Westcol se burló del millonario premio que recibió Altafulla por ganar en ‘La casa de los famosos’: “Con eso le cambio las llantas a mi carro”

El creador de contenido aseguró que la recompensa por los meses dentro de la casa es muy baja comparado con lo que tienen que vivir allá adentro - crédito montaje @westcol @altafulla / Instagram

A pocos días del final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, que dio su cierre con el triunfo del cantante barranquillero Altafulla, se siguen conociendo reacciones en redes sociales sobre la millonada que ganó el artista.

Aunque algunas reacciones se han enfocado en si realmente se merecía el premio de los cuatrocientos millones de pesos, una de las opiniones que más ha generado comentarios fue la del streamer Westcol, que dio a entender que el dinero es “muy poco” si se tiene en cuenta lo complicado de la convivencia dentro del programa.

El streamer paisa apareció en un en vivo desde su cuenta de Kick donde se burló del premio que recibió Altafulla y aseguró que esos millones son solo un fragmento de lo que él obtiene con sus negocios y empresas.

El creador de contenido paisa criticó el monto que le dio el canal al ganador del reality - crédito redes sociales

“Es que el premio de La casa de los famosos son cuatrocientos millones de pesos… ¿Qué es eso, brother?, yo con eso le cambio las llantas a mi carro, ¿Cómo voy a irme a estar cuatro meses por cuatrocientos millones de pesos?, yo voy allá y salgo en pérdidas", dijo el paisa.

Luis Villa, nombre real de Westcol, aseguró que el sí aceptaría una invitación a La casa de los famosos, pero la producción tendría que pagarle lo que él gana mensualmente con sus proyectos. “Si a mí me ofrecen el billete que yo gano, yo voy… La cosa es que nunca han llegado a ese nivel”, añadió.

El creador de contenido confesó que no hace ese tipo de comentarios por ser presumido, sino que considera que el programa exige un esfuerzo mayor al que es recompensado en el premio, incluso aseguró que el premio está muy por debajo de sus expectativas cuando sabe que su dignidad estará en juego.

“Es que son solo como 80.000 dólares y no es porque uno no quiera, pero no voy a perder mi dignidad así, a mí me tienen que pagar el doble de lo que yo gano normalmente al mes que ahí es cuando se les complica a los canales”, añadió el streamer.

Westcol aseguró que aceptaría la invitación al reality si le pagan el doble de lo que gana en un mes - crédito @westcol/IG

Las palabras de Westcol desataron las reacciones en redes sociales, donde internautas se mostraron divididos con las opiniones del paisa. “Los famosos de antes eran mejores personas”, “Westcol es tan agrandado”, “Imagínate si este ser dice que por 4 meses 400 millones de pesos es una miseria que se puede esperar del ciudadano de a pie”, “Es que tiene razón… Para un famoso es muy poquita plata”, “Este cachetón es más farolo, pero ni con toda la plata del mundo logra ser feliz”, son varios de los comentarios.

Premio de La Casa de los Famosos se reduce por impuestos en Colombia

El monto que finalmente recibió Altafulla, ganador de La Casa de los Famosos, resultó menor al anunciado inicialmente, ya que el premio entregado no fue de 400 millones de pesos colombianos, sino de 320 millones, debido a la retención del impuesto por ganancia ocasional.

La diferencia se debe a la deducción obligatoria del 20% que exige la ley colombiana para este tipo de premios, lo que impactó directamente en la cifra final que obtuvo el participante.

Altafulla recibió menos dinero de los 400 millones del premio - crédito cortesía Canal RCN

La retención aplicada corresponde al 20% del valor total del premio, lo que equivale a 80 millones de pesos colombianos descontados directamente antes de la entrega. Lo que quiere decir que el famoso ganó un total de 320 millones de pesos colombianos y, en caso de declarar renta, deberá reportar este ingreso en su declaración, a pesar de que el impuesto haya sido retenido.

Además del premio principal, los finalistas de La casa de los famosos recibieron pagos semanales acordados previamente con la producción, según el tiempo que permanecieron en competencia. Esta negociación permitió que los demás finalistas no se retiraran del programa sin compensación económica, aunque el monto de estos pagos no fue especificado públicamente.