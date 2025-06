Esta es la lujosa mansión de Karol G en Miami, Estados Unidos: la propiedad está equipada con piscina, spa y un lago artificial

La residencia de la cantante en Coral Gables incluye piscina, spa, lago artificial y jardines - crédito @historiasrealesynoticias/TikTok - @karolg/Instagram

La cantante paisa Karol G, una de las figuras más destacadas de la música urbana a nivel internacional, posee una impresionante mansión en el exclusivo barrio de Coral Gables, en el sur de Miami.

Según un video publicado por la cuenta Historia reales y noticias en TikTok, la propiedad, valorada en millones de dólares, se caracteriza por su lujo, amplias zonas verdes y una arquitectura moderna que combina comodidad y sofisticación.

Este lugar no solo es un refugio para la artista, también sería un espacio donde comparte momentos con su pareja, el también reguetonero Feid, y encuentra inspiración para su carrera musical.

La mansión de Karol G cuenta con una piscina de lujo, un spa, una zona de barbacoa y un lago artificial, además de habitaciones equipadas con muebles exclusivos, baños privados y tinas.

El barrio de Coral Gables, donde se encuentra la propiedad, es conocido por su exclusividad y prestigio. Según el portal Disfruta Miami, esta zona fue concebida en la década de 1920 por George Merrick, que transformó 4.000 hectáreas en lo que llamó la “ciudad hermosa”.

Actualmente, Coral Gables es un vecindario impecable, con mansiones rodeadas de jardines perfectamente cuidados y calles libres de basura. La arquitectura predominante es de estilo mediterráneo, aunque también se encuentran influencias coloniales, francesas e italianas. Entre los puntos de interés del área destacan el histórico Biltmore Hotel, la Venetian Pool y la calle comercial Miracle Mile.

El valor de las propiedades en Coral Gables refleja su exclusividad. Según el medio Cronista, las mansiones en esta zona tienen un precio promedio de 5,5 millones de dólares, aunque algunas pueden alcanzar los 69,9 millones, dependiendo de sus características y ubicación.

La residencia de Karol G se encuentra entre las más costosas de la zona, lo que destaca el éxito que la artista ha alcanzado en su carrera musical. Además de esta mansión, la cantante tendría otras propiedades, como un penthouse en Miami, una casa en Los Ángeles y una residencia en su ciudad natal, Medellín.

Karol G anunció su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’

La reguetonera Karol G anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado Tropicoqueta, que estará disponible en todas las plataformas digitales el viernes 20 de junio.

Este nuevo proyecto musical marca el inicio de una nueva etapa en su carrera artística, en la que la intérprete busca reconectar con sus raíces y explorar sonidos que reflejan su identidad y trayectoria.

Según publicó Karol G en su cuenta oficial de Instagram, este álbum comenzó a gestarse en agosto de 2023 y ha sido un trabajo profundamente personal.

La artista urbana expresó que el disco es una mezcla de emociones y experiencias vividas durante sus viajes por diferentes países, lo que le permitió nutrirse de diversas culturas y sonidos: “Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad”. Además, lo describió como “una carta de amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”.

La portada oficial de Tropicoqueta fue revelada el 10 de junio en las redes sociales de la cantante paisa. En la imagen, Karol G aparece posando en un traje de baño de tonos naranjas y recostada sobre tres congas. Junto a la portada, la cantante compartió un mensaje en el que reflexionó sobre el significado de este trabajo para ella y su equipo, destacando que es un proyecto lleno de amor y dedicación.

“Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”, afirmó la artista.

El anuncio del álbum también vino acompañado de un cambio en la foto de perfil de Instagram de la cantante urbana, donde ahora aparece una imagen de la misma sesión fotográfica de la portada, pero con un enfoque diferente.