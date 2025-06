Armando Benedetti habló de su controvertido saludo, con beso incluido, con Laura Sarabia en congreso de Asobancaria: “Tenía la cara de contento”

El encuentro entre el ministro del Interior y la canciller en Cartagena generó especulaciones sobre su relación - crédito @JairoLadino_/X

Durante el 59 congreso de Asobancaria, celebrado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, se produjo un encuentro inesperado entre dos de los funcionarios que más se han enfrentado dentro del gobierno de Gustavo Petro: el ministro del Interior Armando Benedetti y la canciller Laura Sarabia.

Ambos se saludaron brevemente, intercambiaron palabras cordiales y continuaron con sus respectivas actividades. Este gesto llamó la atención por las tensiones que han marcado su relación en los últimos meses, las cuales incluso han derivado en disputas judiciales.

Tras su encuentro, Armando Benedetti habló del momento destacando la cordialidad del saludo. En una rueda de prensa posterior, Benedetti afirmó que el gesto entre ambos fue marcado por una sensación de tranquilidad y satisfacción mutua, lo que, en sus palabras, refleja que “las cosas están bien”.

El ministro describió el reciente encuentro con Sarabia como “de satisfacción mutua”, en medio de especulaciones sobre su relación - crédito rueda de prensa

“Tenía la cara de contento, de tranquilidad y de satisfacción de saludarla, y creo que ella también tenía la misma. Creo que uno puede decir que las cosas están bien”, expresó el ministro, minimizando cualquier posible tensión previa entre ambos funcionarios.

El encuentro se produjo en los pasillos del evento, donde Benedetti ofreció una charla sobre la consulta popular que el presidente Gustavo Petro busca impulsar mediante decreto, tras su rechazo en el Senado. Aunque no es la primera vez que ambos coinciden en un espacio público —ya habían compartido el Consejo de Ministros días atrás—, este saludo fue percibido como un intento de distensión en medio de una relación marcada por conflictos personales y políticos.

La relación entre Benedetti y Sarabia ha llamado la atención, remontándose a los años en que el ministro era senador y Sarabia formaba parte de su equipo de trabajo. Tras la victoria de Petro en las elecciones presidenciales de 2022, ambos asumieron roles clave en el gobierno: Sarabia como una de las personas de mayor confianza del presidente y Benedetti como embajador en Caracas y posteriormente ante la FAO en Roma. Sin embargo, su vínculo se deterioró tras una serie de escándalos que involucraron acusaciones mutuas y procesos judiciales.

Durante el 59.º Congreso de Asobancaria, los altos funcionarios intercambiaron gestos amistosos tras una relación marcada por escándalos, acusaciones judiciales y disputas políticas - crédito @ricarospina/X

Uno de los episodios más controversiales ocurrió con el caso de Marelbys Meza, exniñera de Sarabia, que denunció haber sido sometida a interceptaciones ilegales y a una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño, luego de la desaparición de una suma de dinero en la residencia de la canciller.

Surgieron versiones que señalaban a Benedetti como el responsable de filtrar esta información a los medios. Posteriormente, en junio de 2023, se filtraron audios en los que Benedetti amenazaba con revelar secretos de la campaña presidencial y mencionaba presuntas irregularidades en el manejo de recursos.

En uno de estos audios, Benedetti expresó: “Discúlpame, pero ¿yo qué he hecho? Me fui para Venezuela, me sacaron de aquí, conseguí 15 mil millones de barras, que pagara el tiempo de no sé que mondá, te llevé a ti, llevé al h.p... todo, hicimos cien reuniones..., no marica y la jefe de gabinete me recibe a las tres horas, como un c***, no”. Estas declaraciones intensificaron las tensiones entre ambos funcionarios, que desde entonces han mantenido una relación distante.

Este fue el cariñoso saludo entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y la canciller Laura Sarabia en Cartagena, durante la Convención Bancaria - crédito suministrada a Infobae Colombia

Además, Sarabia inició un proceso judicial contra Benedetti por violencia de género, el cual se encuentra en curso desde hace aproximadamente un año y medio en la Fiscalía 11, delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La canciller ya ha sido citada a declarar en este caso.

Sin embargo, el reciente saludo entre Benedetti y Sarabia no pasó desapercibido para los asistentes al evento. Según análisis de La FM, el gesto fue interpretado como un intento de reconciliación, influenciado por el presidente, entre dos de los funcionarios más influyentes del gabinete de Petro, que han estado en el centro de lo que algunos califican como una “guerra política” interna.

“Aquí hay una mano, una mano más poderosa que la de Laura Sarabia y Benedetti para que esto se dé. Yo veo que hoy perfectamente podría estar la mano del presidente diciéndole a sus dos colaboradores: o se ponen de acuerdo, o hacen las paces, o se van los dos. Ahí no hay nada espontáneo”, expresó un periodista de la emisora.

El proceso judicial que Sarabia inició contra Benedetti continúa siendo un elemento clave en su relación pública - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El medio también destacó que, tras el evento, ambos funcionarios coincidieron en una fiesta organizada durante del congreso, donde se les vio interactuar de manera amistosa. El encuentro fue percibido como un avance hacia la superación de las diferencias que han marcado su relación.

“Yo vi a Laura Sarabia muy moderada, amable, saludando a las diferentes personas que se le acercaban. Su vestido fucsia, muy elegante. (...) Estaba con su esposa, Armando Benedetti. También una persona a la que le tiraban tapete rojo por donde pasaba, y Laura Sarabia disfrutando del Grupo Niche, de Jorge Celedón y de Rikarena”, reveló un periodista del medio citado que asistió al evento.