Autoridades, por ahora, tienen 3 difusas hipótesis del atentado contra Miguel Uribe

Al termino del segundo consejo extraordinario de seguridad que se llevó a cabo el domingo 8 de junio con el que se revisaron los avances en las investigaciones para establecer los móviles del atentado en contra del senador y precandidato del Partido Centro Democrático Miguel Uribe, el ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, informó en una rueda de prensa que por el momento tienen tres hipótesis alrededor del intento de magnicidio.

“Se evaluaron algunas hipótesis del por qué se cometió el atentado. No podemos asegurar cuál de ellas tenga mayor peso, pero en estos momentos no podemos determinar o desvirtuar alguna de ellas”, explicó.

El alto funcionario explicó que son tres las conjeturas las que han recopilado: un ataque a la figura política que representa el senador de oposición, contra el Partido Centro Democrático, y para “desestabilizar” a la administración del presidente, Gustavo Petro.

“Podríamos agruparlas en tres grandes grupos: si fue directamente por tratarse de ser Miguel Uribe Turbay. Si fue por ser político y todo lo que va alrededor de su partido, o si se trata de desestabilizar al gobierno nacional a través de afectara a algunos miembros que piensen diferente”, explicó.

El general (r) Sánchez también conminó a que se apacigüen los ánimos, luego de que en internet comenzaran a circular publicaciones que están acrecentando la polarización política.

“Lo cierto es que hemos encontrado que en las redes sociales, principalmente, y en algunos sectores, que ha habido un ánimo no propio de una democracia madura, no propio de una cultura ciudadana, cuando en este momento la situación llama a la sensatez, a la prudencia y al respeto. En las redes sociales hemos encontrado un lenguaje de odio que incita de alguna manera a una violencia que no le hace bien al país, sino simplemente le hace bien es a los criminales”, afirmó el titular de la cartera de Defensa.

Por ese grave hecho de violencia, por el que hay temor de que el país retroceda a las álgidas épocas que se padecieron en las décadas de 1980 y 1990, los candidatos han expresado preocupación por su seguridad y que la contienda tenga restricciones para que se puedan realizar las actividades proselitistas.

A lo que también se suma amenazaran a los hijos de los integrantes del gabinete ministerial, como a Antonella la hija del jefe de Estado, según denunció el mismo Petro en la noche del domingo, que anunció que por esas preocupantes situaciones incrementaría la seguridad de todos las figuras políticas del país, sean oficialistas o de oposición.

“En el consejo de seguridad he ordenado la ampliación de los sistemas de seguridad de los miembros de la oposición, y de las familias de los intregantes del gobierno nacional, ante las nuevas amenazas directas contra los hijos de ministros y presidente [sic]”, aseveró desde su cuenta oficial en la red social X.

El tema de las amenazas también fue abordado por Benedetti, quien reveló que su propia familia ha sido blanco de hostigamientos. En particular, mencionó que su suegra recibió mensajes amenazantes poco después del atentado contra el precandidato.

“La amenaza fue ayer casi que una hora después de que había sucedido el crimen contra el senador Miguel Uribe (...) Le responden a la madre de mi esposa desde una cuenta que está activa (...)que lo que va a pasar es ojo por ojo”, aseguró en la misma rueda de prensa.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, conminó a la mesura en las redes sociales ante la compleja coyuntura de orden público.