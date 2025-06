Armando Benedetti arremetió contra Efraín Cepeda por oponerse a la consulta popular vía decreto: “Solo ha hecho actos espurios”

Benedetti y Cepeda chocaron por la consulta popular - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno nacional sigue firme con la decisión de avanzar con la consulta popular, pese a la negativa del Senado de la República, que votó en contra de tramitar este mecanismo de participación ciudadana.

De igual manera, el titular de la cartera envió un fuerte mensaje al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que criticó la iniciativa de la actual administración al mencionar que “sería un exabrupto, una ruptura en los poderes públicos, no solo es un golpe contra el legislativo que aprobó legítimamente así fuera por dos votos, eso les ha dolido muchísimo, el rechazo a la consulta”.

Así las cosas, Benedetti acusó a Cepeda de bloquear la votación sobre la aplicación de este mecanismo en la plenaria del Senado y reiteró que el Congreso no se ha pronunciado de manera definitiva sobre el tema, a pesar de que ya se realizó una votación que hundió la propuesta.

“Efraín Cepeda no es ni constitucionalista, ni fue presidente del Senado, porque no dio ni la transparencia, ni la tranquilidad para votar. Se dedicaron a hacer trampas, fraudes y jugadas para no votar porque había 5 votos por el sí más”, sostuvo.

Y agregó: “Aquí lo que queremos es que los trabajadores tengan derechos y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios, ilegítimos, fraude, tramas y jugadas para que los trabajadores no tengan esos derechos”.

