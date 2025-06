Rock al Parque 2025: esta es la Playlist oficial de los tres días de festiva que conmemorará 30 años de historia

El Parque Metropolitano Simón Bolívar será, en junio, el epicentro de una edición histórica con diversidad de géneros musicales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La edición 29 de Rock al Parque, que en 2025 celebrará 30 años de historia, se celebrará los días 21, 22 y 23 de junio en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá, con la participación de 56 agrupaciones; entre las cuales se incluyen 20 bandas distritales, 9 nacionales y 27 internacionales.

A pocas semanas de celebrar una nueva edición del festival de rock gratuito más importante de América Latina, en la capital de Colombia, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) lanzó una lista de reproducción oficial en Spotify para que los asistentes puedan familiarizarse con los artistas que formarán parte del festival.

Edición 29 de Rock al Parque

En 2025, el festival se desarrollará bajo el lema “Bogotá es mi casa, es la casa del rock”, destacando el papel de la ciudad como un espacio de encuentro, circulación y construcción de memoria en torno a la música. Además de los conciertos, el evento incluirá una agenda académica que busca fortalecer el conocimiento y la memoria cultural, así como apoyar la proyección de músicos y agentes del sector a nivel local, nacional e internacional.

El componente artístico de Rock al Parque 2025 promete ser una muestra de alto nivel interpretativo y compositivo. Las 20 bandas distritales que participarán fueron seleccionadas a través de la Beca Festival Rock al Parque 2025 - Bogotá Ciudad Creativa de la Música.

Entre estas agrupaciones se encuentran nombres como Apolo 7, Bat Habits, Buha 2030, Chimó Psicodélico, Dead Silence, Devasted, Herejía, Hermanos Menores, K93, Keep The Rage, Metal Sevicia, Mortalem, Okinawa Bullets, Piangua, Piel Camaleón, Sin nadie al mando, Sin pudor, Somberspawn, Urdaneta y Yo no la tengo.

En cuanto a la representación nacional, el cartel incluye a bandas como Grito y Tenebrarum, ambas de Medellín, esta última con más de tres décadas de trayectoria en la escena del metal colombiano. También estarán presentes Rain of Fire (Tuluá), Reencarnación (Medellín), Rex Marte (Cali) y Somer (Circasia, Quindío).

Asimismo, Bogotá contará con la participación de tres agrupaciones invitadas con amplia trayectoria: Don Tetto, reconocida por su trabajo en el rock alternativo; La Derecha, famosa por éxitos como ¡Ay qué dolor! y El puñal; y Polikarpa y sus Viciosas, una banda de punk feminista activa desde 1994.

El cartel internacional incluye una amplia variedad de géneros y estilos. Desde Uruguay llegará El Cuarteto de Nos, conocido por su mezcla de rock alternativo, pop y hip hop, con canciones emblemáticas como Yo no sé qué hacer conmigo.

Desde Panamá, Los Rabanes presentarán su fusión de rock, ska y reggae, mientras que Argentina estará representada por bandas como Los Cafres, pioneros del reggae en español, y A.N.I.M.A.L., una de las agrupaciones más destacadas del metal alternativo en la región. México también tendrá una fuerte presencia con grupos como Los de Abajo, Allison, Cemican, Descartes a Kant, Desierto Drive y El Gran Silencio.

Otros artistas internacionales destacados incluyen a Bala (España), Belphegor (Austria), Black Pantera (Brasil), Carmen Sea (Francia), Comeback Kid (Canadá), Dismember (Suecia), El Mató a un Policía Motorizado (Argentina), Hirax (Estados Unidos), Madball (Estados Unidos), Mawiza (Chile), Parabellum (España), Silvestre y La Naranja (Argentina), The Monic (Brasil) y Viniloversus (Venezuela).

Según explicó Héctor Mora, curador del festival, la edición incluye varias novedades, como la participación por primera vez de dos bandas brasileñas, Black Pantera y The Monic, así como la presencia de Dismember, uno de los cuatro grandes del death metal escandinavo.

Mora también destacó que la curaduría del festival busca incluir agrupaciones que no hayan estado previamente en Rock al Parque o que no se hayan presentado en Colombia en los últimos años. Igualmente, subrayó la inclusión de Don Tetto, una banda con más de 18 años de trayectoria que ha logrado llenar el Movistar Arena con entradas agotadas.

