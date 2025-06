Esta es la oración a la Virgen de Schoenstatt que Laura Villamil llevó a Miguel Uribe Turbay: el “milagro” que, dice, salvó su vida

Miguel Uribe Turbay continúa hospitalizado en la UCI de la Fundación Santa Fe, tras haber sido víctima de un atentado el 7 de junio - crédito Colprensa y Schoenstatt.org/Página web

Desde el atentado que sacudió a la opinión pública el sábado 7 de junio, las muestras de solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay no han cesado. En las afueras de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, miles de ciudadanos, simpatizantes políticos y creyentes se han congregado en vigilia, oraciones y manifestaciones de apoyo.

Uno de los gestos más emotivos ocurrió recientemente cuando Laura Villamil, una joven sobreviviente de un grave accidente laboral que también fue atendida en ese mismo centro hospitalario, se acercó hasta el lugar para entregar una oración que, según su testimonio, fue clave en su recuperación.

El momento no pasó desapercibido, no solo por la carga simbólica de su visita, sino por el objeto que llevó consigo: una estampita y una vela de la Virgen de Schoenstatt, a quien atribuye el milagro de su sanación. “Quería traerle una vela y una estampita de la Virgen que me salvó la vida. Con toda la fuerza. Le deseo mucha recuperación, mucha fuerza y mucha luz. Y a su familia mucha fortaleza”, aseguró la joven a los medios de comunicación.

Un testimonio marcado por la fe

En las afueras del hospital se han realizado vigilias, cadenas de oración y actos de solidaridad por parte de ciudadanos y seguidores - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Laura Villamil no es ajena al sufrimiento físico ni al valor de la esperanza. Luego de sufrir quemaduras severas en su cuerpo a raíz de un accidente en el restaurante Andrés Carne de Res, su proceso de recuperación fue largo y complejo. Durante su hospitalización, se aferró con fervor a su fe, en especial a la Virgen de Schoenstatt, cuya imagen la acompañó en sus momentos más críticos.

Esa misma figura fue la que quiso compartir ahora con la familia de Miguel Uribe, convencida de que su intercesión puede obrar otro milagro. La advocación mariana a la que Villamil se encomendó lleva el nombre de “Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt”, un título profundamente arraigado en la espiritualidad católica y extendido por el Movimiento de Schoenstatt, fundado en Alemania en 1914.

La oración a la Virgen de Schoenstatt

La oración que entregó está dirigida a la “Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt”, una devoción católica de origen alemán - crédito Advocaciones.com/Página web

La devoción havia la Virgen Schoenstatt ha tocado millones de vidas y se expresa en oraciones llenas de confianza, entrega y consuelo, como la que la joven hizo llegar a la habitación del senador Miguel Uribe Turbay:

“Querida Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt; vengo a Ti con ilimitada confianza a implorar tu ayuda para obtener de Dios lo que humildemente pido:

Tu Hijo Divino te entregó a mí como madre. Sus palabras “He ahí a tu Madre” me las dijo también a mí, y a ti te dijo: “He ahí a tu hijo”.

¡Aquí estoy, arrodillado a tus pies!

¡Qué consuelo tenerte como Madre!

Por lo tanto acudo a Ti en mi angustia. Recurro a Ti, Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces Admirable de Schoenstatt, sabiendo que todos tus hijos que han acudido a Ti han recibido tu protección y ayuda.

Tú misma has llevado a cuesta grandes penas. Como Madre dolorosa permaneciste al pie de la cruz. Ahora que vengo a Ti con mi dolor, ¿despreciarás esta humilde y angustiosa súplica?

¡No, nunca!

Tú eres la salud de los enfermos, el consuelo de los afligidos, el auxilio de los cristianos. Me llena de consuelo especial, el hecho de que Tú eres Madre, Reina y Victoriosa Tres Veces.

Admirable de Schoenstatt, un título de honor que quiere decir simplemente que eres maravillosa en todo momento y lugar.

Obtén para mí, de tu Hijo Divino, la respuesta a mi plegaria… (dígala aquí en silencio) y yo repetiré tu Magnificat y pregonaré la misericordia de Nuestro Señor por toda la eternidad.

Amén".

Avances médicos y esperanza para Miguel Uribe Turbay

El último parte médico indica que, aunque el senador sigue en estado crítico, hay signos leves de mejoría - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El último parte médico emitido por la Fundación Santa Fe el miércoles 11 de junio da señales moderadas, pero alentadoras sobre la evolución del estado de salud del senador.

El documento, firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director del centro hospitalario, señala: “En medio de la severidad de su condición clínica, existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. Así mismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica. El señor Uribe Turbay continúa en estado crítico y permanece con monitoreo neurológico estricto y el manejo integral con los soportes requeridos”.

Desde el día del ataque, la situación del congresista ha sido de extrema gravedad, luego de recibir una herida penetrante durante un evento político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. El atentado ha generado condenas de todos los sectores políticos, económicos, sociales y religiosos del país, así como un llamado nacional e internacional a defender la democracia y la integridad de quienes la representan.