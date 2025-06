Extradición de ‘Pipe Tuluá’: Fuerza Pública blindó el municipio, tras hechos de violencia

Un contingente del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (Goes) llegará en diciembre a Caquetá, según informó el ministro de Defensa, Iván Velásquiez. (Crédito: Alcaldía de Neiva (Huila))

Luego de que durante la tarde del miércoles 4 de junio se reportara una serie de hechos de violencia en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca), a hora y media hora de Cali, por cuenta del anuncio de la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo jefe criminal de la banda La Inmaculada, al municipio se envió un importante contingente de militares y policías para blindarlo.

Así lo confirmaron el ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, junto con el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Triana, ante los desmanes que padecieron esa población.

“Toda la Fuerza Pública: nuestra fuerza militar y nuestra Policía Nacional, se han desplegado para garantizar la tranquilidad de todos los tulueños. También el alcalde del municipio decretó un toque de queda. Eso es esencial para que nuestras autoridades, tanto civiles como militares y policiales puedan ser más efectivas para neutralizar efectivamente a estos delincuentes”, anunció el ministro Sánchez.

También condenó la oleada violenta de la tarde y aseguró que se trataba de una retaliación de los integrantes de ‘La Inmaculada’ ante los golpes que les ha propinado las autoridades, en especial contra sus jefes criminales y con el aislamiento de ‘Pipe Tuluá’ con los trasladados de los sitios de reclusión en los que han tenido y evitar que siga delinquiendo.

El criminal será extraditado a Estados Unidos - crédito Redes Sociales / Fiscalía

“Esos actos demenciales, que sólo cabe en la mente de aquellos que le quieren hacer daño a nuestros tulueños, a nuestros vallecaucanos, a nuestros colombianos, obedecen de alguna manera a una respuesta desesperada frente a la notificación de extradición de alias Pipe Tuluá. Un criminal que asesinó a varias decenas de colombianos y que está en la cárcel y que lo único que le ha traído es dolor a nuestro país, a nuestros hijo, a nuestra gente de Tuluá”, afirmó.

El alto funcionario del Gobierno nacional se comprometió con los habitantes de esa población vallecaucana para recuperar su seguridad y tranquilidad .

Cuatro vehículos han sido incinerados en menos de cinco horas - crédito Redes Sociales

“¡Colombia no se arrodilla! Vamos a avanzar para garantizar la seguridad no solamente en Tuluá, esa tierra pujante y hermosa, sino de todo el país. Los tulueños no están solos”, aseveró.

Entre tanto el director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Triana, detalló que cuentan con grupos especializados de uniformados en ese municipio y los aledaños para proteger a los ciudadanos de las acciones criminales de los secuaces de La Inmaculada.

“En coordinación con las fuerzas militares, se tienen unos dispositivos amplios en Tuluá y en los vecinos municipios de este de este lugar del norte del Valle a efectos de garantizar la seguridad: Inteligencia, Investigación Criminal, un Grupo Especial corroborando las informaciones que nos están suministrando los ciudadanos”, afirmó.

Buses no ingresarán o saldrán de Tuluá hasta que termine el toque de queda - crédito Central de Transportes de Tuluá

Agregó el alto oficial que los contingentes se encuentran en las zonas que fueron epicentro de los hechos de violencia en la tarde, donde se registraron quemas de vehículos y que, además, se logró detener a una persona que estaría vinculada con los atentados.

“Garantizar la seguridad a través de un refuerzo importante, coordinado y articulado con las fuerzas militares, para estos escenarios donde se presentaron hechos violentos, pero que con la capacidad de la institución materializamos Una captura en ese momento esa persona está a disposición de la autoridad competente para que responda por esos hechos violentos", indicó Triana.

Finalmente el ministro de Defensa insistió en su llamado a la ciudadanía y colaboren con las autoridades informando de las acciones que planeen los criminales y recordó los canales que dejaron dispuestos para ese fin, en los que se incluyó a los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula).

“Si queremos neutralizar estas amenazas es supremamente importante que nos suministren información. Esto permitirá la neutralización anticipada y garantizar que todos convivamos en paz. No olviden llamar al 123 de nuestra Policía Nacional o en caso de extorsión al 147 Gaula militar o 165 Gaula policial”, insistió.

(Crédito: Ministerio de Defensa)