Playlist oficial de Rock al Parque

Con una variada oferta musical y su enfoque en la memoria y la circulación cultural, Rock al Parque 2025 se perfila como una de las ediciones más completas y diversas en la historia del festival. A días de la celebración, los asistentes podrán calentar motores con los mejores éxitos de las agrupaciones participantes de la edición 29.

Con un total de 110 canciones, y con una duración aproximada de seis horas y 30 minutos, Idartes recogió una serie de éxitos que exploran los sonidos que compartirán escenario durante los tres días del festival. Metal, Hardcore, Reggae, Ska, Alternativo, entre otros, son los sonidos populares que abarcará el encuentro de los rockeros del país. Para escuchar la lista, los interesados pueden hacer clic en el siguiente enlace: Rock al Parque 2025.

Programación de Rock al Parque 2025

Sábado 21 de junio

Escenario Plaza 2:00 p. m. — Herejía (Distrital) 2:55 p. m. — Tenebrarum (Medellín) 3:50 p. m. — Reencarnación (Medellín) 4:50 p. m. — Hirax (Estados Unidos) 5:55 p. m. — Devasted (Distrital) 6:50 p. m. — Belphegor (Austria) 8:00 p. m. — Somberspawn (Distrital) 9:00 p. m. — Dismember (Suecia)

Escenario Bio 2:00 p. m. — Mortalem (Distrital) 2:55 p. m. — Okinawa Bullets (Distrital) 3:50 p. m. — Mawiza (Chile) 4:55 p. m. — Sin Pudor (Distrital) 5:50 p. m. — Polikarpa y Sus Viciosas (Invitado Nacional) 6:50 p. m. — Parabellum (España) 8:00 p. m. — A.N.I.M.A.L. (Argentina)

Escenario Eco 2:30 p. m. — Dead Silence (Distrital) 3:25 p. m. — Rain of Fire (Tuluá) 4:25 p. m. — Cemican (México) 5:30 p. m. — Keep the Rage (Distrital) 6:30 p. m. — Black Pantera (Brasil)



Domingo 22 de junio

Escenario Plaza 2:00 p. m. — Urdaneta (Distrital) 3:00 p. m. — Los Rabanes (Panamá) 4:05 p. m. — Piel Camaleón (Distrital) 5:05 p. m. — Silvestre y La Naranja (Argentina) 6:15 p. m. — Los de Abajo (México) 7:20 p. m. — Piangua (Distrital) 8:20 p. m. — Los Cafres (Argentina)

Escenario Bio 2:00 p. m. — Bat Habits (Distrital) 2:55 p. m. — Chimó Psicodélico (Distrital) 3:50 p. m. — Hermana Furia (España) 4:55 p. m. — Allison (México) 6:00 p. m. — Apolo 7 (Distrital) 7:00 p. m. — El Mató a un Policía Motorizado (Argentina)

Escenario Eco 2:00 p. m. — Yo No La Tengo (Distrital) 2:55 p. m. — Viniloversus (Venezuela) 4:00 p. m. — Desierto Drive (México) 5:05 p. m. — Buha 2030 (Distrital) 6:00 p. m. — Descartes a Kant (México)



Lunes 23 de junio

Escenario Plaza 2:00 p. m. — Hermanos Menores (Distrital) 3:00 p. m. — Animales Exóticos Desamparados (Chile) 4:10 p. m. — Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (España) 5:20 p. m. — El Gran Silencio (México) 6:30 p. m. — Don Tetto (Invitado Nacional) 7:35 p. m. — La Derecha (Invitado Nacional) 8:40 p. m. — El Cuarteto de Nos (Uruguay)

Escenario Bio 2:00 p. m. — Metal Sevicia (Distrital) 2:55 p. m. — Somer (Circasia, Quindío) 3:50 p. m. — Sin Nadie al Mando (Distrital) 4:45 p. m. — K93 (Distrital) 5:40 p. m. — Comeback Kid (Canadá) 6:45 p. m. — Grito (Medellín) 7:40 p. m. — Madball (Estados Unidos)

Escenario Eco 3:00 p. m. — Rex Marte (Cali) 3:55 p. m. — Carmen Sea (Francia) 5:00 p. m. — The Monic (Brasil) 6:10 p. m. — Bala (España)



