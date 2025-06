Fuerte agarrón entre Karen Sevillano y locutor de radio por disputa con Melissa Gate: “¿Qué es lo que está pasando en esta emisora?”

Karen Sevillano mostró su solidaridad con Melissa Gate y la actitud que ha tenido con los medios - crédito captura de pantalla Canal RCN

La primera ganadora de La casa de los famosos Colombia y presentadora del After Show del mismo reality, Karen Sevillano, fue invitada a una entrevista con Mix Radio Bogotá para hablar sobre su experiencia con el programa, especialmente de la transición que tuvo en el mismo, la polémica en la segunda temporada y sus proyectos futuros.

Sin embargo, hubo un momento de la conversación que cambió de tono, porque para Sevillano desde que llegó al lugar “estaban tirándole pullas” a Melissa Gate y ella no entendía a qué se debía la situación y cuando trató de indagar empezaron los desacuerdos.

La emisora en cuestión una semana antes de que finalizara el programa del Canal RCN se declaró fanática de Altafulla, aseguró darle su total apoyo y desde ese momento empezaron a hacerle campaña para que se llevara el primer puesto, pues para ellos él había sido una víctima del matoneo y maltrato por parte de los demás finalistas, principalmente de Melissa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde ese momento, en varias oportunidades, los locutores opinaron en contra de Gate, su manera de ser y las actuaciones que deba en el reality, así como también se burlaron, utilizando el hecho de que no hacen parte de la casa del canal al que pertenece el formato, que son un medio aparte, espectadores y que pueden dar su percepción sin problema.

Locutores apoyaron a Altafulla y criticaron actitud de Melissa Gate - crédito @mix92.9bogota/IG

Todo parece indicar que una vez se terminó La casa de los famosos Colombia y Altafulla quedara como ganador de la segunda temporada, cada uno de los equipos de trabajo de los finalistas les entregaron información sobre lo que ha venido pasando afuera de la casa estudio, entre lo que estuvo el manejo y trato de la emisora con Melissa Gate.

Ante esto, la influenciadora paisa aprovechó los micrófonos de La Mega, cuando estaba en gira de medios, y envió un contundente mensaje para esos espacios informativos y de entretenimiento en los que hablaron negativamente de ella y de sus compañeros.

“Si nos damos cuenta de que en alguna emisora por ahí hablaron mal de nosotros, no vamos a ir”, expresó Melissa junto a unas palabras con las que pedía parar la propagación de odio y de situaciones inapropiadas en las plataformas digitales: “La invitación también es para algunos de los periodistas que nos han tirado en las redes para que también ya paren, el programa ya terminó, nosotros ya salimos y la verdad dejamos las armas desde que entregamos el micrófono. El que tenga algo que decir de nosotros, que busque ayuda, que busque de Dios y que se analice para que se trabaje”.

Aunque la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2 no mencionó el nombre de ningún programa en particular, ni el de alguna persona, los presentadores de Mix Radio Bogotá entendieron que el mensaje había sido dirigido a ellos y reaccionaron en vivo y directo, nuevamente con una actitud en contra.

“¿Usted se imagina los grandes artistas y las grandes estrellas, que verdaderamente son estrellas y que reciben hate (odio) haciendo esto en cada entrevista en donde se sientan? Es una irrespetuosa. Le queda grande el mundo del espectáculo, así no se maneja el mundo del espectáculo. (...) Primero que todo, mami, nadie la invitó y segundo que todo, Melissa Gate (haciendo referencia a que ganó el segundo lugar en el reality)“, fueron las palabras que usaron los locutores.

Efectivamente, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxicosteña no asistieron en medio de su gira de medios a Mix, en donde sí han estado otros exparticipantes y en la jornada del 11 de junio fue invitada Karen Sevillano, la cual tocó el tema y mostró empatía por los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

Sevillano no dudó en preguntarles a los presentadores “¿lo de ustedes con Melissa en personal?“, porque en todo momento de la entrevista con ella estuvieron mencionando a Gate con burlas y pullas.

“Se volvió personal para mí, ojo, esto es para mí. Se volvió personal ayer por los comentarios que ella hizo en la competencia, en La Mega. Nunca le preguntaron, ella soltó su veneno porque necesitaba darlo”, explicó Jey P.

“Pero es normal que uno no quiera ir a donde han estado hablando mal de uno, pero y por qué les dolió, si no la habían invitado, por qué les dolió. Yo tampoco voy donde han hablado mal de mí. Yo pregunto porque desde que llegué están tirando pulla, entonces yo dije: ‘qué es lo que está pasando en esta emisora’”, empezó refutando Karen Sevillano.

Karen Sevillano defiende posición de Melissa Gate de no ir a medios donde han hablado mal de ella - crédito @mas_clics/Tiktok

Seguido a esto, Karen les explicó a los locutores y a los oyentes las circunstancias en las que están los famosos cuando se encuentra en competencia, que es una realidad alterada, que están “sobre estimulados”, qué es un mundo diferente y que al ella haber vivido eso y salir a recibir odio por parte del público que no ha vivido esa experiencia entiende la posición de Melissa.

“Están en otra cosa, bajo otras circunstancias”, dijo Karen.

“Ah, bueno, entonces perdonemos todo lo que hicieron. Todo, todo el momento de criticarle y gritarle la vida a alguien”, contestó Víctor Pino, evidentemente alterado.

“Sí, porque aquí el único que perdona es Dios. En todo caso, pues por si no estabas informado, aquí, el único que perdona es Dios”, refutó Karen Sevillano con un fuerte tono de voz.

“Karen, yo entiendo y puede ser muy válido lo que tú dices, pero uno tiene que ser consciente como participante de La casa de los famosos Colombia, en esta que estuvo más densa, que las personas y que todo Colombia lo está viendo y que sí o sí son un ejemplo para la sociedad. Entonces, tirar odio, eso no es un ejemplo para la sociedad", explicó Mauro López.

Karen Sevillano confronta locutor y defiende participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @duduu175/TikTok

“¿Y ustedes también no tiran odio aquí en esta emisora?“, argumentó Sevillano.

“Porque lo hicieron antes. O sea, si yo escucho que una participante lo hace”, trató de justificar Victor Pino, pero entonces Karen aprovechó esas palabras y les aclaró: “por eso, probablemente ellos también tengan sus justificaciones para tirar odio. Aquí no se trata de que nosotros aquí somos jueces, sino de decirle a la gente precisamente esto de que nadie aquí es juez de nadie y nadie sabe la realidad por la cual está viviendo el otro para sentirse así. Las personas actúan según su realidad. Entonces, como usted, vuelvo y les digo, no han vivido allá adentro, ustedes no pueden entender eso. Obviamente, ustedes están del lado del señalar y del televidente, pero en algún momento ustedes probablemente también han tenido esas mismas actitudes”.

“Porque aquí nadie es perfecto y el que sí que tire la primera piedra y aquí todo el mundo ha tirado hate (odio)”, puntualizó la presentadora y creadora de contenido.