Mabel Moreno presentó en público al hombre del que aseguró está enamorada: él es Eduardo Robayo, nuevo amor

Eduardo Robayo, presidente de la holding que se creó con la unión de Kokoriko y Mimo’s, es el empresario que cautivó el corazón de la actriz Mabel Moreno que a sus 41 años declaró estar completamente enamorada y pasando por uno de los mejores momentos de su vida.

Si bien la artista barranquillera a la que el público recuerda por su participación en Medusa, La reina del flow y Café con aroma de mujer, ya compartía en redes sociales junto a su novio, por primera vez asistió a un evento y lo presentó oficialmente en sociedad como su pareja sentimental. “Declaró estar completamente enamorada y pasando por uno de los mejores momentos de su vida”. Además de que posó para los medios de comunicación junto a él.

La actriz Mabel Moreno ha capturado la atención de sus seguidores en redes sociales con su relación actual junto a Eduardo Robayo. Este vínculo, que ha florecido ante la mirada pública, ha sido documentado meticulosamente a través de las redes sociales de ambos, donde las publicaciones de sus momentos juntos irradian una evidente alegría y entendimiento mutuo.

Mientras que las expresiones de afecto entre la pareja abundan y son cada vez más frecuentes, los seguidores de Moreno han quedado intrigados por la posibilidad de un compromiso formal. No obstante, a pesar del brillo renovado que la actriz exhibe, no hay señales inmediatas de que el matrimonio esté en el horizonte próximo.

La pareja, cuyo romance e idilio quedó en evidencia y ha sido notada en diversos eventos, continúa su camino juntos, dejando una estela de comentarios favorables y el apoyo entusiasta de su base de fans. Sin anunciar compromisos mayores, lo que queda claro es que su conexión actual sigue fortaleciéndose, quizás preparándose para sorpresas futuras.

La actriz estuvo en conversación con Eva Rey, que le preguntó sobre los retos de su carrera profesional, pero también indagó en temas de su vida personal, como lo es su relación actual, poca cocida para algunos, pues ella misma se describe como alguien que no “da lora” en redes sociales.

“Estoy enamorada, no es del medio, desde hace rato yo decidí que son excelentes amigos, pero no novios. Tuve un novio actor y es difícil”, comentó.

Mabel Moreno confesó que su exmarido le causó crisis nerviosa y ansiedad

En entrevista con el pódcast La Lupa, reveló que la ansiedad y la depresión no desaparecieron de su vida hasta que decidió ponerle punto final a su matrimonio, tema que estaba relacionado con decisiones pasadas y que con el tiempo fue postergando.

“Eso le puede pasar a muchas mujeres. Entonces es muy complicado profundizar en lo que estás sintiendo. No, y uno no tiene manera de tomar decisiones en ese momento. Y no me está dando cuenta que con cositas y detalles esa persona estaba acabando con mi ser, con mi espíritu, con mi brillo, con mi felicidad”, aseguró.

Adicional, relató que cuando se está en algún tipo de relación en la que el maltrato psicológico es una constante, no hay claridad para la toma de decisiones que repercutan en un bienestar tanto físico como emocional. Esta versión concuerda con la entregada por ella en 2024, cuando aseguró que esta expareja no le permitía ser actriz.

Pero esto no fue lo único que dijo la barranquillera, pues señaló que fueron pequeños detalles los que después de separarse, se dio cuenta de que su ex estaba acabando con su brillo, con su espiritualidad y su felicidad; sin embargo, le bastaron 10 días para poderse recuperar por completo de la depresión que combatió por años.

“Mi cerebro estaba viviendo otra cosa, estaba funcionando de otra manera, tenía ganas de vivir. Yo me acuerdo de ese momento y me gusta mpartirlo porque la vida da muchas vueltas y uno siempre se puede volver a poner de pie”, agregó a sus declaraciones.

Al poner fin a su relación, el momento más oscuro de ese episodio fue enfrentarse a una situación económica que la obligó a replantearse la manera en la que vivía, pues con dos millones de pesos en su cuenta y un contrato con una marca de joyas la hicieron mudarse a un pequeño apartamento y trabajar incansablemente para sobrevivir.