Golpe a las finanzas de ‘Pipe Tuluá’ en Valle del Cauca: aplicaron extinción de dominio a bienes avaluados en $7.000 millones

Un operativo desarrollado la mañana del sábado 7 de junio de 2025 en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía ejecutó medidas cautelares de extinción de dominio sobre seis predios urbanos cuyo propietario es Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá“.

Sumado a esto, también se aplicó dicha orden en un establecimiento comercial, tres casas, tres bodegas, tres automóviles y diez motocicletas, todos vinculados al grupo delincuencial La Inmaculada, liderado por Silva.

Así lo confirmó a través de mensaje en su cuenta de X el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana.

“Las propiedades, avaluadas en 7.000 millones de pesos, fueron adquiridas con finanzas criminales, producto de la extorsión y la monopolización de productos básicos de la canasta familiar”, destacó el oficial.

La acción forma parte de una ofensiva contra el multicrimen y busca debilitar el patrimonio criminal de grupos dedicados a distintas modalidades delictivas en la región.

Por último, el general Triana destacó que durante 2025, la Policía Nacional ha realizado procesos de extinción de dominio sobre 1.023 bienes en todo el país, con un valor conjunto que supera los 479.000 millones de pesos.

Este resultado se da pocos días después del traslado del temido criminal desde la cárcel La Picota hacia la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de Bogotá, tras el plan fraguado para su fuga que se frustró por parte de las autoridades, y cuya inversión habría sido por un valor de $800 millones, que al final terminaron perdiéndose.

El accionar criminal de ‘“Pipe Tuluá“’: por qué delitos purga condena

“Pipe Tuluá” cumple una condena por homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado, delitos cometidos en su mayoría en el Valle del Cauca.

A pesar de su reclusión, las autoridades han señalado que continuó liderando la organización criminal La Inmaculada, responsable de extorsiones, secuestros y hostigamientos, incluso contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La Fiscalía General de la Nación informó que entre 2011 y 2017, Marín Silva ordenó 46 homicidios, de los cuales 39 se ejecutaron, afectando a comerciantes, miembros de su propia estructura, un guardia del Inpec y un cerrajero.

La carrera criminal de alias “Pipe Tuluá“: el surgimiento de ‘La Inmaculada’

La trayectoria criminal de Marín Silva comenzó en 2008 cuando ingresó como sicario y cobrador de la banda Los Rastrojos en Quindío, bajo las órdenes de Óscar Castro, alias Ballena, y que permanece privado de la libertad en una cárcel de Santander. Dos años después, fue capturado en Armenia por concierto para delinquir por extorsión.

En 2011, tras ser trasladado a Tuluá, continuó sus actividades ilícitas al servicio de Jhon Stevenz Idrobo, alias Jerry, y después fundó La Inmaculada junto a Óscar Darío Restrepo, alias Porrón.

La segunda captura de “Pipe Tuluá” ocurrió en 2015 en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Desde entonces, aunque no ha recuperado la libertad, logró fortalecer su liderazgo dentro de La Inmaculada y dirigir varias acciones criminales en Tuluá y otras localidades, destacó El Quindiano.

Marín Silva ha pasado 19 de sus 40 años en prisión, aunque su condena formal solo se dictó en 2022. A pesar de su reclusión, “Pipe Tuluá” mantuvo comunicación con el exterior y, según sus propias declaraciones a W Radio, asumió la autoría de las amenazas contra el alcalde de Tuluá, aunque negó su participación en otros hechos violentos que se le atribuyen.

En sus palabras: “Yo eso sí lo asumo. Él sabe que soy yo, y yo se lo asumo, Señor. Él sabe que yo soy el que lo tengo allá, porque él en reiteradas ocasiones he dicho Señor, yo creo que ya es bien que hablemos y que nos diga mire, antes de que han pasado muchas cosas y yo se lo puedo demostrar a usted que tengo al Obispo de Cali, a la gobernadora, al mismo señor Alcalde, le he dicho Señor, yo quiero que se pare, que nos den una oportunidad para la paz. Esto y todo mundo no cierra la puerta (sic)”.

El anuncio de extradición de ‘Pipe Tuluá’ a Estados Unidos generó zozobra

El anuncio de su extradición a Estados Unidos ha generado preocupación en el Valle del Cauca, donde su figura sigue generando temor y su organización mantiene influencia en actividades ilícitas.

La extradición responde a requerimientos judiciales por delitos de narcotráfico, y esto podría modificar el panorama criminal en la región, aunque las autoridades no descartan que la estructura de La Inmaculada continúe operando bajo nuevos cabecillas.