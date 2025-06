Álvaro Uribe denunció posible atentado en su contra: “Inteligencia internacional me informa de la preparación”

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) y líder natural del Centro Democrático, aseguró en su cuenta de X que ha recibido información de inteligencia internacional de que se estaría preparando un atentado en su contra.

“Inteligencia internacional me informa de la preparación de otro atentado en mi contra“, aseguró el exmandatario colombiano, que hoy lunes 9 de junio de 2025, se encuentra en el juicio que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

En su publicación, Uribe Vélez también cuestionó la falta de reacciones por parte del Gobierno nacional en relación con el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, ocurrido el sábado 7 de junio.

“Mientras Miguel se debate por la vida, el Gobierno habla de otros temas. Desde su seno nos invitan a buscar acuerdos para prevenir nuevas masacres”, indicó el expresidente Uribe.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, confirmó en rueda de prensa que realizarán una reunión de seguridad con el propósito de analizar todos los contextos y posibles amenazas, en relación a la denuncia del expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, el director de la Policía Nacional precisó que no tienen conocimiento de la denuncia del presunto atentado contra Uribe Vélez.

El anuncio del expresidente Álvaro Uribe se da en medio de la conmoción que ha generado el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay.

De hecho, la colectividad no asistirá a la reunión en la Casa de Nariño convocada por el presidente Gustavo Petro y promovida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), según informó Semana.

El objetivo de la reunión, en la que estará presente el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti es brindar las “garantías para el ejercicio político”.

Fuentes del Centro Democrático le manifestaron al citado medio que no acudirán al encuentro con el Gobierno nacional.

No obstante, si estarán presentes en la sesión de la comisión nacional para la coordinación y seguimiento de procesos electoras, que será presidida por el jefe de la cartera del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario precisó en su cuenta de X que al encuentro asistirán los diferentes organismos de control, la cúpula de la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.

“Ante la ley, como ministro del Interior, soy presidente de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Por eso la he convocado y por pedimento de otros entes del Estado. Asistirán los organismos de control, la organización electoral, la cúpula de la fuerza pública, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros”, indicó Benedetti.

El ministro del Interior precisó que cada colectividad o movimiento político tiene la libertad de decidir si van o no van, pero precisó que en la reunión se abordará el tema de la seguridad de los precandidatos y precandidatas presidenciales.

“Ahora, cada partido y movimiento político tiene libertad de ir o no ir, sin embargo ahí se abordará, entre otros, el tema de seguridad de precandidatas y precandidatos presidenciales”, precisó el funcionario.

Armando Benedetti invitó a todos los partido y movimientos políticos a participar, asegurando que no tiene nada que ver con temas políticos.

“Hago un llamado a los partidos y movimientos políticos a que asistan. Es una citación institucional que no tiene nada que ver con temas políticos”, aseveró el ministro del Interior.

A través de un comunicado, el partido Centro Democrático hizo un llamado para que “se suspendan las sesiones de todas las corporaciones públicas del país, mientras se completan las 72 horas en las que está en vilo la vida de nuestro compañero”.

Y puntualizaron: “La violencia no puede normalizarse. Exige no solo el rechazo en nuestras palabras, sino también en nuestro comportamiento. No actuaremos como si no hubiera pasado nada, algo pasó, algo muy grave”