Paola Turbay relató cómo encontró marihuana en las pertenencias de su hijo: esta fue su reacción

Hijo de Paola Turbay tenía marihuana escondida y ella la encontró - crédito @paolaturbay/IG

Paola Turbay fue entrevistada en el programa The Suso’s Show y habló de su vida privada y profesional, con lo que entretuvo al público presente y a los televidentes.

Sin embargo, hubo una historia que llamó la atención porque contó cómo se encontró marihuana en el cuarto de su hijo, sin que ella sospechara que él la consumía y luego dejó una revelación personal.

En medio de la conversación, Paola confesó que le encontró “maracachafa” y que no se quedó callada, mientras les preguntaba a los espectadores que si a ellos también les pasó y que cuántos años tenían sus hijos cuando se dieron cuenta.

“Si ustedes no lo han encontrado es que no están poniendo atención como papás”, aseguró la exreina entre risas.

Hijo de Paola Turbay tenía dentro de sus pertenencias marihuana cuando era menor de edad - crédito @paolaturbay/IG

Seguido a esto comentó cuando fue el momento en el que se enteró de la situación y la edad que tenía su hijo cuando eso pasó: “Como a los 15 o 16 años, yo no sé”.

Fue entonces cuando Suso le preguntó por cómo había abordado el tema, qué le había dicho al joven tratando de conocer si le había molestado, lo regañaron o tuvo algún tipo de correctivo al respecto, pero sin imaginarse la broma con la que iba a salir la exreina.

“Dije: ‘tenemos que hablar’. Entonces uno habla, uno dialoga y luego: ‘rótelo’ (risas). No, no, no, no, no, mentira, porque yo nunca”, dijo Paola.

Pero lo que más sorprendió fue que terminó revelando que ella también ha probado la marihuana, cómo le fue con la experiencia, cuáles son los efectos que causan en ella.

“Es que lo que pasa es que si yo fumo, me quedo dormida. Entonces, eh", respondió con una carcajada.

Paola Turbay le encontró marihuana a su hijo a los 16 años y contó que también ha probado - crédito @paolaturbay/Instagram

Finalmente, la actriz de La venganza de Analía 2 explicó la realidad detrás de su tranquilidad con el tema de las sustancias psicoactivas, el consumo y lo que le encontró a su hijo en la habitación cuando era menor edad.

“Explicándoles por qué. ¿Además, es que mi responsabilidad como mamá entregarle a la vida unos seres humanos enteros buenos, eh? Pilos, saludables, sanos. Entonces yo les decía que después de los 21 hagan lo que quieran, si quieren fumar marihuana, fumen, pero ahora no, porque su cerebro se está conectando y esto va a interferir en el desarrollo de ustedes. Es solo por eso", contó Turbay.

Ante eso, Suso bromeó indicando que esperaba que dijera que los había regañado y castigado, como una mamá de esa actitud estricta, así que ella por llevarle la idea en la situación indicó que sí lo había hecho.

Paola Turbay estuvo en el programa como parte de la celebración del Día de las Madres y también por su participación en la segunda temporada de la novela de Caracol Televisión, La Venganza de Analía, en donde ha tenido la oportunidad de darle vida a Paulina Peña, una villana que está dispuesta a todo con tal de mantener el amor de Guillermo León Mejía en su poder.

Mientras ha estado en este papel, ha hecho diferentes conferencias de prensa contando detalles de su trabajo y vida, como con la Revista Vea, que reveló que sufrió un pequeño accidente durante las grabaciones, el cual la va a llevar al hospital.

Carolina Gómez, Paola Turbay y Marlon Moreno, los protagonistas de la continuación de La Venganza de Analía - crédito @paolaturbay / Instagram

“Ahí va la exigencia física que tuve para este personaje. Aunque tengamos nuestros dobles, hay situaciones en que nosotros debemos que estar en la escena y hacer fuerza. Hubo un momento con Roberto Manrique, donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en que el esfuerzo fue tan duro que me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo tengo que hacer ya", reveló la actriz.