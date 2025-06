Abogado de la familia de David Nocua pide pena máxima para menores autores del homicidio: “No son personas aptas para vivir en una comunidad”

Daniel Quintero asegura que por retar a Vicky Dávila ella no irá a debate presidencial en Cartagena La favorita de la derecha para llegar a la Casa de Nariño sostuvo que por cuestiones de agenda no asistiría al evento, pero el exalcalde de Medellín aseguró que realmente era porque no podría responder a las supuestas mentiras que la experiodista ha dicho sobre él