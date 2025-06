Modelo que se tatuó la cara de Melissa Gate en su pecho lloró al ver que no ganó ‘La casa de los famosos’: “Raro e injusto”

“El Timo”, modelo paisa que se tatuó la cara de Melissa Gate se enteró que la 'influencer' paisa no ganó 'La casa de los famosos Colombia 2025' mientras le hacían su intervención - crédito @juanitobyb/Instagram

El modelo paisa que en redes sociales se hace llamar “el Timo” expresó su desilusión e impotencia al momento de escuchar el nombre del ganador de La casa de los famosos Colombia 2025, justo cuando se tatuaba en su pecho el rostro de Melissa Gate, finalista que se quedó con el segundo puesto tras ser superada en votaciones por Altafulla.

Al recibir la noticia, el admirador de la creadora de contenido no pudo contener su tristeza por la noticia y explotó en llanto, además de arremeter contra el Canal RCN por desconocer el aporte que hizo al programa la proclamada por la audiencia como “la reina” de la temporada. “La verdad, sí me pone muy triste“, dijo.

“Puede ser rosca. Hay muchos rumores, pero, la verdad, eso ya era de Melissa Gate por dar tanto rating, tantas cosas que hizo. Pues es muy raro. Pero bueno, así fue el juego y siempre mi apoyo ha sido para ella", dijo el modelo. “Ella es la verdadera ganadora, la reina”, añadió “el Timo”.

“El Timo”, modelo paisa que se tatuó la cara de Melissa Gate explicó la razón de su admiración por la segunda finalista de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @el_tiimoo01/Instagram

El video se empezó a hacer viral en redes sociales muestra el momento exacto en el que el tatuador realiza los último retoques de su retrato en la piel del seguidor de Melissa al tiempo que en la pantalla de una tableta se proyecta la transmisión de la final de La casa de los famosos Colombia 2025, donde Andrés Altafulla se quedó con el primer lugar.

El episodio generó burlas entre los cibernautas, ya que, muchos interpretaron la reacción del modelo y diseñador paisa como un arrepentimiento, no obstante, él aclaró en su cuenta de Instagram que su furia respondió a la decepción que le produjo no escuchar el nombre de considerada “reina” del reality.

"Yo no me tatué a Melissa Gate porque fuera la ganadora. Me la tatué porque me identifico con ella, porque también me ha tocado crear como una personalidad extra para uno a como despejarse de un mundo que no tiene, o sea, no tiene anestesia para decir las cosas, para despreciar, para humillar y por eso me tatué. Pero sí debió ser la ganadora porque fue una mujer real, fue una mujer que se mostró como era y pues bueno, a lo último todo cambió y son cosas del juego“, relató.

“El Timo”, modelo paisa que se tatuó la cara de Melissa Gate lamentó que finalista no se llevara el premio mayor de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @el_tiimoo01/Instagram

Minutos más tarde, Santiago, nombre real del modelo que se autodefine como alternativo, mostró el resultado final de su tatuaje y opinó acerca del triunfo que obtuvo Andrés Altafulla.

“Me parece injusto que Altafulla haya sido el ganador. La gente no entiende la personalidad de Melissa Gate. No entiende el mundo de ella y terminan dando la ganadora al otro. Realmente ella es la verdadera reina. Lo hicieron como de ofendidos. Si no es la ganadora, es la ganadora, ella es la ganadora”, repitió “el Timo”.

“ira la clase de gente que la siga igualita eso que es”, “no te sientas mal porque ella ha sido la reina que no ha tenido La casa de los famosos”, “bien dicho era de Melissa ahora es de Altafulla”, “ay no se pasan, porque todos los fans que la siguen son un poco desequilibrados”, “sin llorar mor”, “los fans de Melissa son como raros”, “compró primero el balde que la vaca”, son algunas de las reacciones de los internautas.

Derrota de Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia 2025', causó desilusión en fan que se tatuó su cara en el pecho - crédito @el_tiimoo01/Instagram

Melissa Gate predijo que Altafulla sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

En video la influencer paisa, en tono de burla, predice con exactitud que el ganador del reality sería Andrés Altafulla, quien efectivamente se llevó el primer puesto y los cuatrocientos millones de pesos colombianos del premio.

Así fue como Melissa, entre risas, predijo la victoria de Altafulla - crédito @lasnoticiascartagena_/IG

La conversación que sostuvo Melissa con otros exparticipantes del programa fue grabada y publicada en las diferentes plataformas digitales semanas antes de la final y actualmente está dando de qué hablar entre el público y los fanáticos de ambas celebridades.

En la reproducción aparecen Melissa Gate y Emiro Navarro, ambos finalistas del reality, en una escena informal en la que juegan a simular el momento de la coronación en la gala final.

Emiro, haciendo de presentador, pronuncia: “La ganadora de La casa de los famosos Colombia 2025 es…”, pero antes de terminar su frase, Melissa lo interrumpe entre risas y dice “¡Altafulla!”, provocando una carcajada entre los presentes, pues lo hizo de manera sarcástica, ya que consideraba que ella iba a ser la persona que apagara las luces de la casa estudio.

Aunque en su momento todo parecía una simple broma, la grabación ha tomado un nuevo significado tras la conclusión del programa, cuando Carla Giraldo anunció oficialmente a Altafulla como el gran ganador de la temporada.

El contraste entre la escena ficticia y la real ha alimentado los comentarios en redes, donde muchos califican el momento como una “predicción” inesperada.

“Ella misma lo dijo antes que nadie. ¡Qué nivel de intuición o sarcasmo el de Melissa!”, comentan algunos usuarios en X (antes Twitter), mientras otros bromean con que “ni Nostradamus se atrevió a tanto”.