Distrito sobre joven implicado en atentado a Miguel Uribe: “Era un menor en alto riesgo de habitabilidad en calle”

El joven de 15 años implicado en el ataque había sido identificado como un menor en alto riesgo social por el Distrito

El caso del joven de 15 años implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador de la República, ha generado preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba el menor antes del incidente. El distrito había identificado al joven como un menor en alto riesgo de habitabilidad en calle, según informó Caracol Radio. A pesar de los intentos por ofrecerle apoyo, el adolescente rechazó la ayuda disponible.

De acuerdo con el Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud), el joven fue contactado por sus equipos sociales el 26 de mayo, menos de dos semanas antes del ataque ocurrido el 7 de junio en la localidad de Fontibón, el occidente de la capital colombiana.

El adolescente capturado por el ataque había rechazado ingresar al modelo pedagógico del Idipron semanas antes del incidente

El director de la entidad, Javier Palacios, explicó que al menor se le ofreció ingresar al modelo pedagógico del instituto, pero este no aceptó la propuesta. Palacios señaló que, aunque el Idipron mantiene una oferta constante de servicios, enfrentan una fuerte competencia con las influencias de las bandas criminales en estos casos.

El adolescente, que fue capturado en flagrancia tras disparar contra el político, había sido identificado previamente como un menor en situación de riesgo. De acuerdo con el distrito, su entorno y condición social llamaron la atención de los equipos encargados de atender a jóvenes en situaciones vulnerables. Sin embargo, el contacto con el menor fue limitado, ya que este no mostró disposición para participar en los programas de atención ofrecidos.

Además, se conoció que el joven había formado parte del programa “Jóvenes en paz”, una iniciativa que busca brindar oportunidades a menores en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, no se especificaron detalles sobre su participación ni los motivos por los cuales no continuó en el programa.

El atentado en Fontibón contra Miguel Uribe Turbay muestra los límites de los programas sociales para prevenir la violencia juvenil

El atentado contra Miguel Uribe Turbay pone en el centro del debate la efectividad de los programas sociales para prevenir que jóvenes en riesgo sean reclutados por estructuras criminales. Según las declaraciones del director del Idipron, la influencia de estas bandas representa un desafío significativo para las instituciones encargadas de proteger a los menores. “Nosotros lo que hacemos es brindar nuestro modelo pedagógico, pero también sabemos que competimos con la fuerza que tienen las bandas criminales”, afirmó Palacios.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto a través de su cuenta de X: “El Gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas, y pasó a uno de los programas de mi gobierno: “jóvenes en paz”.

Asimismo, el jede de Estado detalló que durante su paso por el programa del Ministerio de Igualdad, el menor acusado de atentar contra el senador Uribe Turbay, había sido señalado previamente por su comportamiento conflictivo. El menor permaneció en el programa durante un periodo de dos meses, pero no asistió a ninguna de las clases programadas. Finalmente, abandonó el programa de manera voluntaria, lo que limitó las posibilidades de intervención por parte de las autoridades.

Menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay estuvo en el programa Jóvenes en Paz, dice Petro

“Allí, el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, concluyó el mandatario.

El caso sigue bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que llevaron al joven a cometer el ataque. Es de mencionar que, fue un tío del adolescente el que confirmó, tras rendir declaración ante las autoridades, que este se comprometió a ejecutar el atentado motivado por una oferta monetaria de altísimo valor.

Actualmente, el joven se encuentra bajo custodia médica en la Clínica Colombia tras haber resultado herido mientras escapaba del escenario del ataque.