Juan Daniel Oviedo reveló difícil condición de discapacidad que lo llevó a posponer la idea de ser padre: “Me dio miedo”

El exdirector del Dane contó la vez que quiso convertirse en padre - crédito Desnudateconeva/Instagram

Juan Daniel Oviedo es uno de los excandidatos a la Alcaldía de Bogotá que está decidido a encaminarse para convertirse en el primer presidente homosexual en la historia del país.

En dicha contienda electoral, en 2023, logró la segunda mayor votación superada por Carlos Fernando Galán, lo que pasó a ser un incentivo más para su carrera política.

Con la frescura que lo caracteriza, el aspirante presidencial reveló temas personales en el programa digital Denúdate con Eva, dirigido por Eva Rey.

Juan Daniel Oviedo habló de su discapacidad auditiva - crédito Colprensa

Allí, Oviedo relató el momento en el que, años atrás, llegó a considerar la adopción de un bebé, impulsado por el nacimiento del hijo de su mejor amigo y por un profundo deseo de formar una familia, decisión que rápidamente optó por declinar.

“Yo quise. Cuando conocí a Sebastián, en septiembre de 2012, estaba justo en el punto en el que estaba evaluando la adopción”, aseguró Oviedo.

Sin embargo, un accidente sufrido en 2014 lo llevó a replantear sus planes de paternidad. “Me dio miedo que algún día me quedara dormido y no pudiera reaccionar en una noche o algo así. Eso sí sería una culpa difícil de manejar”, confesó.

Su condición de discapacidad auditiva se convirtió en un factor determinante para abandonar la idea de adoptar, al menos por un tiempo.

Oviedo explicó que la vida profesional y la exigencia de los distintos cargos que asumió empezaron a ocupar la mayor parte de su atención, desenfocando anhelo familiar:

Juan Daniel Oviedo busca alcanzar la presidencia de Colombia con una estrategia basada en la recolección de firmas - crédito @JDOviedoAr / X

“Sebastián me dijo: ‘Bueno, al fin qué.’ Yo le dije: ‘No, vamos a suspender esa idea’”, declaró en la mencionada entrevista.

Pese a que su condición de discapacidad no impediría su propósito de ser padre -pues no sería el único ni último-, Oviedo reconoció que aún no ha dedicado el tiempo suficiente para prepararse para esa responsabilidad.

“Todavía no manejo la lengua de señas colombianas. No estoy entrenado para todas esas cosas”, admitió.

En 2018, relató, optó finalmente por abrirle espacio a una mascota en su vida: “El primero de junio llegó Mora a la casa”, declaró.

Frente a los obstáculos que no le han permitido planear un bebé, este no ha desechado del todo la idea, al dejar abierta la puerta a la posibilidad de un cambio de opinión en el futuro:

“La vida da muchas vueltas. Bueno, quién sabe, uno ya como presidente depronto pueda tener un cambio de parecer”, afirmó en tono relajado.

En efecto, estas declaraciones desataron cientos de opiniones en redes sociales, especialmente de aquellos usuarios que lo quieren ver como presidente de la República.

Juan Daniel Oviedo desata polémica en redes sociales con propuesta sobre Maluma - crédito @maluma/Instagram y @desnudateconeva/Tiktok

“Me encanta ese hombre!”; “Divinooooo me fascina 😍“; ”Sería grnial.que llegaras a la presidencia, un hombre integro y con valores!!“; ”No veo q esa sea una razón para no ser papá. Pero bueno para él seguro si"; “Y no le da miedo ser presidente y una día quedarse dormido y no poder gobernar 🙄😂😂 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.

De otro lado, en relación con su eventual llegada a la Casa de Nariño, Oviedo no descartó la idea de invitar a Maluma para que cante el himno nacional durante el acto de posesión presidencial.

“Yo sí quiero que Maluma cante el himno nacional el 7 de agosto de 2026. soy fan de él y todo lo sigo en redes, en Instagram y todo.Todavía no he podido hablar con él, pero sí me parece una nota porque está churrísimo también”, afirmó.

El político expresó su entusiasmo por la propuesta, basado en su admiración por el reconocido cantante antioqueño, aunque aclaró que no mantiene una relación de amistad ni comunicación con el artista.