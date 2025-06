Exparamilitar se negó a declarar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez si no cumplen con cierto requisito: esto se sabe

Juicio a Álvaro Uribe lleva 51 días - crédito @prensapaloq/X/Colprensa

Durante el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal en 2018, la jueza Sandra Heredia reveló que el exparamilitar Harlington Mosquera Hernández se negó a declarar por miedo.

En una comunicación enviada al despacho de la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Mosquera Hernández manifestó que no comparecerá en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recordando que tras su desmovilización ofrecieron una recompensa de $400 millones por su cabeza y que, pese a un compromiso firmado entre las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) y el Estado, nunca recibió protección efectiva.

El exparamilitar enfatizó que la misma Constitución que obliga a los ciudadanos a comparecer ante la justicia fue la que, en su caso, no le brindó respaldo cuando la Corte Suprema de Justicia solicitó medidas especiales de protección para él y su familia, ni cuando la Cancillería colombiana intentó tramitarle asilo sin éxito.

“Le reitero mi disposición de no comparecer por motivos de seguridad inminente. También quiero aclarar que esa misma Constitución que usted invoca, que tenemos todos los colombianos a comparecer a estados judiciales, es la misma que me dio la espalda cuando la Corte Suprema de Justicia solicitó medidas especiales de protección a mí y a mi familia, incluso la Cancillería colombiana para tramitar un asilo y no fue posible”.

El potencial testigo dejó clara su postura, argumentando que “la única manera que podría yo comparecer ante la justicia es que me den un asilo desde Estados Unidos con todas las garantías, junto con toda mi familia, que es lo único que me puede garantizar y el derecho a la vida después de seguir colaborando con la justicia”.

El exparamilitar también criticó la solicitud del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, que pidió su comparecencia presencial, señalando que Granados asiste a las audiencias desde España por razones de seguridad, mientras que quienes no cuentan con los mismos recursos deben exponerse a riesgos mayores.

“La petición del doctor Jaime Granados me parece muy ridícula porque se le olvida que él está desde España asistiendo a las audiencias por motivos de seguridad. Entonces, los que no tenemos los medios que él tiene, entonces tenemos que exponernos a que nos maten. La constitución también me da un derecho a la vida e integridad física mía y de mi familia”, afirmó Mosquera Hernández en la misiva que leyó la juez Heredia.

En efecto, se refirió a su propia experiencia dentro del proceso de Justicia y Paz, donde, según él, se sintió abandonado por el Estado colombiano. En su mensaje, el exparamilitar comparó su situación con la de exintegrantes del M-19, que “siguen su vida normal en cargos del Estado sin que sean molestados”, mientras que él no recibió garantías de seguridad.

Y agregó: “Esa Constitución que se viste de garante es la que nunca me protegió y pongo como ejemplo el proceso con el M-19”.

A pesar de la negativa del testigo, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió a la jueza Sandra Heredia la necesidad de que se ordene la conducción policial de Mosquera Hernández para que rinda su testimonio en el juicio.

La presencia de Mosquera Hernández resulta clave para la estrategia de la defensa, ya que fue solicitado como testigo por el propio Uribe. El 14 de abril de 2018, durante una gira política en Pacho, Cundinamarca, en apoyo a la candidatura de Iván Duque, Mosquera Hernández habría abordado al exmandatario Uribe para informarle que supuestamente el senador Iván Cepeda y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, lo buscaron con el objetivo de que rindiera un falso testimonio para incriminarlo.