La Liendra se pronunció con motivo de su ausencia en el reencuentro de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Es innecesario”

La Liendra no se sumó al retorno temporal de los participantes de 'La casa de los famosos Colombia' antes de la gran final - crédito Canal RCN

Los días finales de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia se desmarcaron de lo visto en la primera edición. Mientras que en esa oportunidad el formato se mantuvo estricto en no permitir interacciones del exterior hasta el momento de la gran final, para el cierre de la edición en curso los participantes recibieron más visitas del exterior, incluyendo familiares y hasta algunos viejos eliminados que regresaron para hacer las veces de jefes de campaña de los finalistas.

Ahora, con los cuatro finalistas decididos (Melissa Gate, La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Altafulla), el Jefe tomó la decisión de pedirle a los eliminados que regresaran una última vez a la casa estudio para acompañarlos en los últimos días de la competencia.

En total fueron 17 los participantes que estuvieron presentes en una serie de dinámicas que, a diferencia de lo ocurrido durante los meses previos en los que las tensiones y la competitividad marcaron la pauta, estuvieron marcadas por las risas y los recuerdos de sus experiencias en la casa estudio.

El reencuentro en ‘La casa de los famosos Colombia’ incluyó a exparticipantes destacados, aunque algunos no asistieron al evento especial - crédito cortesía del Canal RCN

Sin embargo, hubo una ausencia especialmente notoria para los televidentes y fue la de La Liendra. El influenciador fue uno de los líderes de “Los Lavaplatos” y se mantuvo durante 84 días en la casa hasta que fue eliminado en la semana 12.

Su ausencia fue especialmente notoria, debido a que semanas atrás organizó un evento de reencuentro entre los eliminados al que asistió la mayoría de los exparticipantes, por lo que no había indicios de roces con alguno de los otros famosos.

En sus historias de Instagram, el quindiano explicó que el motivo de su ausencia se debió a dos razones: la primera, por motivos de trabajo, y la segunda porque no quería sumarse a las polémicas que abundan alrededor de La casa de los famosos Colombia en esta recta final.

El influenciador reveló que se encuentra en Estados Unidos y afirmó que no consideró necesario volver a la casa estudio - crédito @la_liendraa/Instagram

“Me está yendo súper bien en YouTube y estoy acá en Los Ángeles grabando videos brutales y a ustedes les están encantando”, comentó el creador de contenido inicialmente. “Segundo, la paz y la tranquilidad que tengo en este momento. Cero polémicas, no tengo peleas con nadie. Me está saliendo harto trabajo, me está yendo bien en YouTube. Entonces, como que reingresar tres días a La casa de los famosos en una recta final donde la gente afuera está súper apasionada y adentro hay peleas súper fuertes entre los participantes... Para mí, reingresar es innecesario“, remarcó.

Aunque le deseó suerte a los cuatro finalistas de 'La casa de los famosos', La Liendra afirmó que era "innecesario" su regreso a la casa estudio para el reencuentro - crédito @la_liendraa/Instagram

Tal y como manifestó poco antes de su eliminación, La Liendra insistió en que ya había cumplido con el objetivo que se planteó cuando aceptó sumarse al reality show, en lo que se refiere a su tiempo de permanencia mínimo.

“Yo creo que ya hice lo que debía hacer. En La casa de los famosos duré tres meses", expresó. Acto seguido, el influenciador le deseó éxitos a los finalistas, pero insistió en que no podía darle a los televidentes ni a la producción lo que esperaban de él, motivo por el que no quiso regresar.

“Le deseo mucha suerte a los finalistas, pero siento que en este momento lo que yo le puedo ofrecer a la casa no es lo que la casa quiere, lo que el público quiere, ni lo que los participantes desean, porque hay mucha atención y yo soy otra vibra. Así que tomé la decisión de estar tranquilo, de seguir en mis proyectos y enfocarme en lo mío”, concluyó.

No todos los exintegrantes aceptaron la invitación para regresar. Además de La Liendra, otros participantes como Mauricio Figueroa, Jery Sandoval y Gonzalo Escobar (conocido como “Coco”) también rechazaron participar del reencuentro, aunque de momento se desconocen sus motivos.