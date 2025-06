Mujer trans por poco resulta agredida luego de cobrar por sus servicios sexuales a un conductor : Policia intervino

En video quedó el altercado entre el conductor y la trabajadora sexual - crédito Ultimahoravalledupar/Facebook

Una incómoda situación se vivió en la noche del martes 10 de junio de 2025 en una zona concurrida de Valledupar, luego de que a una mujer trans, según dijo, no le pagaran por sus servicios sexuales.

El caso de alteración del orden público se registró en la zona de la 44, en Valledupar (Cesar), luego de que iniciara una fuerte discusión entre la mujer y un conductor, a quien le habría prestado el supuesto servicio.

De acuerdo con la versión de la mujer, ambas partes habrían acordado un pago de $10.000 que el conductor, según su relato, se negó a entregar tras el encuentro.

De otro lado, la versión del conductor sostiene que solo esperaba a un amigo cuando la mujer subió a su vehículo y le ofreció un servicio sexual que, aseguró, nunca aceptó.

El enfrentamiento verbal llamó la atención de quienes transitaban por el sector y obligó a la intervención de la Policía, que actuó como mediadora.

“Yo no soy de pelea, yo quiero es mi plata (...) Que se te muera tu madre”, reclamaba la mujer.

Los oficiales propiciaron un acuerdo para finalizar la disputa: el conductor entregó $5.000 a un agente, que trasladó el dinero a la mujer de la comunidad Lgbtiq+.

Pese a la mediación, la tensión no disminuyó del todo, debido a que el conductor intentó agredir a la mujer durante los reclamos posteriores, lo que generó un ambiente tenso en la zona.

Por su parte, las autoridades intentaron calmar al sujeto advirtiéndole de la imposición de un comparendo. Finalmente, los uniformados permanecieron unos minutos más en el lugar para evitar nuevas confrontaciones y restablecer la calma.

En efecto, esta situación abrió el debate en redes sociales, debido a la vulneración de los derechos a los que se expone esta población, que en el peor de los casos resultan agredidas con severidad por cobrar por servicios sexuales, una de las alternativas que utilizan para subsistir.

“A donde iremos a llegar, no respetan el trabajo de los demás y servicio es servicio.. Ahí después que le hizo el servicio no quiso pagar, más liso”; “Bueno si supuestamente el no alquirio el servicio de el joven tras. No fuera pagado y el supuesto amigo que esperaba nunca llego”; “Se ponen a pedirles servicio y tienen el descaro de pararseles y a asararlas pagaaaaaaa (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Operativo en Medellín permitió la captura de cuatro extranjeros que extorsionaban trabajadoras sexuales

En una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las autoridades capturaron a cuatro extranjeros en flagrancia, presuntamente responsables de diversos delitos cometidos en el centro de la ciudad. Durante la intervención se incautaron drogas sintéticas, marihuana, cartuchos de arma de fuego y dispositivos de comunicación.

Entre los detenidos figura alias Metralleta, identificado con una trayectoria delictiva de al menos diez años. Según información oficial, esta persona estaría al frente de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsiones, con injerencia en zonas como Tejelo, Plaza Rojas Pinilla, La Veracruz y El Raudal.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, indicó que las acciones se realizan con apoyo de inteligencia y cooperación internacional para enfrentar las estructuras que afectan la ciudad. Las autoridades vinculan a los capturados con distintos homicidios registrados en el centro, así como con acciones extorsivas dirigidas contra comerciantes y trabajadoras sexuales para fortalecer economías ilegales.

“Aquí no hay zonas vedadas ni estructuras intocables. Seguimos actuando con decisión, inteligencia y cooperación internacional para cerrarles el paso a los criminales que atentan contra la vida y el orden en la ciudad”, declaró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

La administración reiteró que mantiene sus esfuerzos para evitar la consolidación de estructuras criminales extranjeras en el territorio local.