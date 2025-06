La Toxi Costeña renunció al premio de ‘La casa de los famosos’ para evitar que Altafulla gane: “Doy mi autorización”

La Toxi Costeña pidió votos por Melissa Gate para evitar que Altafulla gane 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía del Canal RCN

Cindy Ávila, mejor conocida por su nombre artístico de Toxi Costeña, sorprendió al revelar la estrategia con la que ella y Emiro Navarro darían la batalla para que Melissa Gate sea la ganadora de La casa de los famosos Colombia 2025 e impedir que Andrés Altafulla se quede con el millonario premio.

Antes de que los exparticipantes de la segunda temporada del reality de convivencia abandonaran el estudio, la cantante de champeta autorizó a Yina Calderón para que concentre a sus seguidores en apoyar a la influencer paisa.

Tras perder ocho perfiles, La Toxi Costeña expresó su alegría por ver cómo su actual cuenta ganó seguidores - crédito cortesía del Canal RCN

Fue en la sala de maquillaje donde la Toxi Costeña compartió el plan que comentó previamente con Emiro y Melissa en donde concluyeron que una estrategia para vencer a Altafulla era unirse y apostar por uno de los tres, razón por la que decidieron apoyar al de mayor votación del público, asumiendo que la más fuerte sería “la reina” de la casa.

“Yo ya me siento ganadora y estoy tranquila de haber llegado hasta aquí, la plata no me importa, yo hice más de lo que pensaba. Por eso prefiero ver ganar a uno de los que luchó desde el inicio que depronto vaya y gane uno que apenas entró a mitad de competencia y no ha guerreado como nosotros”, dijo.

Tras conformarse el grupo de los cuatro finalistas de esta segunda temporada del reality, se acerca el momento en que uno de ellos cerrará el ciclo apagando las luces de la célebre casa. La Jesuu, quien ya había experimentado la tensión de ser eliminada previamente, se convirtió en la vigésima primera eliminada el pasado miércoles 5 de junio. Su regreso al show fue posible gracias al “poder de resurrección” que La Toxi Costeña había obtenido durante una dinámica crucial.

La Toxi Costeña ha sido protagonista de enfrentamientos dentro de la casa estudio, incluyendo un conflicto con Karina García que dividió a los seguidores del programa - crédito cortesía del Canal RCN

En el último tramo del programa, el formato fue renovado con estrategias que incluyeron la entrada de jefes de campaña y un decisivo debate entre los concursantes. Este giro sumó intensidad y culminó con una rueda de prensa que jugó un papel fundamental en la elección de los finalistas.

La aspiración de La Jesuu llegó a su fin tras recibir solo un 3,81% del apoyo popular. En sus palabras finales, expresó gratitud hacia La Toxi Costeña por la oportunidad de regresar al juego, marcando así el cierre de su participación.

Este panorama llevó a que Cindy pensara en que Altafulla podría sorprender en la final y arrebatarles el premio, razón pro la que no ve viable dividir los votos.

¿Dónde ver la final de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en VIVO? Último día de competencia

En medio de un torbellino de emociones y expectación, la competencia que ha mantenido en vilo a los espectadores durante cinco meses llega a su clímax con la esperada final de La Casa de los Famosos Colombia. Desde que comenzó esta segunda temporada, el programa se ha convertido en un fenómeno televisivo, provocando una avalancha de comentarios en redes sociales y creando intensas comunidades de seguidores.

Melissa Gate, Andrés Altafulla, La Toxi Costeña y Emiro Navarro hablaron con Infobae Colombia sobre sus enfoques para enfrentar la gran final del reality’ - crédito cortesía del Canal RCN

A lo largo de esta travesía, los participantes han vivido toda clase de situaciones insospechadas. Han entrado y salido, las emociones han fluctuado, y el drama ha sido constante. Este reality no solo ha sido un espacio de entretenimiento, sino también un escenario de debates acalorados y fervientes fanáticos que apoyan a sus preferidos, al punto de organizar campañas de apoyo y mensajes al aire libre.

Por fin, este lunes 9 de junio, según comunicó el canal RCN, el misterio terminará en una emotiva gala final donde se revelará al ganador entre los finalistas: La Toxi Costeña, Emiro Navarro, Melissa Gate, y Andrés Altafulla. Con un tentador premio en juego, las tensiones alcanzan su punto máximo en esta etapa decisiva.

Las votaciones están disponibles en el sitio web de RCN para que los fanáticos puedan expresar su apoyo a sus concursantes favoritos, siguiendo un simple proceso de registro. Actualmente, se permite un voto cada cuatro horas, así que la estrategia y la paciencia son cruciales para quienes desean respaldar a más de un participante.

Aunque no se ha confirmado el cierre exacto de las votaciones, se especula que finalizarán al inicio de la gala a las 10:00 p.m. El entusiasmo es palpable, y la audiencia espera con ansias el desenlace de este drama televisivo lleno de sorpresas.