Andrea Petro habló de su vida como madre migrante en Europa: “Dejo de comer”

La hija del presidente colombiano Gustavo Petro compartió cómo equilibra el cuidado de sus hijas y su vida profesional lejos del ámbito político - crédito @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro, hija del presidente colombiano Gustavo Petro, compartió detalles sobre los desafíos que enfrenta como madre migrante en Europa, destacando las dificultades económicas y personales que atraviesa.

En una entrevista con Infobae Colombia, Andrea relató cómo su vida en Francia, lejos del ámbito político de su padre, está marcada por el esfuerzo constante para mantener a sus dos hijas, Luna y Victoria, que tienen nacionalidad francesa.

La bogotana, economista con una maestría en comercio internacional y especialista en logística internacional, explicó que su situación como madre soltera y cabeza de hogar ha sido especialmente compleja. Según comentó, muchas veces ha tenido que priorizar las necesidades de sus hijas sobre las propias.

La hija de Gustavo Petro aseguró que construye una vida completamente independiente sin apoyos derivados del gobierno colombiano - crédito @andreapetro91/Instagram

“Para mí es muy difícil. Yo sufro como cualquier migrante. Yo soy mamá soltera, soy cabeza de hogar, yo respondo solita por mis hijas (...) No es fácil. Muchas veces tú, como mamá, dejas de comer por darle a tus hijos, y a mí me ha pasado muchas veces que, por darles un pedazo de carne a ellas, yo dejo de comer ese pedazo de carne”, expresó durante la entrevista.

Además, indicó que, aunque emprendió con su marca de ropa deportiva sostenible Bachué Sportswear, los ingresos generados aún no son suficientes para cubrir todas sus necesidades: “Es muy difícil, sobre todo emprender cuando sabes que tienes dos niños que tienes que alimentar (...) No es fácil emprender porque, mucho tiempo, la gente piensa que me voy a lucrar de la marca y que voy a tener mi salario. Yo no estoy tocando ningún salario de mi marca. Hasta ahorita está saliendo, entonces no“.

Bachué Sportswear, fundada por Andrea Petro, es una marca colombiana que se enfoca en la sostenibilidad y la responsabilidad social. A pesar de su sólida formación académica y su experiencia en comercio internacional, Andrea destacó que el camino del emprendimiento no ha sido sencillo.

Andrea Petro negó cualquier vínculo económico directo con el mandato de su padre, Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/Instagram

“No es fácil”, afirmó. Además de liderar este proyecto, Petro trabaja como comercial independiente freelance para complementar sus ingresos: “Aparte, tengo otro trabajo. Yo soy comercial independiente freelance, entonces está mi marca, está mi rol como mamá —que es un trabajo a tiempo completo— y también tengo que responder por mis hijas“.

“La gente piensa que estoy de vacaciones y tengo mucha plata”: críticas y prejuicios por ser hija del presidente

En la entrevista con este medio, la empresaria bogotana también habló de los rumores y críticas que ha recibido debido a su relación familiar con el presidente Gustavo Petro. Andrea negó cualquier tipo de beneficio económico derivado de su vínculo con el gobierno colombiano.

“La vida en estos años de presidencia ha sido muy difícil, porque la gente piensa que uno se va a lucrar. Yo no me puedo lucrar del Gobierno, yo no puedo tocar impuestos, yo no puedo hacer eso. Primero, porque es ilegal, y segundo, porque yo tengo una responsabilidad que son mis dos niñas. Yo no me voy a poner a hacer cosas que no debería hacer”, explicó. Asimismo, desmintió afirmaciones sobre supuestas propiedades de lujo en Europa, como un apartamento en los Campos Elíseos de París. “Ojalá, no soy ni propietaria”, comentó con ironía.

Andrea Petro desmintió rumores sobre propiedades lujosas y recalca el esfuerzo detrás de su independencia económica - crédito @andreapetro91/X

Según Andrea, ella vive en un apartamento de 80 metros cuadrados en Francia, por el cual paga arriendo. Según detalló, los costos de vida en Europa son elevados, lo que representa un desafío adicional para ella como madre soltera: "No. Tengo un apartamento de 80 m², no soy propietaria, pago arriendo. A veces es difícil pagar el arriendo; los costos en Europa son bastante complejos, y sobre todo porque yo respondo por dos niñas".

A pesar de las dificultades, expresó su orgullo por ser completamente independiente y por haber construido su carrera y su vida lejos del ámbito político de su padre: “La gente no se da cuenta, piensa que todo es fácil, que estoy de vacaciones, que ‘ay, que tiene mucha plata’. No tengo nada. Todo lo hago yo y con mucho orgullo. La verdad, me enorgullezco mucho de ser completamente independiente“.