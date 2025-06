Yina Calderón habría revelado video en el que se escucha a Epa Colombia decir que están aguantando hambre en la cárcel: “Llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden”

Yina Calderón habría replicado este video y generó polémica en redes sociales - crédito @escandalotv/IG

Mucho se ha dicho sobre las condiciones en las que estaría Daneidy Barrera Riojas, mejor conocida como Epa Colombia, en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, pues una historia enviada a portales de entretenimiento mostraba la pequeña celda en la que vivía.

Adicionalmente, la empresaria de keratinas en una entrevista con Semana aseguró que no ha tenido días fáciles en la cárcel, pues se encontró con mujeres privadas de la libertad que no la quieren por su personaje.

En ese momento, denunció además que “la comida no es la adecuada para mí y tampoco para mi hija, he bajado siete kilos, he sufrido demasiado porque la comida es picha, es terrible, no es la adecuada para mí”.

Esta es la celda designada para la creadora de contenido y empresaria en la cárcel el Buen Pastor tras el falló de su condena - crédito suministrada a Infobae Colombia

Recientemente, Yina Calderón viralizó un video en redes sociales en el que se observa que en la cárcel las reclusas estarían llevando a cabo una huelga de hambre por las condiciones de salubridad en la cocina del reclusorio femenino.

En el clip al fondo se logra escuchar la voz de Daneidy Barrera en la que, incluso, dice que hay ratas muertas en las ollas y que esto no es tenido en cuenta por las personas encargadas de su alimentación.

“Mucha hambre, tienen hambre, están en huelga de hambre esas mujeres …. Si señor, estas mujeres están muertas de hambre, llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden … Todo picho, ahí viene la directora pa’ decirle”, se escucha decir, aparentemente a Epa Colombia, pues la voz concuerda con la de la empresaria de keratinas.

Epa Colombia dio detalles de la relación que lleva que con las demás reclusas de El Buen Pastor donde paga su condena - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los seguidores de la cuenta que replicó el video no dudaron en expresar su descontento con la situación: “Con razón su estado de salud ha estado bastante delicado”; “tiene razón en no querer tener a su hija allá tras las rejas, si no tienen buena comida”; “Dios la guarde y la proteja, ojalá le permitan salir de la cárcel”, entre otros.

Esto dijo la mamá de Epa sobre el estado de salud de la empresaria

En una entrevista reciente, Martha Rojas describió el difícil momento que vive su hija Daneidy Barrera Rojas. Desde su ingreso en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, la empresaria ha lidiado con desafíos emocionales y físicos significativos, según su madre.

Martha Rojas, madre de Daneidy Barrera, reveló las complicaciones médicas, emocionales y familiares que afectan a la empresaria - crédito @karolsamantaoficial/Instagram - Más Allá del Silencio Podcast/YouTube

Las declaraciones de la mamá de Epa Colombia concuerdan con la aparente denuncia que hizo la empresaria sobre el estado de la comida en el centro penitenciario. Según explicó la progenitora, la empresaria ha experimentado una notable pérdida de peso y problemas de salud derivados de una cesárea previa, lo que ha complicado aún más su situación.

“Ella estaba en un control médico porque se mantenía muy mal de los mareos; todo eso le ha sucedido desde que tuvo a la bebé. Porque como fue por cesárea, pues fue muy fuerte para ella. Entonces, pues si ha estado un poco enferma allá, ha bajado de peso, pero pues ella siempre con su positivismo, como siempre”, reveló en el programa matutino Buen día Colombia.

Pareja de Epa Colombia habló de las visitas autorizadas en la cárcel, los emotivos momentos compartidos y el impacto de la condena de la empresaria - crédito @karolsamantaoficial/Instagram

Según relató Martha Rojas, este distanciamiento de la empresaria con su hija la ha golpeado fuertemente, pues estaba acostumbraba a dedicar gran parte de su tiempo a estar con su hija, compartiendo actividades diarias y lúdicas.

Y esto agregó la mujer: “Su hija, porque ella compartía todo el tiempo con ella y siempre jugaba, le daba su comidita, la llevaban a sitios de juegos, de todo eso, y pues ahora, con ella allá, le ha tocado estarse más quietica”, por lo que continúan en la pelea de pedir la casa por cárcel.