook

La loma de San José, ubicada en Sabaneta, región del Valle de Aburrá (Antioquia), ha estado en el foco de la controversia por la dificultad que implican movilizarse en sus principales vías de acceso.

Tanto así que el sector es conocido en redes sociales como la loma “sube o no sube”, donde habitantes del sector graban videos que evidencian la odisea de algunos conductores para subir la loma.

A propósito de esta problemática, el 9 de junio de 2025, la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular que exige acciones urgentes a la loma de San José, así como a su vía alterna.

La acción popular busca que se implementen medidas urgentes a esta zona del municipio - crédito @ElefantesCol/x

La acción ciudadana fue interpuesta por el veedor ciudadano e influencer conocido como Elefante Blanco contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), Instituto Departamental de Transporte de Antioquia y el Municipio de Sabaneta, en la que exige una intervención inmediata para darle una pronta solución a los conductores que realizan todo tipo de maniobras para poder superar la loma.

“La seguridad de los usuarios no puede esperar la voluntad política del Alcalde de Sabaneta”, aseveró el creador de contenido a través de sus redes sociales.

La respuesta del Tribunal indicó que: “Por reunir los requisitos establecidos en los artículos 18 de la Ley 472 de 1998, 144 y 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca), se admite la demanda promovida en ejercicios del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos”.

Afortunadamente, los accidentes no han dejado víctimas fatales - crédito @subeono/IG

Y es que algunos usuarios en redes sociales abrieron el debate sobre la dificultad y el riesgo de subir la famosa loma: “Yo vivo en Sabaneta también y esa loma le tengo pánico mojada. Por allá no me asomo lloviendo”; “cuál es el motivo principal por qué no suben? Por pendiente o por qué patinan los carros cuando llueve?”; “No solo es la empinada sino q trayecto es un poquito largo en curva mojado y fuera de eso depende hasta donde llegue va perdiendo fuerza para subir el vehículo”; “Hay que subir en primera en un punto muerto si acelera de más pierde tracción y le toca parar a veces no todo es acelerar bastante (SIC)”.

Accidentes de tránsito que por poco terminan en tragedia en la loma San José

El sector de la loma de San José se motivo de preocupación entre los habitantes debido a la reiteración de accidentes de tránsito en esta pendiente, que tiene una inclinación de hasta el 34%.

Uno de los siniestros que por poco terminan en tragedia ocurrió el viernes 11 de abril de 2025, cuando un camión tipo planchón protagonizó un siniestro luego de que intentara esquivar un peatón, lo que lo llevó a perder el control del vehículo.

Por esos días, un camión que transportaba un trasteo también había colisionado en esa misma vía. En ambos casos no se reportaron víctimas fatales, aunque los daños materiales y la congestión generada impactaron la movilidad del sector. El camión tipo planchón terminó contra el enrejado que separa la calle de una obra en construcción, bloqueando parcialmente la vía.

Accidentes de tránsito en la famosa loma de San José son frecuentes - crédito Fotomontaje Infobae (@subeono/IG y Luz Marina Restrepo/Facebook)

La difusión de videos en redes sociales, especialmente a través de la cuenta @subeono en Instagram y TikTok, ha incrementó la discusión pública sobre la seguridad vial en esta zona, mientras persisten las críticas a la Alcaldía de Sabaneta por la aparente falta de medidas para reducir los riesgos.

En los comentarios a los videos, varios residentes y usuarios denunciaron que el mismo camión estuvo involucrado en dos accidentes durante la misma jornada, mostrando la frecuencia de situaciones peligrosas en la loma.

Testimonios como el de Valentín Mesa, conductor de uno de los vehículos implicados, señalaron que en ocasiones los choques se producen al intentar evitar a peatones en la calzada.