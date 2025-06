“Gente ridícula”: así respondió Melissa Gate a las críticas que recibió por su aparente mala actitud con la prensa

Melissa Gate arremetió contra cibernautas que critican su poca disposición con la prensa luego de finalizada 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito Cortesía Canal RCN y @elescandalotv/Instagram

Melissa Gate no baja las armas pese a los malos comentarios que está recibiendo por cuenta de su aparente mala disposición con los medios de comunicación tanto en la rueda de prensa que se realizó en La casa de los famosos Colombia 2025, como en su visita a diferentes emisoras luego de finalizado el programa.

La creadora de contenido, contrario a presentar disculpas o bajar el tono de sus respuestas a los periodistas, se despachó en insultos contra aquellos que han cuestionado su actitud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Melissa Gate no escatimó en insultos a la hora de responder a quienes criticaron su actitud con la prensa tras salir de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @yinacalderontv/Instagram

“A toda esa gente ridícula que anda diciendo que me creo más que los demás, corrección. Yo no me creo mejor que los demás, yo soy, ok, gracias. Que quede muy claro, sobre todo para ti, envidioso, inútil, asalariado, muerto de hambre”.

Si bien estas palabras fueron tomadas como contundentes para ciertos simpatizantes del personaje que continúa manteniendo Melissa Gate ya terminada la competencia de convivencia en la que debía conformarse con el segundo lugar, para otros, la creadora de contendido está acabando con su imagen e incluso la señalaron de traspasar los límites y llevar el odio de las redes sociales a la vida real.

“Con esa actitud no creo que le duren esos contratos”, “ibuprofeno cada 6 horas para el dolor”, “por eso está ardida , segundona”, “primero que todo, y segundo que todo Melissa jajaja tu no tienes ningún personaje ese eres tú, esa es tu esencia destilar veneno y odio”, “estabas llorando aún por la pérdida? Que tienes los ojos hinchados reina”, “Melisa la mejor eres única original te admiro un montón”, “jamás jamás y jamás diré que me voy a sentir representada por una persona como esa. Dios me libre “, comentaron.

Melissa Gate dejó hablando sola a periodista que le preguntó pro Altafulla

La finalista se encontraba en la emisora Radio Uno, al lado de Emiro Navarro y la Toxicosteña, cuando los locutores de la emisora quisieron conocer su opinión sobre la relación del ganador de la temporada con Karina García.

A la segunda finalista le molestó que le preguntaran por Altafulla y Karina García - crédito @letengoelchisme/IG

Esto habría generado incomodidad en Melissa por lo que tomó la decisión de pararse de la mesa y explicarles a los periodistas lo que para ella “es una falta de respeto”.

A lo que agregó: “La verdad, prefiero no opinar de esos temas y ya me quiero ir … Pueden preguntar sobre cualquier cosa de nosotros y ustedes preguntan sobre cosas de otra gente, para qué me invitan a perder el tiempo acá, la verdad”, mientras era secundada por su compañero Emiro, que también se ausentó del medio de comunicación y dijo que no opinaría al respecto.

Por su parte, la Toxicosteña respondió al interrogante de los periodistas: “Cuando eso pasaba en la casa era tema de conversación ,porque yo fui a eso, a jugar, a crear contenido … Pero, como ya el reality se acabó, es un tema que a mí no me interesa”, haciendo referencia a la pregunta sobre la opinión que tenían de la relación de Karina García con Altafulla.

La paisa está molesta con los medios de comunicación - crédito @tian_rivas/IG

En otra entrevista en un medio de comunicación diferente, la creadora de contenido fue abordada por el periodista que le preguntó sobre el porqué Altafulla había llegado a la final sin gozar de fama o reconocimiento. De inmediato, Melissa respondió: “No quisiera hablar de Altafulla, quiero hablar de mi”, pues argumentó que no quería darle más exposición a una persona que se colgó de su fama.

Y agregó: “Tuvo que pegarse de mi trabajo para llegar donde está … Es mejor dejar a un lado esos temas tan delicados y la verdad les voy a confesar algo, estoy mamada, cansada de todos los medios de comunicación que lo único que tienen para preguntar es por Altafulla”, mientras explicaba que él posiblemente estaría en esa misma silla sentado donde estuvo ella, hablando de todo lo que quieran saber de él.

En medio de la ironía y el sarcasmo que la caracteriza, recalcó en su respuesta que lo único que tiene por decirle es “felicitaciones, que disfrute su premio y yo estoy en mi mood, mi película, en mis cosas… estoy haciendo mi música, mis cosas, ya Colombia eligió, ya ustedes eligieron su ganador, ese es su ídolo y cuando él venga le pueden preguntar lo que quieran a él”.