Vicky Dávila aclaró que la propuesta de eliminar el salario mínimo, hecha por un miembro de su equipo, “no se ha incorporado ni se incorporará a este proyecto ciudadano”

En enero de 2025, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila presentó a su equipo económico frente a las elecciones de 2026, entre cuyos integrantes figura Daniel Raisbeck, historiador y fundador del movimiento libertario en Colombia.

Raisbeck compartió una propuesta económica personal que generó polémica en redes sociales: sugirió eliminar completamente el salario mínimo, una medida que actualmente garantiza un ingreso básico de $1.423.500, más $200.000 de auxilio de transporte para los trabajadores formalizados. La propuesta fue criticada por su impacto potencial en la protección salarial de los colombianos.

Esto generó controversia y comentarios hacia la precandidata presidencial y periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más​ conocida como Vicky Dávila. Por eso, Dávila hizo una publicación en su cuenta de X aclarando que ese tema no se “ha incorporado a su proyecto ni se va a incorporar”.

Según Daniel Raisbeck, aliado de la precandidata Vicky Dávila, “el salario mínimo es la principal causa de informalidad en Colombia”, aunque no ofreció argumentos que respalden esta afirmación. Además, propuso eliminar “cualquier otro tipo de intervención en los precios del mercado laboral”, como las horas extra, un derecho vigente que se busca reformar para que los trabajadores reciban una mayor remuneración por las tareas realizadas fuera de su jornada habitual.

A raíz de estas palabras personalidades políticas como el ministro de Trabajo Antonio Sanguino se pronunciaron al respecto. “Vean el propósito de “la motosierra” : Miembro del equipo de económico de Vicky Dávila propuso, “a título personal”, eliminar el salario mínimo y otros derechos", escribió en una publicación de su cuenta de X el funcionario del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República Gustavo Petro Urrego.

Frente a la polémica generada por la propuesta de Daniel Raisbeck sobre la eliminación del salario mínimo, la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila aclaró que esas opiniones corresponden únicamente a una postura personal y técnica del integrante de su equipo económico, y no forman parte del proyecto ciudadano que ella promueve. Señaló que dicha propuesta no será incluida en su programa de gobierno. Además, destacó la importancia del aporte de Raisbeck en los temas en los que sí trabajan juntos, resaltando que dentro de su movimiento las ideas son libres y no de cumplimiento obligatorio.

“Daniel Raisbeck da su opinión personal y técnica, pero este tema no se ha incorporado a este proyecto ciudadano. Ni se va a incorporar. En los temas que sí trabajamos juntos su aporte ha sido muy valioso. Las ideas son libres y no son obligatorias”, escribió en su mensaje de la red social X la periodista.

Por otro lado, Raisbeck también planteó la eliminación de las primas obligatorias, argumentando que “el empleador no debería pagar 13 salarios por 12 meses trabajados” y defendió un sistema basado en bonos discrecionales ligados al rendimiento como una alternativa más efectiva.

Además, sugirió implementar un modelo de pago por horas o por períodos aún más breves, ajustando las contribuciones a la seguridad social en función del tiempo efectivamente trabajado. Cuestionó el papel del Estado en la administración de la seguridad social y propuso replantear su intervención.

Por último, destacó la necesidad de simplificar los procesos de contratación y despido, así como modificar la forma en que se realizan los aportes a las cajas de compensación familiar, abogando porque estos pagos sean voluntarios en lugar de obligatorios.

Las ideas presentadas por Raisbeck generaron rechazo en la red social X, donde varios usuarios expresaron su desacuerdo. Entre los críticos se encuentra el congresista del Partido Verde, Santiago Osorio, quien afirmó que estas propuestas reflejan un interés en deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos.

Osorio dirigió sus críticas especialmente hacia políticos de derecha, quienes han mostrado oposición tanto a la reforma laboral como a la consulta popular promovida por el Gobierno. También mencionó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a quien el presidente Gustavo Petro ha calificado como “el jefe de la banda”.