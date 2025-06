El candidato Santiago Botero se pronunció sobre atentado a Miguel Uribe, y su posición sobre el sicario causó fuerte debate: “Le hubiera dado bala”

Esta fue su posición sobre lo ocurrido tras el atentado al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, y la captura del sicario de 14 años que perpetró el ataque a bala - crédito @Santibotero2026/X

Las declaraciones que el candidato presidencial Santiago Botero Jaramillo compartió a través de sus redes sociales sobre lo que habría hecho si fuera presidente de la República han generado un intenso debate, encendiendo la polémica por su respuesta directa sobre lo que él habría hecho en lugar de Gustavo Petro.

Todo esto a raíz de las declaraciones dadas por la fiscal Luz Adriana Camargo el lunes 9 de junio, junto al director General de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, en las que se aseguró que se tomarían medidas para salvaguardar la integridad del sicario de 14 años, detenido tras perpetrar el ataque que mantiene en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Esperen que llegue la presidencia para que vean lo que es candela. ¿Usted quiere la verdad? Yo le hubiera dado bala, hijuep... si fuera necesario", afirmó Botero en un video que compartió el 11 de junio de 2025, dos días después de la rueda de prensa de las autoridades, explicando así su postura frente a la captura del menor.

Pero el candidato y empresario antioqueño fue más allá, porque dijo que “las personas que me lo trajeron vivo quedan destituidos; y le digo a todos las otras personas, ‘bandido que vean la calle, denlo de baja’”.

El lenguaje que ha usado el precandidato tuvo un tono bastante agresivo y violento, contrario a lo que se ha pedido por parte de varios políticos y dirigentes de bajarle el calibre a las palabras y acusaciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa y @Santibotero2026/X

La airada respuesta que compartió Botero llegó a un nivel tal de indignación que, luego de lo anterior, expresó: “Ahora a este hijo de p... (el menor de edad) le van a dar 2 años en vez de que debería estar allá con el demonio, ni siquiera con Dios”.

Pero el tono y las expresiones subieron cada vez más de nivel. “Yo eso no lo voy a aceptar. Y si en ese momento hay pena de muerte, acelero todo para que eso se dé. Pero ese hijuep... nos lo llevamos. Ese no queda aquí en esta tierra. No queda. Y lo digo con rabia”.

Como argumento para sopesar su respuesta cargada con improperios, el candidato dijo que lo haría porque le “da pesar de la gente que hoy en día los joden, los asesinan, los matan, los roban y no pasa nada”. Y no tuvo reparos en señalar que a él no le “pesa la mano” para disparar.

En una parte llegó a usar hasta un pasaje bíblico en el que mencionó que si “Dios me mandó a eso como si fuera un David contra un Goliat, yo no me voy a poner a pensar en Goliat (aludiendo a él en representación del menor)”.

Según el precandidato, el sicario menor de 14 años "se ganó el Baloto" con la decisión que tomó la Fiscalía para garantizar su reclusión en un centro especial y que no termine asesinado - crédito @Santibotero2026/X

Santiago Botero ha sido cuestionado por su postura: lo calificaron de “Rodolfo 2.0, pero más joven y más loco”

Y como un aliciente que algunos usuarios en redes sociales han tomado con temor, debido a que aseguraron que podría estar incentivando a la gente a tomar justicia por mano propia, Botero les dijo a sus seguidores: “No tengas miedo a matar. Cuando el malo es un malo, tengan miedo cuando un hijuep... malo mata a un bueno. Llórenlo”.

Sin embargo, este nivel de agresión en su discurso ha hecho que algunos internautas lo descalifiquen, e incluso, uno de los usuarios comentó en X: “Rodolfo 2.0 pero más joven y más loco”.

Pero esto poco o nada parece importarle a Botero, que más adelante en el video detalló: “No piensen en los hijuep... derechos de estos malpa.... Los hijuep... tenían deberes. Qué cuento de 14 años. Me valen tres tiras de ver... los derechos humanos”.

Por último, el precandidato dejó un mensaje certero en el que comentó: “Esperen que llegue la presidencia para que vean lo que es candela. Lo único que les digo: ‘ténganme fe’, pero viene justicia de Dios a Colombia”.

El candidato se autodenomina independiente, y en uno de sus videos le tiró pullas a varios expresidentes, empresarios, excombatientes y hasta al mismo Congreso de la Republica - crédito @Santibotero2026/X