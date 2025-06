Juicio Álvaro Uribe: el expresidente reaccionó al testimonio de Diego Cadena: “No debe sostenerse que fui determinador de soborno de testigos”

El abogado Diego Cadena se acogió a su derecho de guardar silencio por recomendación de su abogado, ya que enfrente un juicio por los mismos hechos relacionados con el expresidente Álvaro Uribe - Colprensa.

En el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras dos días de receso, con la comparecencia de testigos clave llamados por el abogado defensor.

La defensa del exmandatario, liderada por Jaime Granados, citó a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar como deponentes. Ambos juristas enfrentan investigaciones judiciales independientes por presunta manipulación de testigos, lo que generó expectativas sobre sus declaraciones en el proceso que involucra al líder del Centro Democrático.

La jueza Sandra Liliana Heredia consultó a Cadena si deseaba acogerse a su derecho de guardar silencio, dado que su propio caso se tramita en el Juzgado 3 de Conocimiento. Cadena, siguiendo la recomendación de su abogado Iván Cancino, optó por no declarar.

Diego Cadena expresó ante la jueza: “Por instrucción de mi abogado defensor, Iván Alfonso Cancino, quiero ejercer mi derecho constitucional, procesal, de guardar silencio, debido a que bajo estos mismos hechos estoy siendo procesado”. No obstante, Cadena aprovechó la oportunidad para dejar constancia de su postura sobre la legalidad de sus acciones y las de sus colegas, reiterando que ninguno de los involucrados ha incurrido en las conductas ilícitas que investiga el órgano de control.

“Respetuosamente, quiero hacer mi salvedad, respecto al presidente Álvaro Uribe, el doctor Juan José Salazar y yo jamás hemos infringido la ley, jamás hemos pedido mentir o callar”, aseveró Cadena.

Durante su intervención, Cadena dijo: “Quiero manifestarle, para finalizar, a usted, señora juez principalmente, a las personas presentes y a la opinión presente acá en Colombia y en el mundo que ha sido el mayor honor de mi vida ser abogado del presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Por su parte, Juan José Salazar Cruz, socio de Cadena y también señalado por presunta manipulación de testigos, compareció a primera hora ante el tribunal. Salazar, al igual que Cadena, decidió no declarar. “Doctor Granados, me gustaría poder ayudar, pero en este momento prefiero guardar totalmente silencio”, afirmó.

Al finalizar la diligencia, el líder político del partido Centro Democrático publicó en sus redes sociales un informe sobre los aspectos más importantes de la audiencia. Esto para entender la asociación que tuvo con Cadena hasta 2018, cuando dejó de ser su abogado.

“Informe #85: Dr. Diego Cadena, quien fue mi abogado investigador.1 El Dr. Diego Cadena fue mi abogado investigador hasta mediados del año 2018. 2 El Dr. Diego Cadena está en juicio por los mismos hechos por los cuales yo estoy en juicio. 3 El Dr. Diego Cadena dijo que por orden de su abogado, el Dr. Iván Cancino, hacía uso del derecho de guardar silencio”, escribió en su cuenta de X.

Basado en los apuntes que escribió a lo largo del juicio, el exgobernador de Antioquia sostuvo que, según las declaraciones de Cadena, podría determinarse que nunca ejerció presión sobre paramilitares para cambiar sus testimonios sobre él y su hermano Santiago.

En ese sentido, afirmó que es inocente del delito de soborno a testigos del que es acusado por la Fiscalía General de la Nación.

“Puede decirse que en esta declaración juramentada, el Dr. Diego Cadena repitió que nunca pidió mentir ni callar. Entonces, si él no pidió mentir ni callar, si no hay pruebas que digan que él ha pedido mentir o callar, no debe sostenerse la tesis de que yo fui determinador del delito de soborno de testigos”, concluyó el exmandatario.

Cabe recodar que con los dos testimonios y con más de siete años del inicio del caso, este continúa en etapa de juicio. Así las cosas, para el próximo viernes 20 de junio está prevista la finalización del testimonio de los testigos de la defensa de Uribe. A partir de entonces, se dará paso a los alegatos de conclusión, en los que se decidirá la culpabilidad o no de Uribe, tras cuatro meses de audiencias.