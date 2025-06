Westcol enciende las redes tras presumir su transformación física: “El que es lindo, es lindo”

Westcol presumió su cambio físico en redes sociales - crédito @westcol/IG

El popular streamer paisa Westcol desató una ola de reacciones en redes sociales al compartir los resultados de su transformación física tras varias semanas de entrenamiento.

Con una publicación en la que mostró su nueva imagen, Westcol se mostró confiado y afirmó que “el que es lindo, es lindo”. A través de sus redes, el creador de contenido dejó ver los avances conseguidos en el gimnasio y no dudó en presumirlos ante sus seguidores.

En las imágenes, Westcol aparece mostrando musculatura y lanzando mensajes de autoestima y humor, lo que rápidamente atrajo la atención de sus fanáticos y detractores.

En el video el creador de contenido posa frente al espejo de su baño mientras se graba con el teléfono presumiendo los cambios de su cuerpo.

“Definitivamente, el que es lindo, el lindo… Si usted es feo, no lo intente, hay mucho feo intentándolo, ¿Por qué tanto feo revelado?, ya acéptenlo y a mí me tocó ser lindo y lo estoy aceptando", dijo el streamer.

Westcol presumió su físico y las reacciones no se hicieron esperar - crédito @westcol/IG

Mientras cientos de seguidores aplaudieron su disciplina y le enviaron mensajes de apoyo por el cambio, otros consideraron que la diferencia no es tan notoria o mantuvieron posturas críticas, alimentando así el debate en los comentarios.

“Y para la cara no hay nada”, “Kiko…no eres lindo”, “Jajaja usted y su mamá solo lo ven lindo, por que con esos cachetes jajajajjaja”, “Y los cachetes Pa cuando Jaja”, “Lo felicito este man tiene razón, si uno no se admira entonces quien?”, fueron algunas de los comentarios. Incluso algunos aseguraron que el paisa tiene un gran parecido con el personaje Kiko del Chavo del 8.

Aunque el creador de contenido ha recibido varias críticas en redes por ese tipo de declaraciones en las que destaca su belleza, en realidad suele hacerlo a manera de sátira, pues en una oportunidad llegó a comprarse con Maluma, esto con el propósito de generar reacciones en redes sociales.

Westcol aseguró que es el segundo hombre más guapo, después de Maluma - crédito @westcol/IG

“Estoy en el top 2 de los más lindos de Colombia, el top 1 es Maluma”, escribió el stremar en sus redes sociales hace un par de semanas, post que también fue ampliamente comentado.

Westcol se burló del aspecto físico de Cris Valencia tras someterse a una cirugía

El cirujano Devoz detalló que la intervención realizada a Cris Valencia incluyó una rinoplastia tanto estética como funcional, ya que el cantante presentaba dificultades respiratorias por una desviación del tabique y cornetes agrandados.

Además, se aprovechó el procedimiento para realizar una otoplastia, mejorando la apariencia de sus orejas. El resultado fue descrito como “muy natural y masculino”, cumpliendo con las expectativas del paciente, quien se encuentra satisfecho con su nueva imagen.

En medio de las reacciones que desató el nuevo aspecto de Cris Valencia hace unas semanas, Westcol se refirió de manera despectiva al cambio físico de Valencia afirmando que: “Cris Valencia no quedó mal, Cris Valencia quedó bien. Solo que Cris Valencia es feo de por sí, ¿sí me entienden? Cris Valencia es un feo tratando de ser más lindo. Él no es un lindo volviéndose más bello. Eso es lo que tienen que entender. Yo no se lo digo a mal”.

Westcol se burló del cambio de Cris Valencia - crédito @soycrisvalencia y @westcol/IG

Diversos usuarios expresaron su desacuerdo y sorpresa ante los comentarios del streamer, dejando mensajes como: “Un hombre hablando de la apariencia de otro hombre”, “el feo hablando de feos, no entiendo qué le está pasando a este man”, y “pero qué necesidad de opinar sobre la apariencia de otro hombre, no entiendo”. Otros internautas optaron por tomarlo con humor, escribiendo: “jajajaja Westcol da risa”.

El procedimiento quirúrgico al que se sometió Cris Valencia incluyó dos retoques principales: una rinoplastia y una otoplastia. Según explicó el cirujano Devoz en un comunicado la rinoplastia tuvo un doble propósito: mejorar la función respiratoria del cantante y modificar aspectos estéticos de su nariz, como el tamaño y la giba osteocartilaginosa.

Cirujano de Valencia explicó los procedimientos que le realizaron - crédito @soycrisvalencia/Instagram

“Él venía presentando afecciones para respirar, dificultad para respirar. En el examen físico se vio que tenía una desviación del tabique, unos cornetes bastante grandes y, pues, eso ameritaba realizar un procedimiento funcional. Aprovechamos para realizar de una vez la rinoplastia estética porque era su deseo mejorar algunos aspectos, como lo grande de su nariz, la giba osteocartilaginosa, logrando un resultado muy bueno. Aparte, hicimos una otoplastia dado que aprovechamos el procedimiento para mejorar la parte estética de las orejas”, explicó el especialista.