Greeicy habló del difícil momento por el que atraviesa: “Tuve un día de muchas lágrimas”

La cantante y actriz caleña Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta oficial de TikTok, donde habló abiertamente sobre un momento difícil que atraviesa en su vida personal y profesional.

En el video, la artista reflexionó sobre la presión de los compromisos pendientes y la importancia de organizarse para afrontarlos: “Recientemente tuve un día de muchas lágrimas porque me sentía abrumada por tareas pendientes, por la vida personal, por la vida laboral, por las cosas que quiero hacer que no he empezado”.

De acuerdo con lo compartido por la caleña, este episodio la llevó a valorar la necesidad de validar las emociones y permitirse llorar cuando sea necesario. Posteriormente, decidió reorganizar sus prioridades, enfocándose en su familia, conformada por su pareja, el cantante Mike Bahía, y su hijo Kai.

“Ustedes saben que desde siempre me ha gustado compartir estos mensajitos con ustedes, sobre todo porque siento que en estos mensajitos está lo que realmente nos conecta, porque yo no solo soy una artista y no solo bailo y canto y actúo, sino que soy un ser humano como todos, tengo retos constantemente como todos, tengo un montón de miedos como todos (...) tengo un montón de errores y defectos como todos (...) Estoy segura de que vos sos más capaz de lo que creés, y te vas a seguir dando cuenta de eso”, expresó, alentando a sus seguidores a enfrentar sus propios desafíos.

En el video de TikTok, Greeicy también habló sobre su intención de compartir mensajes que conecten con las personas, recordando que, más allá de su faceta artística, es un ser humano con retos, miedos y aprendizajes: “Tengo una intención muy bonita en mi vida, de ser mejor cada vez, de pulir cada detallito que siento que puede ser mejor de mí hacia fuera. Estoy trabajando en eso y sé que muchos de ustedes también, así que me gusta compartirles esto”.

Además, destacó la importancia de priorizar aspectos fundamentales como la familia, la salud y el hogar, antes de abordar otros compromisos: “Las cosas de prioridad son prioridad: la familia, la casa, el hogar, la salud, la integridad. Eso, primero. A partir de ahí, listo, lo que tengo que hacer de compromiso”.

Otro tema que tocó la caleña fue el nacimiento de su hijo Kai, un evento que, según la cantante, ha transformado su perspectiva de la vida. “Hoy que soy madre soy más consciente de un montón de cosas, la vida me pone retos mucho más reales, más profundos y más bonitos con constantemente. Así que amo esta etapa de mi vida. Si hay alguien por aquí que es madre o padre, creo que entiende un poquito más a profundidad de que estoy hablando”, expresó en su mensaje.

Tras este mensaje, la intérprete de éxitos como Más fuerte y Estas ganas compartió en Instagram un carrusel de imágenes disfrutando de un paseo en lancha junto a su familia. En la publicación, reflexionó sobre la importancia de las raíces como símbolo de estabilidad y crecimiento.

“Sí, las raíces sí sostienen el árbol. Actúan como ancla, sujetando la planta al suelo y proporcionando estabilidad contra el viento y otros factores externos. Además, las raíces absorben agua y nutrientes del suelo, que son esenciales para el crecimiento y la supervivencia del árbol. Si fuéramos un árbol pues es verdad que nadie ve las raíces …ese secreto de tu árbol solo lo sabes tú”, escribió.

La artista ha construido una carrera destacada en la música y la actuación. Su trayectoria comenzó en 2007, cuando participó en el reality Factor Xs, y continuó con papeles en telenovelas como Chica vampiro, que le otorgó reconocimiento internacional.

En 2017, incursionó en la música con su sencillo debut Brindemos y alcanzó gran éxito con la colaboración Amantes junto a Mike Bahía. Desde entonces, ha lanzado temas como Destino y Jacuzzi.