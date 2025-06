Exesposa de Marlon Solórzano, de ‘La casa de los famosos’, contó que se quedó en quiebra tras su separación: “Nos ganábamos $7 millones semanales”

El testimonio de la exconcursante de 'Guerreros' sobre la crisis financiera que vivió después de su separación - @lacucacaicedo_ @marlonsolorzanoz /Instagram

El relato de Estefanía Caicedo, conocida como Cuca Caicedo, sobre la crisis financiera que enfrentó tras su separación de Marlon Solórzano y la pérdida de sus ahorros en una plataforma de inversiones, ha generado gran atención en redes sociales.

La excompañera de Marlon Solórzano reveló que quedó en quiebra tras invertir todo su dinero en una plataforma y enfrentar el fin de su matrimonio.

“Cuca” Caicedo y Marlon Solórzano compartieron pantalla en el reality show Guerreros, transmitido por Canal 1 desde 2017 hasta noviembre de 2022. El programa, inspirado en el formato peruano Esto es guerra, enfrentaba a dos equipos de celebridades colombianas, las Cobras y los Leones, en pruebas físicas y mentales.

La relación entre Marlon Solórzano y Estefanía Caicedo se hizo pública durante su participación en Guerreros, donde compartieron cinco años de relación. Sin embargo, la pareja terminó su romance en 2023. En ese periodo, Caicedo se destacó no solo como concursante, sino también como presentadora, modelo y precandidata en Miss Universe Colombia.

Recientemente, en su propio pódcast, la mujer confesó que en medio de la separación con Marlon hace unos años estaba pasando por un complicado momento económico del que no habló hasta ahora.

En un clip viral difundido en redes sociales, la exconcursante relató cómo invirtió todos sus ahorros en una plataforma que opera bajo un sistema piramidal y fue creada en República Dominicana, según lo detalló “Cuca”.

La exparticipante de Guerreros aseguró que durante su paso por el reality estaba atravesando por un momento complicado económicamente y aunque se estaba recuperando poco a poco con su trabajo, le llegó la oferta de invertir dinero en la plataforma

“Empezamos a ganarnos 7 millones de pesos semanales con el que empezamos a levantarnos, y en un momento me ofrecen un préstamo de 100 millones de pesos y me convencen para meterlos en esa compañía… Saco el dinero que me prestan, a Marlon también le prestan, a mi exesposo, todo ese dinero lo invertimos”, dijo “Cuca”.

Aunque la mujer aseguró que en un momento la inversión les ayudo a seguir pagando sus deudas, días en los que aseguro sentirse tranquila por todo lo que estaba llegando a su vida, pero solo se trataba de la calma antes de la tormenta. “Resulta que no, resulta que se cae la compañía y quedamos sin un peso, se acaba Guerreros, se acaba nuestro matrimonio y volví a quedar en la quiebra”, dijo Caicedo en medio de las lágrimas.

La creadora de contenido también confesó que en medio de sus problemas económicos y con la separación con Marlon también estaba pasando por quebrantos de salud.

“Me regresé a Bogotá después de separarme a presentar un programa como última esperanza de poder pagar el préstamo y a los dos meses ale el programa del aire, vuelvo y me quedo sin trabajo”, detalló la mujer.

Cuca asegura que después de ese nuevo golpe emocional y económico le ha costado levantarse, por lo que tuvo que devolverse a Cali y empezar una vida desde ceros, incluso reveló que esto la llevó a vivir con sus padres de nuevo mientras vuelve a recuperarse del todo.

“Me devolví para Cali, actualmente vivo con mis padres y estoy otra vez volviendo a hacer el proceso de nuevo de levantarme, pero creo que agradezco todo lo que me pasó, porque al día de hoy no me da una crisis ni un ataque, porque me he dedicado a reconstruirme y a estar fuerte”, explicó “Cuca”.

El conmovedor relató, despertó una ola de reacciones en redes sociales donde internautas le dejaron mensajes de apoyo. “Qué duro, he escuchado que muchas personas confieren en esa empresa”, “por lo menos ya no tiene a Marlon en su vida, eso es un avance”, “no perdió nada, lo mejor es que Marlon ya no está en su vida”, “el tiempo te ayudará a sanar”, fueron algunas de las reacciones.