Quién es Pipe Tuluá, el narco líder de La Inmaculada que tiene en jaque al Valle del Cauca por su extradición

Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, cumple una condena por ser autor de crímenes en el departamento del Valle del Cauca, así como por ser el líder de La Inmaculada, una organización criminal que tiene azotados a varios municipios de la región, y otro tipo de delitos como extorsiones, secuestro y hostigamientos a miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Su nombre volvió a ser coyuntural en los medios de comunicación por el anuncio de la extradición a Estados Unidos al ser pedido por delitos relacionados con el narcotráfico.

Se volvió un hombre de constante mención al vincularse con los diferentes actos criminales que se presentaron en el municipio de Tuluá desde hace varios años.

Con el tiempo su accionar delictivo se fue ampliando y llegó a tener incidencia en cobros de extorsiones a comerciantes en lugares como Popayán, Armenia y La Tebaida, en el Quindío, según reportó Noticias Caracol.

Luego de varios tiempos de investigación fue capturado y, a pesar de que a sus 40 años ha pasado 19 de ellos en la cárcel, como lo reveló en 2024 en una entrevista con la W Radio, su condena llegó solo hasta el 2022 como responsable de homicidio, secuestro extorsivo agravado, tentativa de extorsión y concierto para delinquir agravado.

A pesar de estar recluido en un centro penitenciario, logró seguir al frente de la estructura criminal. De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía general de la Nación, entre los años 2011 y 20217 fue el responsable de dar la orden de 46 homicidios, de los cuales sus sicarios ejecutaron 39. Los crímenes incluyen asesinatos de comerciantes, miembros de su misma organización, un guardia del Inpec, y hasta un cerrajero.

De acuerdo con el diario El Quindiano, en 2008 Marín ingresó a ser uno de los sicarios y cobradores de Los Rastrojos en Quindío y estaba bajo las órdenes de Óscar Castro, alias Ballena, quien está privado de la libertad en una cárcel de Santander. Dos años más tarde, figuró en la lista de los capturados de la ciudad de Armenia.

Su primera captura se dio por el delito de concierto para delinquir por extorsión y en 2011 fue trasladado al municipio de Tuluá, donde continuó con las actividades ilícitas al servicio de Jhon Stevenz Idrobo, alias Jerry, y de allí dio el salto para conformar La Inmaculada junto a Óscar Darío Restrepo, alias Porrón.

Su segunda captura se dio en 2015, en el municipio de El Cerrito, Valle, y desde allí no saborea la libertad, pero logró fortalecer su liderazgo al interior de la organización y liderar varias de las acciones criminales en Tuluá.

A principios de 2024 el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, denunció que él y su equipo estaban siendo blanco de amenazas por parte de La Inmaculada: “Desafortunadamente, se volvieron a reactivar las amenazas hacia la Administración Municipal y quienes hacemos parte de ella”.

Hecho que se atribuyó “Pipe Tuluá”, en entrevista con W Radio luego de negarse a ser el responsable de otros hechos a los que ha sido ligado: “Yo eso sí lo asumo. Él sabe que soy yo, y yo se lo asumo, Señor. Él sabe que yo soy el que lo tengo allá, porque él en reiteradas ocasiones he dicho Señor, yo creo que ya es bien que hablemos y que nos diga mire, antes de que han pasado muchas cosas y yo se lo puedo demostrar a usted que tengo al Obispo de Cali, a la gobernadora, al mismo señor Alcalde, le he dicho Señor, yo quiero que se pare, que nos den una oportunidad para la paz. Esto y todo mundo no cierra la puerta (sic)”.