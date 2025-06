Olmedo López reveló conversación con Iván Name: lo invitó a compartir en las noches y reveló su “debilidad por las mujeres”

Olmedo López aseguró que Iván Name le indicó que hacía falta tramitar un contrato para el Atlántico, además del apoyo económico para la campaña de su hija - crédito Colprensa y @SenadoGovCo/X

El 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una audiencia sobre la presunta participación del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En la diligencia fueron reveladas unas grabaciones de Olmedo López, exdirector de la entidad, en las que involucra directamente a González en el entramado.

En los audios revelados se escucha al exfuncionario de la Ungrd rendir una declaración ante la Fiscalía General de la Nación, en la que explica lo que conversó con González sobre la desviación de recursos públicos y el direccionamiento de contratos de la entidad. Según indicó, el exdirector del Dapre aseguró que había hecho acuerdos con los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes Iván Name y Andrés Calle.

Los acuerdos con los expresidentes del Congreso

López reveló que, en un encuentro que tuvo con González en septiembre de 2023 en las instalaciones del Dapre, este la informó sobre lo pactado con los expresidentes del Congreso: “Me dijo: 60.000 a Name y un poco más de $10.000 a Calle en contratos”, precisó.

Carlos Ramón González habría acordado la entrega de $60.000 millones y un poco más de $10.000 millones en contratos para Iván Name y Andrés Calle - crédito Colprensa

Además de ello, reveló que, en un desayuno organizado para conversar sobre el entramado de corrupción, la ex consejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz le explicó sobre la entrega de otros $3.000 millones a Iván Name en efectivo y el uso que se le daría a ese dinero.

“Me dijo para qué era la plata: para la campaña de la hija de Iván Name (María Clara Name Ramírez), que a ella había que sacarla al Concejo de Bogotá (…). Y los temores: ‘Imagínate donde la hija del presidente del Senado no quede elegida concejal’”, contó.

El agradecimiento de Name y su confesión

Después, intervino el entonces presidente del Senado, que expresó su agradecimiento al exdirector de la Ungrd por sus gestiones delictivas y dejó ver su interés por compartir con él. Entonces, hizo revelaciones personales, sobre sus gustos y su particular “debilidad” por las mujeres.

Iván Name fue capturado por el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito X

“Name agradece. Me invita a que nos sigamos encontrando, a que compartamos en las noches. Me dice que tiene una debilidad por las mujeres. Así, tal cual. Que hay que trabajar juntos. Yo le digo que yo estoy ahí presente para ratificar el apoyo a la campaña de su hija y que mi presencia allí es garantía de que ese acuerdo lo van a cumplir”, explicó en sus declaraciones ante la Fiscalía General.

De acuerdo con su relato, además del “apoyo económico” que haría la Ungrd a la campaña electoral de la hija del expresidente del Senado, estaba pendiente todavía la celebración irregular de un contrato para el departamento del Atlántico.

La ubicación de Carlos Ramón González

Se confirmó que Carlos Ramón González está refugiado en Nicaragua - crédito Presidencia de la República

Carlos Ramón González se encuentra actualmente en Managua, Nicaragua, bajo protección del régimen liderado por Daniel Ortega. Así lo hizo saber la Fiscalía, que esclareció el paradero del exdirector del Dapre luego de varios meses en los que ha estado fuera de Colombia.

González dejó el país tras verse vinculado al proceso penal por el escándalo de corrupción en la Ungrd, de la que habría formado parte, según la investigación en curso. Hasta ahora, lo último que se sabía era que el exfuncionario había abordado un vuelo de Avianca rumbo a San José, Costa Rica, el 2 de noviembre de 2024. Además, información oficial indica que, entre enero de 2023 y la fecha en la que dejó el territorio, acumuló cerca de 23 movimientos migratorios, de acuerdo a registros revelados por la revista Semana.

Durante una audiencia celebrada el viernes 6 de junio, la fiscal María Cristina Patiño solicitó la detención preventiva de González y expresó preocupación por no contar con información sobre su paradero.