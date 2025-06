Amparo Grisales advirtió en redes sociales por estafa a su nombre con un supuesto producto milagroso: “La gente ilusa se lo cree”

La jurado de Yo me llamo aseguró que están usando su imagen para vender un producto que promete ser milagroso - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La manipulación de imágenes y videos de celebridades por parte de estafadores se ha convertido en un método recurrente para promover productos fraudulentos y obtener beneficios ilícitos en internet.

El avance de la inteligencia artificial ha facilitado la creación de contenidos cada vez más sofisticados, capaces de suplantar la identidad de figuras públicas y convencer al público de testimonios inexistentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dentro de este contexto, Amparo Grisales advirtió recientemente a sus seguidores sobre el uso no autorizado de su imagen y declaraciones falsas, donde se le atribuye la promoción de una supuesta píldora milagrosa para la hipertensión.

El material, generado con inteligencia artificial, ha circulado en redes sociales y constituye una estafa diseñada para hacer creer que la reconocida artista respalda un producto que, en realidad, no existe.

Aunque la jurado de Yo me llamo ya se había tenido que pronunciar sobre la manipulación de su imagen para este fin hace un par de meses, tuvo que volver a salir a las redes para detallar que también están usando imágenes de un profesional de la salud para hacer más creíble esta falsa propaganda.

Grisales, además, explicó que se trata de una nota escrita en un portal digital que se le atribuye a una publicación del periodista Manuel Teodoro, imagen que también fue utilizada para generar confianza en el público.

La reconocida actriz colombiana alertó a sus seguidores tras descubrir un video manipulado con inteligencia artificial que la muestra promocionando un producto inexistente para la hipertensión, pidiendo no caer en este engaño digital - crédito @Amparo_Grisales / X

“No es vídeo…!!Es una entrevista escrita supuestamente hecha por mi amigo Manuel Teodoro..!Con fotos mías de ‘YO ME LLAMO’ y fotos del Dr.Carlos Jaramillo !Es muy larga la entrevista y todo para promover unas pastillas asquerosas!“, escribió Amparo en su cuenta de X.

La jurado del programa de imitación visiblemente molesta añadió: “Es posible que también lo estén usando a él! De ser así también debería salir a desmentir!! La gente ilusa se lo cree …. Y eso no está bien!!“.

La actriz también advirtió al periodista desde su cuenta de X sobre la estafa en la que están usando su nombre, además recordó a los internautas que las promociones oficiales de algún producto serán anunciadas desde las redes oficiales.

“¡Se inventan entrevistas y usan nuestra imagen para vender productos piratas que le pueden hacer daño a tu salud! ¡Ya hablé con ellos y no es la primera vez que gente sin escrúpulos nos usan para publicitar con patrañas sus falsos productos! ¡Todos tenemos redes y si algo promocionamos lo haremos directamente!! No se dejen embaucar”, escribió Amparo en otra publicación.

La jurado de Yo me llamo advirtió a sus seguidores de las estafas en las que usan su imagen - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Amparo Grisales reveló si su carácter en Yo me llamo es una estrategia

Durante una reciente entrevista para Teleantioquia, Amparo Grisales compartió una anécdota sobre la percepción que tienen de ella fuera de la pantalla, recordando que incluso el gobernador de Antioquia le confesó haber pensado que era “muy brava”.

Esta revelación sirvió de punto de partida para que la reconocida actriz y presentadora abordara el tema central: si su carácter fuerte en el programa Yo me llamo responde a una estrategia para presionar a los participantes. La llamada “Diva de Colombia” explicó que su actitud en el reality de imitación musical forma parte de un rol que asume con el objetivo de elevar el nivel de los concursantes.

Amparo habló de su carácter con los participantes de 'Yo me llamo'- crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Amparo Grisales se ha consolidado como una figura esencial en el éxito de ‘Yo me llamo’, gracias a su estilo directo, su exigencia y sus comentarios sin filtros. Su presencia en el jurado ha generado tanto admiración como controversia entre la audiencia, pero también ha sido fundamental para mantener la calidad del show. La actriz detalló en conversación con Teleantioquia que, aunque su personalidad es fuerte, considera necesario mostrar fortaleza ante quienes buscan convertirse en el “doble perfecto” en el programa.

La artista explicó que su actitud responde a las características particulares del formato. Según sus palabras, “en Yo me llamo yo soy jurado y me toca ser fuerte, porque este es uno de los pocos realities en los que son empíricos los artistas y que están en una escuela durante cuatro meses. Entonces no es lo mismo con La Voz Kids o personas que vienen ya profesionales”, dijo Amparo.

Amparo Grisales también abordó la percepción pública sobre su carácter, señalando que la televisión solo muestra una franja de su personalidad y que, en ocasiones, los televidentes confunden el personaje que asume en pantalla con su verdadera forma de ser. “A veces son personajes que uno tiene que asumir”, comentó en la entrevista para Teleantioquia.

La actriz reveló que su carácter es para buscar el mejor imitador de la competencia - crédito captura de video de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión

En cuanto a la dinámica interna del programa, la actriz fue enfática al afirmar que su estilo, aunque a veces pueda parecer duro, tiene como objetivo que los concursantes tomen en serio las críticas y las utilicen para mejorar. “Una escuela donde uno les dice, cantaste horrible, ese pelo no, pero mira, es como los haters de las redes... La gente piensa eso, pero la gente que conoce el programa cuando les digo cosas lindas y cuando llegan a los primeros lugares después de haberles dado, es eso, guiarlos, que consigan la voz”, añadió.