Colombia

Elecciones presidenciales 2026: esto es lo que necesitan los candidatos para la reposición de votos y así cubrir sus gastos

El mecanismo del CNE regula el acceso de los aspirantes al reembolso según el cumplimiento de pasos legales y la presentación de reportes oficiales, condicionando las posibilidades económicas de las campañas

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La implementación del tarjetón único desde la Carta Política de 1991 consolidó el control y la igualdad electoral en Colombia - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
De acuerdo con la Registraduría, 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Cada tarjetón depositado en las elecciones presidenciales de Colombia tiene un doble valor: político y económico. El sistema de reposición de votos permite a las campañas recuperar parte del dinero invertido, siempre que cumplan los requisitos establecidos y alcancen el mínimo exigido en las urnas, reglas clave para las elecciones presidenciales 2026.

Los candidatos presidenciales en Colombia pueden recuperar $8.613 por cada voto válido en 2026, siempre que superen un porcentaje de los votos válidos. Sin embargo, solo se reembolsa el monto que se gastó en realidad y que se documentó por medio de la plataforma oficial de reportes contables. El tope máximo de devolución es de $37.000 millones y toda la documentación debe presentarse un mes después de la elección.

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El mecanismo de reposición de votos actúa como una financiación estatal destinada a equilibrar la competencia política. El Estado devuelve a las campañas parte de los gastos reportados según los votos obtenidos, con el fin de reducir la desigualdad financiera y limitar el peso de los aportes privados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) regula y audita el proceso al exigir reportes detallados de ingresos y egresos, acompañados de soportes oficiales.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El pago solo se hace si la campaña demuestra el gasto real y cumple con los controles establecidos. El dinero retornado nunca puede ser mayor al gasto comprobado ante la autoridad electoral.

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Umbral mínimo y requisitos para acceder a la reposición de votos

Acceder a la reposición requiere superar varias etapas legales. Según el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, solo los candidatos que alcancen el 4% de los votos válidos podrán solicitar el reembolso estatal en 2026, lo que equivale a cerca de 920.000 votos. La cifra exacta se conocerá después del escrutinio oficial.

Si un candidato no supera ese umbral, no tendrá derecho al sistema de reposición y deberá devolver cualquier anticipo estatal recibido. Además, es obligatorio entregar informes de ingresos y gastos por medio de la plataforma designada por el CNE durante el mes siguiente a la elección.

La autoridad electoral solo autorizará el pago después de analizar toda la documentación. Los gastos y el origen de los fondos, incluidos los préstamos bancarios y donaciones, deben estar justificados de forma debida y no superar los límites fijados por el organismo.

El número de candidatos aptos para la reposición y el monto a devolver a cada campaña dependerán de los resultados definitivos y del cumplimiento en la presentación de reportes y pruebas de gastos - crédito Infobae Colombia
El número de candidatos aptos para la reposición y el monto a devolver a cada campaña dependerán de los resultados definitivos y del cumplimiento en la presentación de reportes y pruebas de gastos - crédito Infobae Colombia

Cuánto dinero se devuelve a los candidatos presidenciales

Para 2026, el CNE estableció que la reposición será de $8.613 por voto válido. La cifra representa un incremento del 224% respecto a 2022 y se calcula al multiplicar el valor unitario por el número de votos, siempre limitado al gasto comprobado.

Por ejemplo:

  • En las consultas interpartidistas de marzo, Claudia López recibió cerca de $5.000 millones y Paloma Valencia, aunque logró más de tres millones de votos, obtuvo alrededor de $2.000 millones, ya que el reembolso depende del gasto certificado. El dinero retornado nunca puede sobrepasar lo invertido oficialmente.
  • En la primera vuelta de 2026, el tope de reposición será de $37.000 millones.
  • Abelardo De la Espriella reportó gastos por $18.696 millones y, con base en los $8.613 por voto, necesitaría cerca de 2,17 millones de votos para cubrir esa suma por reposición.
  • En 2022 el umbral estuvo en 857.000 sufragios y en 2018, solo candidatos con más de 773.000 votos obtuvieron el beneficio.
  • Otros, como Humberto De la Calle, debieron asumir la financiación sin ayuda estatal.

La diferencia entre las campañas no depende solo del apoyo en las urnas, sino también del gasto reportado y sustentado durante el proceso de auditoría.

Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella están entre los candidatos presidenciales favoritos, según la encuesta de Tempo. Iván Cepeda los supera - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial
Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella lideran la intención de voto para la las elecciones presidenciales del 31 de mayo - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial

Ejemplos de campañas: ingresos y gastos de los candidatos

Hasta el 20 de mayo, 12 de las 14 campañas ya habían reportado los movimientos financieros en la plataforma oficial. Los ingresos totales suman $82.500 millones y los gastos declarados llegan a $60.545 millones.

La principal fuente de financiación son los créditos bancarios, que representan un 93,9% del dinero recibido. Dentro de los principales candidatos, el reporte es el siguiente:

  • Abelardo de la Espriella: $32.000 millones.
  • Paloma Valencia: $30.000 millones
  • Iván Cepeda: $15.000 millones.

En todos los casos, los recursos provienen fundamentalmente del sistema financiero. Precisamente, el peso financiero recae sobre los candidatos que dependen del reembolso estatal para equilibrar las cuentas. Si alguno no alcanza el umbral exigido, deberá devolver anticipos estatales, lo que puede derivar en desafíos económicos al cierre de la contienda.

Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
La magnitud de los gastos registrados evidencia la importancia de la reposición como mecanismo de equilibrio en la competencia por la Presidencia - crédito Colprensa

Cómo se elige presidente en primera vuelta

La jornada electoral del 31 de mayo reunirá a más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar, según el censo de 41.421.973 inscritos.

Habrá 118.346 mesas en 13.489 puestos en todo el país, incluyendo zonas urbanas y rurales. Para ganar en primera vuelta se requiere al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Con participación total, el candidato necesitaría 20.710.987 votos.

No obstante, la cifra se ajusta según la cantidad de votos válidos depositados en la elección.

Cuántos candidatos hay

Para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, se registraron 14 candidatos para la primera vuelta. La lista incluye a:

  • Paloma Valencia (Centro Democrático).
  • Iván Cepeda (Pacto Histórico).
  • Sergio Fajardo (Dignidad y Compromiso).
  • Claudia López (Movimiento Imparables).
  • Miguel Uribe Londoño (Partido Demócrata Colombiano).
  • Roy Barreras (Partido La Fuerza).
  • Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria).
  • Luis Gilberto Murillo (Luis Gilberto soy yo).
  • Carlos Caicedo (Izquierda con resultados).
  • Clara López (Esperanza Democrática).
  • Mauricio Lizcano (Coalición Familia).
  • Gral. Gustavo Matamoros (Ecologista).
  • Santiago Botero (Romper el Sistema).
  • Sondra Mcollins (Movimiento Ciudadano).

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