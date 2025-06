Por qué Ryan Castro anda con mínimo 8 millones de pesos en su bolsillo y la razón por la que pone a prueba a sus amigos con plata

La razón por la que Ryan Castro anda con mucho dinero en efectivo - crédito @ryancastro/IG

La costumbre de Ryan Castro de portar grandes sumas de dinero en efectivo ha generado sorpresa entre sus seguidores, después de que el propio artista revelara que suele llevar consigo alrededor de ocho millones de pesos en su maleta.

Esta confesión se produjo durante una entrevista en el programa Impresentables, de Los 40 Colombia, donde el cantante compartió detalles sobre su vida cotidiana y su carrera musical.

Durante la conversación, Ryan Castro explicó que la razón principal para llevar esa cantidad de dinero en efectivo responde a su deseo de estar preparado para cualquier situación que se le presente durante el día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El artista detalló que utiliza este dinero tanto para compras espontáneas como para ayudar a personas que encuentra en su camino. Además, mencionó que en ocasiones organiza sorteos rápidos en tiendas o propone retos a sus seguidores, premiándolos con parte de ese efectivo.

Ryan Castro le gusta dar propinar y plata en efectiva - crédito @ryancastrro/Instagram

“En ese momento podré tener la maleta por ahí 8 millones. A mí me gusta tener plata en efectivo, porque es como que una costumbre que tengo, porque siento que con el efectivo resuelvo muchas cosas. Entonces a veces que la propinita o que me encuentro un brother por ahí en la calle, no sé, un confite y le doy la liga, yo soy así. Entonces como que me gusta tener plata en efectivo para esas cosas, para resolver.“, confirmó el cantante.