Altafulla negó que sus seguidores estuvieran detrás del accidente que sufrió el abuelo de Emiro Navarro y envió contundentes palabras

Andrés Altafulla se defendió y aclaró qué pasó con el accidente del abuelo de Emiro Navarro - crédito cortesía Canal RCN

Lo que debía ser una jornada de celebración y cierre mediático tras la gran final de La casa de los famosos Colombia 2025 terminó desatando una nueva tormenta en redes sociales y medios de comunicación porque en una de las conversaciones que sostuvo Emiro Navarro, aseguró que su abuelo había sido atropellado como presunta consecuencia de una decisión estratégica tomada por él dentro del programa.

En El Mañanero de La Mega, el finalista relató con lágrimas en los ojos que su abuelo fue víctima de un ataque luego de que él usara un poder para expulsar del reality a Andrés Altafulla, quien eventualmente se coronó como el ganador.

Según el relato, el hecho ocurrió en Magangué, Bolívar, cuando el adulto mayor fue agredido verbalmente con la frase “costa no toca costa” y posteriormente atropellado mientras vendía almojábanas, lo que lo llevó al hospital y a ser intervenido quirúrgicamente.

“Yo puedo tolerar todo lo que digan sobre mí, pero cuando ya llega el punto en que tocan a la familia… eso ya no lo manejo”, dijo un conmovido Emiro, quien no pudo contener las lágrimas al hablar del impacto emocional que le generó recibir esa noticia al salir del aislamiento del programa. “Mi abuelo está hospitalizado. Lo operaron ayer. Me siento culpable, ¿sabes? Yo sé que no fue mi culpa, pero es mi familia, es lo más importante que tengo”.

Emiro Navarro aseguró que seguidores de Altafulla habrían atacado a su abuelo - crédito cortesía del Canal RCN

Sus palabras generaron de inmediato una ola de reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos lo apoyaron y solidarizaron con su dolor, otros comenzaron a cuestionar la veracidad de la situación, sobre todo por la supuesta relación directa con el fandom de Altafulla.

Como era de esperarse, Andrés Altafulla se refirió al caso en una entrevista con Radio Uno y lo que empezó como era una conversación sobre la transformación de Emiro durante el reality tomó otro rumbo cuando una de las presentadoras del programa hizo una aclaración inesperada respecto al accidente del familiar de Navarro.

“Se conoció que no fue ningún fandom de Altafulla ni de ninguno de los participantes, sino que fue debido a una protesta”, indicó la locutora.

La declaración reavivó el debate y abrió paso a la intervención de Altafulla, quien con firmeza rechazó cualquier vínculo con actos violentos y aclaró que no tiene nada que su grupo de seguidores, como se había confirmado anteriormente.

“A mí no me representa nada que tenga que ver con violencia, con abuso, con irrespeto. La gente que está conmigo está de corazón y diciendo cosas bonitas”, sostuvo. Y aunque aclaró que incluso si el ataque hubiese estado relacionado con sus seguidores, él no podría hacerse responsable por acciones ajenas, enfatizó que tuvo conocimiento de que la causa del atropello no fue esa.

Altafulla se refirió al accidente del abuelo de Emiro Navarro y aseguró que no fueron sus seguidores, pero también dijo que no se podía hacer cargo él en caso de que si lo fuera - crédito @sinnombre_colombia/IG

La nueva versión de los hechos desató una segunda ola de reacciones en redes. En X (antes Twitter), usuarios comenzaron a señalar a Emiro por supuestamente “victimizarse” para recuperar la simpatía del público. Otros incluso sugirieron que las declaraciones podrían haber sido parte de una estrategia de comunicación post-reality.

Además, la atención se dirigió hacia otras dos figuras del programa: Melissa Gate y La Toxicosteña, quienes mantuvieron una cercanía con Emiro durante las etapas finales del concurso y las señalaron de formar parte de lo que han denominado una “campaña de desprestigio” en contra de Altafulla, con quien mantuvieron una relación conflictiva dentro del encierro.

Pese al escándalo, Altafulla ha intentado mantenerse al margen del ruido mediático y enfocarse en los nuevos proyectos que vendrán con su victoria. En sus últimas declaraciones, ha insistido en que su comunidad de seguidores promueve el respeto y que no avala ningún comportamiento que atente contra la integridad de otros, especialmente cuando se trata de familia.

El ganador del reality agradeció el apoyo recibido y reiteró que la competencia quedó atrás: “Esto es un juego, pero lo que viene ahora es vida real. Y en la vida real no hay espacio para la violencia”.