Frisby España le está pidiendo 30.000 euros a joven colombiana que se refirió a la marca como Frisby pirata: “Ellos sí o sí quieren dinero”

En días pasados, Laura ya había recibido una advertencia por utilizar el término - crédito @laamateur / TikTok

Luego de recibir una “advertenecia” desde la cuenta oficial de Frisby España por referirse a la marca como ‘Frisby pirata’, en sus videos sobre la disputa legal entre la cadena de comidas colombiana y la idea de negocio que pretende utilizar su imagen en Europa, la abogada y creadora de contenido Laura Sánchez, conocida en redes como Laura la amateur o laamateur, expuso en sus redes que estarían pidiéndole 140 millones de pesos, con tal de no demandarla:

“Frisby España me pide 30.000 € en título de indemnización para no iniciar en mi contra un proceso penal y civil en ese país. Como ustedes ya saben, hice tres videos en los que explicaba la situación de Frisby Colombia y Frisby España, en los que me referí a Frisby España como Frisby pirata, porque quería hacerlo de manera pedagógica, porque es mi opinión y porque tengo el derecho a la libertad de expresión”.

